От МУЖЧИНЫ зависит всё!

Всем известные простые истины, понимаемые однобоко и усечённо, могут приводить к фатальным последствиям. Об одной такой аксиоме сегодня пойдет речь.

Мы все знаем, что женщина представляет собой эмоциональный полюс, а мужчина - рациональный, логичный. Коротко говоря: Мужчина – Логос, Женщина - Эрос. Автор этой фразы Карл Густав Юнг, и понимая Юнга широко, никаких искажений бы ни было, но.. кто из простых смертных читает сложные для понимания труды великого психолога?

Женщина – это чувства, а мужчины – действие

Многие не понимают даже значения такого часто употребляемого слова Эрос, не то, что полностью искаженного значения слова Логос.

Эрос - означает чувствование, выраженное телесно. Эротическое невозможно без эмоционального состояния, выходящего наружу. И прикрытый стыдом, чувством неловкости и стеснения, Эрос стал олицетворяться с чем-то близким к порнографии. А женщины, выражающие свою чувственность, стали подвергаться общественному порицанию.

Но сегодня речь не об Эросе. Сегодня поговорим о том, как Логос из Знания, сначала превратился в Слово, а потом стал...

Но всё по порядку. Логос - термин, впервые введенный Гераклитом, обозначал «вечную и всеобщую необходимость», устойчивую закономерность. Юнг сформулировал Логос, как мужской принцип Знания, имея ввиду, что мужское в каждом человеке ищет постижения окружающего мира для объяснения себе своих дальнейших шагов.

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Вот тут и кроется коварство определений, значений и объяснений терминов, приводящих со временем к судьбоносным ошибкам цивилизации.

Если Логос - это Знание, которое мы постигаем с помощью слов, то усеченное понимание термина Логос, как Слово, приводит нас к довольно ограниченной модели:

Женщина – чувство, а мужчина - слово.

После такого усечения, мы все незаметно для себя оказались в мире, где женщины истеричны, а мужчины только болтают, ничего не делая.

Как только мужчина воспринимает доктрину, что Логос - это Слово, он от слов к делу не переходит и становится пустоплётом, болтуном, слова которого не стоят и ломанного гроша.

Мы все видим, кем становятся современные мужчины. Им всё труднее и сложнее действовать, совершать поступки. Мужчины говорят и говорят, но не отвечают за свои слова. И мир становится миром лжи.

Корни этого положения дел и в том, что мы неправильно толкуем значения слова Логос. Если снова расширить этот термин до первоначального значения "Знание", то мы придем через Знание к Действию и, тем самым, вернем мужчин к их главному предназначению - делать дело.

Согласитесь, согласно толковому словарю Ожегова - Знание - это эмоционально пережитый опыт. Опыт без действия невозможен. И потому Знание - всегда Действие.

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Поэтому мы можем заменить старую фразу на новую:

Женщина – это чувства, мужчины – действие.

Этим мы нисколько не ущемим мужчин, а расширим их влияние на мир, мотивируя их к постижению Знания реальными поступками.

А теперь пара абзацев про заголовок статьи: От мужчины зависит всё!

Это предложение абсолютно истинно, несмотря на то, что женщины сейчас всё больше надеются на себя и захватывают мир.

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Женщинам приходится действовать потому, что мужчины бездействуют. И в итоге от бездействия мужчин зависят поступки окружающих. Выходит, что реально всё зависит от мужчин. От их поступков.

Если мужчина хочет начать действовать, ему надо переосмыслить и расширить термин Логос до значения Действие. Тогда его слово никогда не будет расходиться с его делами, что приведет его к славе, ценности для мира и гармонии с собой.опубликовано econet

© Марк Ифраимов

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