Отложенный кризис все равно произойдёт - только с разрушительными последствиями

Все должно происходить в свое время. Пока есть ресурс, молодость, свобода, определенные социальные обстоятельства; пока организм гибок и полон сил, а психика - пластична.

Все должно происходить в своё время: роды, прорезывание зубов, даже детские болезни, которые не такие страшные именно в детстве. Первая влюблённость, первая ссора с родителями, кризисы взросления, сепарация…

Все в жизни надо делать вовремя

Иногда это крайне неприятные явления. Но что же делать? - их надо преодолеть и пережить. Они все равно произойдут, так пусть произойдут в правильное, природой обозначенное время. Когда мы имеем ресурс и пластичность, ещё не закостенели; еще есть возможности мягкого преодоления. Еще, извините за сравнение, голова младенца соответствует родовым путям. А не выросла до размеров глобуса или лампового телевизора «Фотон».

Эти вещи все равно произойдут. Если удалось избежать их, они догонят, так чаще всего бывает. И окажутся куда более опасными, тяжелыми и разрушительными, чем если бы произошли в свое время. Если в детстве удалось избежать всех болезней, абсолютно всех, даже "ветрянки", - потом эта самая "ветрянка" может случиться во взрослом возрасте. И иметь тяжелые последствия. И другие болезни могут настигнуть; организм не научился бороться; в стерильных условиях иммунитет ослабевает.

Родители радуются, что у ребенка не было подросткового кризиса, он до сих пор живет с ними или рядом, послушен, внимателен, кротко следует наставлениям? Этот кризис может внезапно начаться лет в тридцать. И это будет уже на кризис, а бунт на корабле, когда невольники вырвутся из трюма все разом. И отношения станут ужасными, а могут и вовсе разрушиться - родители не готовы принять кризис и желание свободы. Взрослый "ребенок" вполне может обойтись без родителей и навсегда уйти. Даже возненавидеть. Хотя ненависть будет несправедливой, но вот так происходит поздний кризис.

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Не было любви, с ее восторгами и юношеским томлением сердца? Просто человек вступил в законный брак из-за обстоятельств или потому, что "так надо", прожил в этом браке двадцать лет, с осуждением и недоверием слушая истории "про любовь"? Много шансов, что любовь нечаянно нагрянет и унесет с собой все благополучие, разрушит всю размеренную жизнь, сведет с ума, доведет до депрессии - ведь возраст далеко не юный, есть семья, есть обязательства...

Все должно происходить в свое время. Пока есть ресурс, молодость, свобода, определенные социальные обстоятельства; пока организм гибок и полон сил, а психика - пластична. Отложенный кризис опаснее своевременного. Так что болезни детского возраста, кризисы подросткового, первая любовь, первые разочарования - это нормально. Это естественно. И искусственно избегать их не надо. И отчаиваться не надо. Крепнем и растем. Приобретаем иммунитет и психологическую защиту. Ценный опыт. "Болезни роста" идут на благо, если они своевременны; это нужные кризисы.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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