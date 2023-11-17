Открытые и закрытые системы: Причина болезней и потери сил

✅Одинаково опасно быть слишком добрым и открытым - или замкнутым и жестким. Мы живые и пульсируем - и пока пульсируем, живем...

Такие разные по характеру и по стилю поведения люди болеют одинаковыми болезнями, теряют силы и погибают иногда во цвете лет. И "радужные оптимисты", общительные, открытые, искренние - они словно раздают себя направо-налево, сгорают, как бенгальский огонь. И замкнутые пессимисты болеют, несмотря на то, что круг общения у них очень ограничен. И они берегут свою энергию, защищаются от ненужных контактов. Но и в том, и в другом случае развиваются болезни. И силы уходят иногда очень быстро.

Человек - это тоже система. Границы системы

Причины болезней и гибели можно объяснить с точки зрения физики. Кроме катастрофических, конечно; когда виной всему внешние влияния. Например, метеорит падает на голову или происходит эпидемия. Но чаще всего источник - в границах системы. В способе взаимодействия с окружающими.

Человек - это тоже система. Жить в себе, таить все свои проблемы и переживания, никому не открывать свой внутренний мир и другими не интересоваться, сохранять энергию, копить деньги - это «закрытая система». Если не обмениваться с другими системами веществом и энергией, наступит «тепловая смерть». Система схлопнется; сохранённая энергия «протухнет». Поэтому закрытые люди, у которых нет достаточного "энергообмена" с другими людьми, с другими системами, могут утратить энергию просто потому, что они ее не тратят и ей не обмениваются.

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Если же быть слишком открытым, общительным, искренним и щедрым, все принимать близко к сердцу, раздавать свои ресурсы направо и налево, ничего не получая взамен - тоже ничего хорошего. Это «открытая система»; в конце концов запасы энергии кончатся, и наступит «холодная смерть». Заболеет человек, утратит силы, ослабеет и погибнет. И все будут говорить: мол. как жаль! Такой хороший был и открытый человек. Он сгорел, светя другим и согревая их собой. А его дом всегда был открыт для других. Двери не запирались, гости шли потоком и уносили все, что им понравилось. И в итоге унесли все.

Выживают и отлично функционируют «пульсирующие системы»; люди, которые могут и получать, и отдавать. Открывать границы и закрывать их, если нужно. Давать отпор врагам и обнимать близких; любить и не любить, получать и делиться, пускать в душу или сворачивать контакт вовремя. Только так можно жить долго и сохранять энергию. И успешно взаимодействовать с миром. И поэтому одинаково опасно быть слишком добрым и открытым - или замкнутым и жестким. Мы живые и пульсируем - и пока пульсируем, живем.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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