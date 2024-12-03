Отложенные ЖЕЛАНИЯ = отложенная ЖИЗНЬ

Ни вчера, ни завтра счастье не случается. Оно возможно только сегодня и заключается в простых мелочах.
Вы замечали, как часто мы отказываемся от хорошего сегодня, чтобы насладиться этим потом? Мои свекор и свекровь - профессиональные охотники и в сезон охоты часто балуют нас дичью. На днях свекровь передала нам тушку дикой утки, и я решила приготовить ее в овощах. «Зачем ты готовишь утку сейчас? Это же на Новый год!», - удивленно спросил муж. Такое же удивление отразилось на моем лице. А почему именно на Новый год? Почему ее нельзя приготовить сегодня? Почему нужно отложить удовольствие на потом? Или, «если мы сегодня все переделаем, то на завтра ничего не останется»?
Как в фильме, мысленно переношусь в детство и ясно вижу картину, когда в преддверии новогодних праздников холодильник был забит вкусностями, а есть их нельзя, потому что они для праздничного стола. Такая же история повторялась накануне дней рождений и других больших праздников. А у кого из нас в доме не было чайных сервизов, из которых пили чай только по большим праздникам? А может и вообще никогда не пили, он просто стоял в серванте для интерьера. Или одежда для «особого случая»? Кому посчастливилось не «пахать» все лето на огороде, чтобы зимой иметь «собственно выращенные» овощи?
Статья конечно же не о еде, а о том, как с детства мы привыкаем отказывать себе в удовольствии сейчас ради иллюзорных благ в будущем. Как мазохисты, мы верим, что если сегодня немного прогнуться и потерпеть, то завтра справедливость восторжествует и будет все хорошо. Но завтра никогда не наступает, потому что каждый новый день – это «сегодня».
Терпение и ограничения становятся нормой жизни. А если случаются моменты гедонизма и вседозволенности, то испытываем липкий стыд за собственный эгоизм и малодушие. В наших головах прочно сидит убеждение, что просто так блага с небес не падают, хорошую жизнь нужно заслужить, нужно принести себя в жертву. Мы живем в ожидании очередных трудностей, мысленно находясь в будущем и никогда - в настоящем моменте.
Мы верим в иллюзию о справедливости жизни. Что кто-то воздаст за терпение и смирение и, как в сказке, добро победит зло. Нам страшно признать, что жизнь – это сплошная неопределённость и многие события случаются просто потому, что должны случиться. А если мир дарит радость сегодня, мы откладываем его на потом. Потом едем в отпуск, потом занимаемся образованием, потом отдыхаем – все потом.
Я вспоминаю своего первого преподавателя по психологии. Ей было около 70, и она рассказывала нам, как дома пьет час из самых красивых чашек, ест из самых лучших тарелок, одевает дорогие украшения не по особым случаям, а по настроению. Это была изящная женщина, которая всегда была элегантно одета, с красиво уложенными волосами. А еще на ее устах всегда сияла легкая улыбка, а глаза блестели добротой. Она жила в текущем моменте и не ждала приглашений к счастью, не искала поводов для него.
Я абсолютно точно знаю, что на новогоднем столе всегда будут блюда, которые останутся нетронутыми. Этот веер из яств утром отправится в холодильник, где медленно «умрет», а через несколько дней окажется в мусорном ведре. И так со многим. Одежда выходит из моды, посуда бьется, драгоценности пылятся в шкатулках.
То, в чем мы когда-то себе отказывали, вдруг оказывается не к месту или не ко времени. И больше не таким желанным.
Ни вчера, ни завтра счастье не случается. Оно возможно только сегодня и заключается в простых мелочах. В приготовленном для родных ужине или в ароматном кофе на рассвете. Или в нежной улыбке, которую мы дарим любимому человеку авансом, не ожидая особого и подходящего случая.
Не откладываете на завтра то, что нужно сделать сейчас. С благодарностью встречайте сегодняшний день. Одевайте лучшие бусы, пейте чай из лучших чашек, наслаждайтесь отдыхом и не торопитесь переделать все дела сегодня, чтобы насладиться покоем потом. Потом – это утешительная форма никогда.опубликовано econet
Автор Сарапина Татьяна
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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