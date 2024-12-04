Отношения с молодостью: Что важно знать женщинам 30 +

В каждом возрасте есть свои задачи и в каждом возрасте можно быть раскрытой в привлекательности и сексуальности. Но это раскрытие происходит не за счет макияжа, одежды и нарочитой слабости, которую путают с женственностью. А за счёт глубокого принятия себя, расслабления в своем естестве и уверенного движения в развитие в разных сферах.

Хочешь реально понять, что с твоей самооценкой? Какое у тебя на самом деле отношение к самой себе? Тогда честно ответь на вопрос – как ты относишься к молодым и красивым девушкам, скажем, лет до 25? Ты им завидуешь? Ты их презираешь? Или смотришь на них свысока и считаешь легкомысленными пустышками, сравниваешь себя с ними? Если это так, то с твоей самооценкой – не очень. И, скорее всего, не только с самооценкой, но и с другими сферами жизни.

Пора уже перестать бороться со своим возрастом...

На самом деле, очень грустно смотреть на взрослых, далеко за 35 лет женщин, которые изо всех сил стараются скрыть свой возраст за тоненьким голосочком, неуместной для своего статуса одеждой, и, которые при этом с болью наблюдают за хорошенькой юной девицей.

Чтобы не чувствовать свою неполноценность, приходится выискивать в девчонке недостатки, успокаивая себя тем, что ты, конечно же, умнее и опытнее. Кстати, сами слова полноценность и неполноценность очень интересные – они состоят из нескольких слов – полная ценность, т.е. тотальная ценность, бескомпромиссная, завершенная, несомненная ценность себя. И, когда этого нет, есть ощущение собственной НЕполноценности.

Самое грустное, когда мать конкурирует со своей красивой подрастающей дочерью. Женщине сложно принять свое взросление, переход в новое качество, и, вместо поддержки дочери в раскрытии ее потенциала, она всякими способами гасит дочь.

Дорогая, очнись! Сколько можно предавать себя? Пора уже перестать бороться со своим возрастом, принять наконец-то свои изменения в лице и теле, отдать все нелепые майки с котятами племяннице, а вызывающие мини и декольте продать на барахолке.

Если ты слишком часто сожалеешь о том, что молодость уходит и тебе больше никогда не иметь такой гладкой кожи и подтянутого тела, как в 20 лет, это говорит о том, что ты не заполняешь свою жизнь вещами действительно важными. После 30 женщина, кроме красоты, может являть миру ум, интеллект, глубину своей личности, реализованное или набирающие обороты творчество либо карьеру.

В твои 30 + тебе уже не к лицу наивность и детская неопытность, которая так умиляет в двадцатилетних девушках. В каждом возрасте есть свои задачи и в каждом возрасте можно быть раскрытой в привлекательности и сексуальности. Но это раскрытие происходит не за счет макияжа, одежды и нарочитой слабости, которую путают с женственностью. А за счёт глубокого принятия себя, расслабления в своем естестве и уверенного движения в развитие в разных сферах.

Женщина реализованная, наполненная, живущая в своей ценности, не будет сравнивать себя с молодой девчонкой, комплексуя из-за увядающей внешности. И высмеивать, обесценивать эту девушку тоже не будет, так как есть ясное ощущение своей ценности, видение своего пути, возможно, предназначения.

Я заметила, что женщины взрослые, самодостаточные, принимающие себя, по-доброму относятся к молодым красивым девушкам и могут искренне испытывать удовольствие от созерцания этой красоты.

Так жаль, что многие женщины ассоциируют себя исключительно с внешностью. Свою силу видят только в красоте тела и лица, и панически боятся потерять это всё, потому что тогда не понятно, как себя идентифицировать.

Есть ложное ощущение, что привлекательна может быть только девушка молодая. На этой неправде зарабатывают пластические хирурги, но, чем больше борьбы с собой, своими возрастными изменениями, тем глубже внутренний конфликт женщины. И чем быстрее женщина откажется от этой бессмысленного самоистязания, тем больше шансов у нее по-настоящему постичь свою природу.опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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