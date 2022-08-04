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Отношения с интровертом: Вы их точно не забудете!

Источник: b17.ru 04 августа 2022 7596
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Если в вашем близком окружении появился интроверт- запасайтесь воздухом, пойдёт погружение. Потому что интроверты не умеют "упрощать" и "не париться". Они - "парятся". И да. Они - сложные.

Отношения с интровертом: Вы их точно не забудете!

Интроверты живут в своём мире, который может менять оттенки от ярко-розовых, до чёрно-белых. Он привлекателен и всегда существует риск быть затянутым туда. Не факт, конечно, что интроверт вас туда пустит - эти люди очень избирательны в общении, но если уж это случится...

Кто такой интроверт?

Никто другой не будет проявлять свою любовь к вам, свою заботу о вас, свою искреннюю заинтересованность вами так, как интроверт. Каждый человек - особенная, исключительная личность, но только рядом с интровертом вы сможете почувствовать себя ею в полной мере. Ведь в любых отношениях интроверт будет двигаться не в ширину, а в глубину. К вашему центру. К вашей сути.

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И это хорошо для всех, кроме интроверта. Ведь обратная сторона его восприимчивости - повышенная чувствительность и сильная ранимость. Интроверт не только радостные моменты переживает эмоционально. Нет. Он и ранится всегда - глубже. И обиду переживает - острее. И заживает у него - дольше.

Поэтому у него не бывает много друзей. Поэтому отношения с интровертом никогда не забываются.

Интроверты обладают фантастическим чутьём. В толпе людей они безошибочно определяют "своих" - таких же интровертов. И если они сходятся, тут же создают свою "ячейку", свой язык, свою "зону комфорта". И если бы вы знали, до чего комфортно им может быть вместе! Ведь "не парятся" они только об одном - как их воспринимают окружающие.

Отношения с интровертом: Вы их точно не забудете!

Ребёнка-интроверта вычислить легко. Это такие дети, которых не тяготит уединение. Они могут часами читать книги или рисовать что-то на бумаге. У них задумчивый взгляд и в разговоре они часто смотрят куда-то вдаль или вниз, потому что направлены в основном на себя. На свой внутренний мир, который раскрывается, рассыпается своим богатством только в кругу тех, кому он доверяет. В любой группе ребёнок-интроверт будет стремиться завести дружбу с кем-то одним. У них с садика есть "лучший друг", а на детской площадке ребёнок-интроверт скорей будет разглядывать жучков и бережно строить песочные замки, чем гоняться за другими детьми.

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Что же делать, если в Вашем окружении есть интроверт?

Во-первых, принять это, как подарок.

Во-вторых, ни в коем случае не стараться его переделать.

В-третьих, беречь его трепетное отношение к Вам.

Отношения с интровертом: Вы их точно не забудете!

Каких слов нельзя говорить интроверту?

"Не парься". 

Он Вам этого не простит, потому что услышать от близкого человека "Не парься", для интроверта равно быть обесцененным, неуслышанным, отвергнутым. Да, по отношению к Вам он перестанет "париться", т.е.выключит в себе что-то важное. Но и из близкого окружения, скорее всего, Вас вычеркнет.

Так что... Берегите своих интровертов. И вам вернётся это бережное отношение утроенной нежностью.опубликовано econet.ru.
    
Автор Виктория Сандо

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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