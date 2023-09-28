Отношения с нарциссом: 11 способов установить границы

Взаимодействие с нарциссическими людьми всегда дорого нам обходится. Обдумайте цену, которую вы можете заплатить в случаях, если установите или не установите границы.

Нарциссические личности считают себя уникальными и высокоодаренными, и поэтому полагают, что вправе использовать окружающих в своих интересах. Они сами не обладают здоровыми границами и не любят, когда другие устанавливают ограничения, защищаясь от их вторжения. Установление прочных границ при общении с нарциссами жизненно необходимо. Предлагаем советы, которые помогут вам сделать это.

11 советов, которые помогут при общении с нарциссом

1. Знайте, где провести черту

Решите, какое поведение вы готовы принять, а какое нет. Например, если вы не готовы смириться с грубостью, оскорблениями или издевательствами, скажите об этом прямо.

Одним из способов провести черту является фраза типа: «Если ты будешь и дальше оскорблять меня, я прекращу общаться с тобой до тех пор, пока ты не начнешь относиться ко мне с уважением».

Вам нет необходимости приводить причины или что-то объяснять. Если оскорбительное поведение продолжается, скажите: «Я уже предупреждал тебя, что когда ты начнешь обзывать меня, я буду вынужден прекратить разговор. Пока». Затем уходите или повесьте трубку.

Не ждите от них ответа. Не вовлекайтесь в обсуждение того, что нарциссы сделали, сказали или имели в виду. Чем быстрее и решительнее вы будете действовать, тем лучше.

Нарциссы могут наброситься на вас с оскорблениями, начать спорить или пытаться убедить вас, что вы реагируете чрезмерно или относитесь к ним несправедливо. Они, скорее всего, сделают несколько попыток, пробуя различные тактики, чтобы понять, смогут ли они внушить вам чувство вины, унизить, смутить или запугать вас. Их давление или лесть могут оставлять крайне неприятное впечатление, но ваши границы не подлежат обсуждению.

Установление здоровых границ поможет вам чувствовать себя более сильным, спокойным и менее напряженным.

2. Имейте план выхода

У вас есть право оборвать любое нездоровое взаимодействие с другим человеком в любое время. Вам не требуется разрешение, чтобы сделать это.

Есть много поводов, которые вы можете использовать, чтобы завершить разговор. Например, вы можете посмотреть на часы и сказать: «С ума сойти, сколько времени, я опаздываю. Уже слишком поздно!». Поворачивайтесь и уходите.

Опаздываете куда? Слишком поздно для чего? Не имеет значения. С нарциссом, который демонстрирует оскорбительное, контролирующее или неподобающее поведение, вы безнадежно теряете каждое мгновение, которое тратите в его присутствии.

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Или посмотрите на телефон и скажите: «Извини, я должен ответить на звонок». Неважно, есть вызов или нет.

Или установите будильник на телефоне, чтобы он зазвонил после нескольких минут, которые вы решили потратить на разговор с нарциссом, чтобы оправдать ваш уход.

3. Установите собственную повестку дня

Если вы следите за интервью политиков, вы могли заметить, что они часто не отвечают на вопрос, который им задают. Они отвечают на вопрос, на который хотят ответить, неважно, задали им его или нет. Действуйте так же, когда нарцисс задает вопрос или делает комментарий, который заставляет вас испытывать неловкость. Вам не обязательно придерживаться этой темы.

Если они спрашивают вас, на что вы тратите деньги или как развиваются ваши отношения, почему бы вам не сделать шаг в сторону? Придайте разговору иное направление. Скажите: «Превосходно» и поменяйте тему.

Или переведите разговор на тему, о которой, как вы знаете, нарцисс любит поговорить. Например, спросите его, в чем он видит секрет хороших отношений или как он научился так умело распоряжаться деньгами.

Хотя их ответы, вероятно, будут полны самовлюбленных банальностей, по крайней мере, они переключатся на себя – свою излюбленную тему – и оставят в покое вас. Вам могут даже достаться крохи житейской мудрости!

4. Не осуждайте, ничего не объясняйте и поменьше откровенничайте

Вы не заслуживаете того, чтобы вас допрашивали. Чем меньше личной информации вы дадите нарциссу, чем меньше шансов, что она будет использована против вас.

Если они критикуют ваши действия, вы можете твердо сказать: «Я уверен в своих поступках» или «Я выслушал твое мнение и буду иметь его в виду».

5. Назовите вещи своими именами

Нарциссы часто переходят границы в отношениях, проверяя, насколько далеко они могут зайти. Их цель – привлечь внимание. Один из способов противостоять этому – вслух назвать то, что они делают.

Например, вы можете сказать: «Твои слова прозвучали очень резко» или «Я замечаю, что каждый раз, когда я начинаю говорить, ты перебиваешь меня и говоришь о себе».

Опирайтесь только на очевидные факты. Нет необходимости говорить что-нибудь еще. Ответ, который придумают нарциссы, не имеет никакого значения. Вы делаете паузу и устанавливаете своеобразную «метку» в разговоре, которая маркирует их поведение.

6. Используйте технику «эмоциональной безопасности»

Нарциссы жаждут внимания. Все, что им нужно, о чем они говорят или что думают в данный момент – это их приоритет, и они ожидают такого же отношения от вас. Нарциссический голод напоминает сильнейший энергетический поток, своего рода подводное течение или бурный прилив.

Чтобы вас не поглотила нарциссическая волна, взаимодействуя с такими людьми, всегда прислушивайтесь к себе и отмечайте, что вы чувствуете, какие мысли и потребности у вас возникают. Определяйте свои мысли и настроения. Такое осознание противостоит власти нарцисса и его стремлению погрузить вас в пучину его самолюбования.

Некоторые психотерапевты используют термин «серый камень» в качестве метафоры для общения с нарциссами.

Заглушайте свои чувства, когда вы думаете о нарциссе слишком много. Время от времени становитесь непроницаемым как камень. Это адаптивная и здоровая форма отделения в эмоционально напряженной ситуации.

Напоминайте себе: «Я не собираюсь активно включаться во взаимодействие и отдавать тебе всю мою энергию. Я сохраню ее для других людей». Показывая свою уязвимость или реагируя на поступки нарцисса слишком эмоционально, вы увеличиваете риск того, что они будут еще активнее стараться унизить и подавить вас.

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Нарциссы любят чувствовать, что они способны вызывать бурные реакции у других людей. Это их извращенный способ убедиться, что они существуют. Показывая то, что они могут сделать с вами, вы тем самым провоцируете их нездоровое поведение и эмоциональное насилие.

Нарциссы – мастера в умении выводить окружающих из себя, поэтому иногда, несмотря на лучшие намерения, вы будете реагировать слишком бурно. Но всегда лучше извиниться, сменить тему и взять паузу, чтобы разобраться с вашими реакциями позже.

7. Осознайте, что установление границ с нарциссами - не разовая акция

Установление границ с нарциссическими или навязчивыми личностями – это непрерывный процесс. Знание этого поможет вам скорректировать свои ожидания.

8. Проявляйте сочувствие к себе

Если ваши границы нарушают, наблюдайте тактики, которые используют нарциссы, чтобы успешно противодействовать им. Примите свою уязвимость. Предоставьте себе вотум доверия. Спросите себя, что вы планируете сделать по-другому в следующий раз, и двигайтесь в этом направлении.

9. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать человеком, которым вы хотите быть

Нарциссам важен их имидж и внешний вид. Поэтому они стараются вести себя так, чтобы поднять самооценку за ваш счет. Но только вы вправе выбирать, какие люди будут окружать вас.

Спросите себя:

- Что мне необходимо сделать, чтобы уважать себя в этой ситуации?

- На чем я должен настоять?

- Я предпочитаю чувствовать себя незначительным и забитым или сильным и уверенным в себе?

Ваши ответы предоставят вам направление, в котором вы хотите идти.

10. Сохраняйте перспективу

Нарциссы – это эмоционально зависимые, требующие повышенного внимания люди, которые в глубине души чувствуют себя пустыми и неполноценными. Поэтому они тщательно выстраивают фасад, который скрывает их страхи и прячет недостатки. Понимание этого позволит вам увидеть нарциссов в реалистичном свете, а не как колоссальных, внушающих ужас, всезнающих и обладающих властью уменьшить вас до размеров пятилетнего ребенка.

Чаще говорите себе: «Это должно быть нелегко – постоянно нуждаться в одобрении».

Конечно, эмоциональные проблемы нарциссов не оправдывают контролирующее или оскорбительное поведение. Но знание этих ограничений поможет вам не воспринимать чужое поведение слишком лично и даже проявить сочувствие к их незавидному положению.

11. Хорошие границы всегда предполагают ясные последствия

Устанавливая границы, определите, какие действия вы предпримите, если их будут игнорировать или нарушать.

Например, если нарцисс оскорбляет вас, последствием может быть тот факт, что вы не оставите то незамеченным и уйдете. Последствия должны быть ясными, четкими и определенными заблаговременно. Не пытайтесь придумать их в разгар ссоры. Вам необходимо сообщить о выбранной вами стратегии только один раз. Никаких объяснений и обоснования необходимости, почему вы так делаете.

Как только вы обрисуете нарциссу возможные последствия, действуйте в соответствии с ними – немедленно, решительно, и каждый раз. В противном случае, установление границ окажется гораздо менее эффективным. Вы потеряете доверие и в конечном итоге проиграете нарциссу.

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Как только вы установите здоровые границы, нарциссы начнут усиливать свои атаки, угрожая разорвать отношения или начав распространять от вас слухи и сплетни. Это часть риска, связанного с присутствием нарциссов в вашей жизни. Поэтому заранее оцените возможные последствия установления границ.

Взаимодействие с нарциссическими людьми всегда дорого нам обходится. Обдумайте цену, которую вы можете заплатить в случаях, если установите или не установите границы.

Например, если вы ничего не скажете или не сделаете в ответ на выходки нарцисса, вы почувствуете себя униженным или потерявшим контроль над своей жизнью.

С другой стороны, если вы попробуете настоять на своем, вы рискуете навлечь на себя нарциссический гнев.

Таким образом, вступая в контакт с нарциссом, главный вопрос, который вы задаете себе: «Какой ценой?». Если потенциальная цена выше, чем вы готовы заплатить, рассмотрите иные и выберите другой путь.опубликовано econet

Dan Neuharth

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