Отношения и женская энергия

Вы, наверное, замечали такой парадокс, что когда у женщины есть много кавалеров и, соответственно, много внимания от мужчин, и тогда к ней постоянно притягиваются еще и другие мужчины. А вот когда нет никого, ни одного воздыхателя, тогда и другие тоже как будто и не замечают её вовсе.

Почему если у женщины уже есть мужчина, то сразу появляются и другие? Дело в том, что когда Вы знаете, что действительно нравитесь мужчинам, когда Вы уверены в себе и знаете, что можете выбрать себе самого достойного из них, ведь у Вас действительно есть из кого выбирать, тогда Вы и начинаете излучать особую женскую энергию на которую как бабочки и «слетаются» все мужчины. То есть они хотят почувствовать эту вашу привлекательную энергию.

Почему к вам как магнитом притягивает мужчин

Так что же это за энергия такая, что как магнитом притягивает к Вам всех окружающих вас мужчин в радиусе более километра? Все очень просто. Это ваша энергия расслабленности и уверенности в том, что у Вас все прекрасно, а будет еще лучше.

Разница только в том, что многим женщинам такую ​​уверенность в себе дает только большое количество кавалеров у них, а как только они исчезают, то вместе с ними и рассеивается, как утренний туман и уверенность в себе и лучшее будущее. А на их место приходят страх и тревога, которые отпугивают всех других потенциальных избранников - вот как это все работает.

Именно поэтому, Вам необходимо научиться быть спокойными и уверенными в себе независимо от того, есть у вас сейчас кто-то или нет. Вам лучше найти эту внутреннюю опору в себе, а не в мужчине и тогда Вы уже никогда её не потеряете.

Ведь Вы можете расстаться с мужчиной, но у Вас всегда есть Вы. Так что поймите насколько же это важно для того, чтобы действительно улучшить качество вашей жизни, а потом начинайте больше прислушиваться к себе и своим желаниям, верить в себя и свою ценность. Просто начать доверять.

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Также важным моментом является то, что необходимо действительно поверить и понять то, что ваше от вас все равно никуда не денется. Поэтому не стоит начинать волноваться, подстраиваться под каждого, кто просто обратит на вас внимание, терпеть что-то "ради большой любви" и вообще впадать в какую-то панику только потому, что, например, подружки уже вышли замуж, а Вы еще до сих пор нет.

Всему свое время. Не торопитесь, а то еще такое успеете... Главное не потерять себя, а не мужчину. Тем более, мы уже с Вами выяснили, что действительно именно вашего родного и предназначенного Вам судьбой человека Вы так просто и не сможете потерять, ну, разве что уж очень для этого постараетесь.

Так что расслабьтесь, будьте спокойны и рассудительны. Верьте в лучшее и улыбайтесь. Это всегда хорошая идея. Все у вас будет хорошо. Я это точно знаю, да и Вы, уверена, тоже. опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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