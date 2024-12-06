Отношения: Дайте человеку второй шанс

Человек ищет свою вторую половинку, знакомится, встречается. Не всех настигает окончательная и бесповоротная любовь с первого взгляда. Поэтому нам нужно время, чтобы присмотреться к объекту своей симпатии, узнать его получше. Может, это и есть тот самый человек, рядом с которым хочется провести всю жизнь.

Иногда то, чего нам кажется, что мы так хотим и о ком так мечтаем, является вовсе не тем, кто нам действительно нужен и кто удовлетворит наши базовые потребности в отношениях. Поэтому не будьте слишком придирчивы на свидании и выражение лица постарайтесь сделать не то, что «не подходи - убьет», а более приветливое и открытое.

Если вас не стошнило на первом свидании с этим человеком - идите с ним еще и на второе свидание

Дайте человеку второй шанс

Да, не всегда случается любовь с первого взгляда, но это же не значит, что со временем вы не влюбитесь друг в друга до умопомрачения и впоследствии ваши отношения просто перейдут в фазу настоящей и глубокой любви и уважения друг к другу, конечно, не без страсти.

Просто дайте этот второй шанс себе и человеку, который пришел к вам на свидание узнать друг друга немного получше. Ведь если бы он знал, что точно будет еще и второе свидание, то он точно бы так не волновался и вел себя более естественно и непринужденно. Поэтому стоит все же попытаться наладить эти отношения.

Также помните, что вас привлекают люди, которые имеют такие черты характера, которые вам или уже присущи или как раз таки вам самим не присущи, либо они еще просто «спят» где-то глубоко внутри вас. Например, вы хотите уверенного в себе мужчину или раскованную женщину, потому что вы сами застенчивые и неуверенные в себе и хотите это таким образом компенсировать.

Но этот человек не захочет вас, ведь ему будет неинтересно с вами. Он хочет видеть рядом с собой такого же сильного и уверенного в себе партнера. Поэтому вам нужно самим стать тем, какого партнера вы хотите привлечь в свою жизнь - вот в чем дело. Именно поэтому вы хотите того, кем не Вы НЕ являетесь на самом-то деле, но нужен Вам именно тот, кем вы еще можете стать. Конечно, при большом желании и работе над собой.

Ну, или тот, кто такой же, как и вы сейчас. Например, кто-то тоже не так уверен в себе, как и Вы. И тогда вы уже вместе будете это исправлять и никто никого не будет догонять, обгонять и тянуть за собой. Поэтому либо работайте над собой, чтобы стать еще лучшей версии себя или поймите, что вы уже такие как есть и принимайте себя и любите именно такими.

Тогда уже и все остальные также подтянутся и будут любить и принимать, если это ваши люди. Вот в чем весь секрет. И еще одно, никогда не делайте себе в головне образ и «картинку идеальных отношений» - потому что тогда придется «вмонтировать» в эту картину живого и реального, а не идеального человека.

Лучше дайте себе реальную возможность встретить того, кто может и не с «идеальной картинки», но кто будет именно для Вас и перед кем не нужно будет ничего из себе изображать.

Также вы можете ходить на свидания со многими мужчинами или женщинами - пока не начнете встречаться с кем-то одним и это не делает вас недостойным человеком. Но если вы нашли своего человека, то Вам больше никого и не надо будет искать, ведь вам этого больше и не захочется. Берегите друг друга.опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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