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Откажитесь от попыток изменить своего мужчину

Источник: Econet 14 октября 2023 6986
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Женщины часто пытаются переделать своего мужчину, исправить его недостатки. Но правильно ли поступать таким образом? Можно ли добиться положительных результатов в своем стремлении изменить партнера? Или все-таки лучше выбрать другой, более правильный путь в отношениях?

Откажитесь от попыток изменить своего мужчину

В этом перечне даны стратегии, которые помогут женщине содействовать личностному росту ее мужчины. При этом важно отказаться от попыток изменить его.

Не стремитесь переделать мужчину

Что важно помнить

  • Ваш мужчина расстроен? Не стоит засыпать его вопросами, докучать в своем стремлении добиться причины такого настроения.
  • Отказаться от любых попыток изменить мужчину к лучшему. Чтобы развиваться и добиваться успехов, ему требуется ваша любовь, а не критика и неприятие.
  • Ваш совет, данный некстати, заставит мужчину почувствовать, что ему не доверяют, не уверены в его силах, контролируют.
  • Когда мужчина ни в какую не хочет меняться, это говорит о том, что он подсознательно чувствует себя нелюбимым.
  • Вы жертвуете чем-то в надежде добиться своего? Мужчина легко почувствует, что на него давят таким образом, требуя, чтоб он переменился.
  • Полезно делиться своими негативными переживаниями, но не прибегать к попыткам изменить мужчину. Если он чувствует, что вы принимаете его любым, он открывается вам навстречу, сопереживает.
  • Вы принимаете решения за своего мужчину? Указываете ему, как поступить? Он понимает, что находится у вас под «колпаком».

Откажитесь от попыток изменить своего мужчину

Что важно сделать

  • Не стоит акцентировать внимание на том, что мужчина расстроен, если он сам не захочет заговорить о том, что его огорчило. Как приглашение к беседе можно выразить легкое беспокойство и внимание.
  • Искренне верьте, что ваш мужчина способен добиться определенных успехов, результатов.  
  • Развивайте в себе терпение. Мужчина со временем научится тому, чего вы от него ожидаете. Не докучайте ему бесконечными советами.
  • Важно показать мужчине, что ему вовсе не обязательно являться совершенством. Вы его любите и принимаете таким, каков он есть. Полезно научиться прощать мужчину.
  • Можно самостоятельно делать что-то для вашего морального благополучия и не ждать, когда это сделает мужчина.
  • Делясь переживаниями, мыслями, продемонстрируйте мужчине, что не вовсе не хотите диктовать ему, как поступать.
  • Полезно расслабиться и смириться (по крайней мере, в какие-то моменты). Терпимость к его недостаткам поможет вам сберечь нервы. 

Каждый человек – это отдельный мир со своими слабостями, стремлениями, страхами и переживаниями. Мужчина, как и женщина, может нуждаться в поддержке, одобрении, прощении и любви. Поэтому не судите своих партнеров слишком строго, не критикуйте часто, не пытайтесь все взять под свой контроль. И тогда мужчина сможет в полной мере реализовать свой потенциал.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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