Отношения: 2 основные ошибки мужчин и женщин

Нет абсолютной несовместимости, но лишь индивидуальное многообразие. А за кажущейся несовместимостью скрывается неуверенность и неадекватная самооценка.

Как вы считаете, какую роль играют конфликты в отношениях между мужчиной и женщиной – разрушающую или всё не так однозначно? А нужна ли некая совместимость партнёров и чем она определяется – схожими ценностями, интересами, пристрастиями или чем-то более предметным, скажем, близостью?

Отношения: совместимость и любовь

На мой взгляд, основная ошибка женщин – понять мужчину умом. А им всего-навсего требуется интуитивная настройка и чувственное восприятие.

А основная ошибка мужчин – недооценивать эмоциональную близость. А им нужно лишь чаще прислушиваться к женщине, проявляя участие и заботу.

Но вернёмся к конфликтам, ибо без них не обходятся ни одни более-менее продолжительные отношения. Это парадокс? Вовсе нет. Но естественная личностная притирка, когда устанавливаются индивидуальные границы и определяются взаимные обязательства и степень ответственности/вовлечённости в динамику отношений.

Также обстоит дело и с совместимостью, ибо на взгляд автора Дуэтики, нет абсолютной несовместимости, но лишь индивидуальное многообразие. А за кажущейся несовместимостью скрывается неуверенность и неадекватная самооценка.

Более того, даже так называемая сексуальная несовместимость может всего-навсего скрывать страх близости.

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У многих из вас, прошедших горнило жизни или только ступающих на путь семейных и партнёрских отношений может сложиться мнение, что гармония – весьма капризная дама. И вы будете правы. Но и у неё есть свои сильные и слабые стороны.

Вместе с тем, никто из нас нем застрахован от ошибок. И как я уже сказал в начале: основная ошибка женщин – понять мужчину умом. А им всего-навсего требуется интуитивная настройка и чувственное восприятие. А основная ошибка мужчин – недооценивать эмоциональную близость. А им нужно лишь чаще прислушиваться к женщине, проявляя участие и заботу.

Но, как бы то ни было, любовь не только стихия. Она не возникает с ниоткуда, и не исчезает в одночасье. За угасанием любви скрывается утрата интереса и переход от фазы идеализации объекта к не восприятию его несовершенств.

Чтобы это избежать, или, как минимум быть готовым к этому, чтобы правильно воспринимать и сохранить потенциал для новых отношений, нужно знать ключевые аспекты взаимоотношений. А вместе со знанием собственной природы это позволит вам не ожесточиться с одной стороны и раскрыть своё сердце с другой.опубликовано econet

Автор Сергей Колеша

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