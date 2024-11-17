Отношения: как выйти из навязчивых сценариев

Тяжелые или даже трагичные события в детстве (развод родителей, уход из жизни отца или матери) дают толчок к формированию определенного жизненного сценария. Он имеет свойство повторяться неоднократно. И мы переносим его во взрослые отношения с партнером. Как выйти из этого замкнутого круга?

Одна из ситуаций, в которых обращаются женщины - ощущение, что вновь наступила на те же грабли неудачных отношений, опять встретила не того мужчину, или отношения опять разрушаются по какому-то одному сценарию. Есть глубинные не осознаваемые причины, которые проясняются в консультировании. Например, влияние отношений родителей и их финала на формирование сценария развития отношений детей.

Выход из повторяющихся сценариев отношений

Развод, зависимости, конфликты или смерть одного из родителя могут формировать повторяющийся сценарий, в котором женщина, как лояльный семье и своим родителям ребенок, будучи уже взрослой, продолжает совершенно бессознательно, в своей душе, нести некие детские надежды соединять родителей в одно целое.

Исцелить эту свою травму даже ценой собственного счастья.

Смоделированная ниже история - не уникальна, их сотни и тысячи похожих как сестры-близнецы, поэтому у ее героини нет имени, но в ней есть общность, которую я периодически наблюдаю в разных сферах жизни.

В отношениях с мужчиной женщина испытывает неуправляемые циклы истерик, отчаяние и страх в отношениях, а мужчина - растерянность и раздражение, охлаждение, поиск новых увлечений...

Эти отношения, как и бывшие, уже чем-то похожие прошлые с другими мужчинами, наряду с ухудшением сексуальных отношений сопровождаются феноменом ожидания. То она ждет, когда он завершит прошлые отношения, то когда он окончательно вернется в их город, отучится, найдет работу, повзрослеет....

А ещё она в этих отношениях продолжает жить по правилам семьи своих родителей. Вести допрос, игнорировать, упрашивать не оставлять ее, не обижать, угрожать разрывом...

Она каждой клеткой усвоила опыт, когда отец задерживался, а мать пребывала в напряженном подозрительном ожидании - "опять гуляет в свое удовольствие!..", и их последующие разборки. Она сопереживала с матерью ее раздражение, тревогу, а так же гнев, страх, и свои незаметность, малую значимость когда они ругались.

Она может идентифицироваться, переплетаться чувствами со своей матерью или отцом или с ними обоими попеременно, т.е. переживать эмоции и чувства, похожие на те, что переживали родители - ведь она так привыкла, и научилась так реагировать у них.

И уже взрослая, живя со своим спутником, она может проецировать на него внутренний образ своих родителей - видя в нем эмоции и отношение, сильно напоминающие то материнские, то отцовские, и бессознательно ожидать от партнера или отношений с ним того, чего не получила от родителей, или утратила – видеть их счастливой, любящей друг друга парой, являющейся источником ее жизни.

Таким образом, некие события в текущих отношениях могут являться триггером для эмоционально-поведенческих паттернов, характерных для ее родительской семьи.

Но спутник – не отец и не мать, он испытывает от такой проекции на себя и таких бессознательных ожиданий, которые не способен оправдать от слова совсем, свою неопределенность и дискомфорт, от которых устает, бежит, злится и т.д.

Решение в этой ситуации одно – взрослеть.

Встать на свое детское место в семейной системе родителей. В своей душе сказать родителям:

«В ваших отношениях я только ребенок, я ничего не могу в них изменить. Я вас не сужу, вы жили так, как могли. Я благодарю вас за подаренную мне жизнь, этого мне достаточно. И теперь у меня с моим мужчиной своя жизнь, и правила нашей жизни мы создаем сами».

Я знаю, что эту фразу просто сказать недостаточно, ибо это всего лишь описание энергоемкой внутренней работы, которая сопровождается специалистом.

Но расти и взрослеть, определиться со своими личными потребностями и правилами жизни является необходимостью, чтобы мочь вступать в переговоры с партнером и создавать с ним совместные правила жизни. Когда появляется 100% уверенность в своих потребностях, принципах, мировоззрении, появляются те знакомства и те мужчины, которые разделяют эти намерения. Это удивительно, но подобное притягивается к подобному.

Свой сценарий мне удалось преобразовать в ресурс. Благодаря знаниям и опыту выхода из него, я, с одной стороны, не смешиваю свои переживания с переживаниями клиента, оставаясь сочувствующей, а с другой - оказываю необходимую поддержку без жалости, порицания, поучительства, обесценивания, уважая уникальный опыт и путь клиента. И эти особенности контакта оказываются ценными для него.

Есть ли у вас повторяющийся сценарий отношений, и как вы с ним обходитесь?опубликовано econet

Автор Надеина Виктория

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