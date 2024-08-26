От повторяющейся ситуации убежать нельзя. И не нужно

✅Повторяющаяся ситуация - это уравнение, которое нас принуждают научиться решать. Иначе билет именно с этим уравнением будет попадаться снова и снова. А баллы - снижаться.

В неприятную повторяющуюся ситуацию человек попадает сам, это подсознание его заставляет; так говорят некоторые психологи. Не всегда. Иногда все гораздо сложнее и глубже. Есть некий замысел судьбы и некая цель жизни - эволюция и совершенствование. Приобретение новых навыков и способностей. И повторяющаяся ситуация может совершенно не зависеть от нашего подсознания иногда.

Для чего нам дана повторяющаяся ситуация

Одну женщину изводила на работе коллега-психопатка. Устраивала сцены и истерики, клеветала, шарилась в вещах, следила за каждым шагом… Завистливая злобная психопатка, изредка можно на такую особу натолкнуться. Кто встречал таких людей - тот знает, как это тяжело. Кто не встречал - может дать совет солнечно улыбаться и посылать преследователю лучи добра. С таким же успехом можно их Чикатило посылать…

Женщина плакала и мучилась; она была неконфликтна. И предпочла уйти с очень хорошей работы. Потом она устроилась на другую работу, похуже и дальше от дома. И в первый же день столкнулась с точной копией бывшей коллеги - злобной психопаткой, которая немедленно начала ее преследовать и скандалить. Хотя внешнего сходства не было; прошлая дама была крупная, как молотобоец. А эта - довольно тщедушная пожилая женщина в бусиках… А уходить особо уже было некуда - только жить за счёт мужа и искать новую работу… Не так-то просто найти хорошее место.

Я сказала, что уходить пока не стоит. На третьей работе может сидеть такая же химера с собора Нотр-Дам. Или ещё хуже. Смысл повторяющейся ситуации в том, чтобы сменить тактику и стратегию. Не бежать, а вступить в борьбу и победить. Легальными, законными способами. Выстроить линию обороны, а потом наголову разбить неприятеля, иначе так и придётся бегать.

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Повторяющаяся ситуация - это нерешенная задача, невыученный билет, непонятое правило. Они всю жизнь будут приводить к ошибкам.

Пока мы не наберемся сил и не решим уравнение правильно. В данной ситуации нужно было преодолеть себя и научиться ставить условную «ведьму» на место. Защищаться от преследователя законными способами, если можно - добиться дипломатических отношений. Если нельзя - не давать нарушать свои границы.

И женщина научилась. Хотя это было непросто! И силы появились, и уверенность вернулась, и работу ей неожиданно предложили гораздо лучшую. Она согласилась, конечно. И, уходя, она подарила побеждённой клеветнице коробку дорогих конфет. И сказала: «спасибо!».

Клеветница зарыдала от злости, она так и не поняла, что ее искренне поблагодарили. От души.

Повторяющаяся ситуация - это уравнение, которое нас принуждают научиться решать. Иначе билет именно с этим уравнением будет попадаться снова и снова. А баллы - снижаться.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Иллюстрации Андреа Торрес Балагер

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