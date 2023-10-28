Отношения: Эффект второго одеяла

Где найти такого любимого, любовника, друга, который не пожалел бы в холод для вас своего одеяла? Загадка! Но пока поиски продолжаются, совсем не лишним будет запастись утеплителями для себя: хорошими друзьями, уютным домом, увлечениями, хобби, дающими вам жизненный ресурс

Замёрзнув ночью, я встал и накрыл её вторым одеялом.

Ромен Гари

А ведь правда - редко кто встанет и прежде себя укроет и согреет партнера. Во всяком случае, мужчина. Обычно он просто крепко спит, и не только в физическом смысле, но и в духовном поле отдыхает: от обязательств, волнений и ненужного беспокойства о партнерше.

Про отношения и заботу

Чего не скажешь о ней. Женщина всегда склонна к "немотивированной" заботе. Такой домашний хлопотун, который способен утопить мужчину в наставлениях и контроле. Поэтому, прежде чем винить партнера в невнимании и отсутствии тепла, нужно немного притормозить, и посмотреть на себя со стороны.

Конечно, есть идеальные "согреватели" в паре и среди сильного пола. В основном в книгах, фильмах и в мечтах. А еще - они бесчисленные персонажи различных цитат и статусов из Интернета. Тех, которые, похоже, придумали сами женщины для поддержания общего настроения, и решимости к дальнейшему поглощению партнера.

И вот что странно, когда все этапы любви-нелюбви, внимания-невнимания пройдены, женщина вдруг с удивлением сознает, что внезапно возникшее внимание мужчины ей совсем уже не нужно. Не вштыривает ее, хоть ты тресни. Теперь некогда любимый человек начинает петь ей песни курским соловьем. А у нее - никакой реакции, только вялотекущее удивление и легкая досада. Да разве что еще латентное злорадство оттого, что все так переменилось между ними, встало с ног на голову.

Странная жизнь вообще. Если есть интересное дело, настоящие чувства - некогда разбирать и рефлексировать влияние прошлогоднего снега. И тут полезно отследить это свое состояние копания в опавшей листве отношений, чтобы немного пошуршав, все же побыстрее покинуть "поле боя".

Где найти такого любимого, любовника, друга, который не пожалел бы в холод для вас своего одеяла? Загадка! Но пока поиски продолжаются, совсем не лишним будет запастись утеплителями для себя: хорошими друзьями, уютным домом, увлечениями, хобби, дающими вам жизненный ресурс.

А то, как ни упрекай потом партнера, не разбирай его действия - теплее не станет. Вряд ли возможны и изменения в нем. Разве только в себе самой, без грусти и тяжести на душе, просто укутавшись в теплый клетчатый плед.опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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