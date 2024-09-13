Почему смена деятельности, целей, работы, даже места жительства порой не приводит к нужному эффекту, а лишь на время сдерживает появление все тех же, "старых" проблем...

Что бы с нами ни происходило, но рано или поздно мы понимаем, то нам начинает надоедать абсолютно все... Несмотря на то, что некоторые вещи нам казались когда-то значительными и манящими, теперь они постепенно превращаются в обузу: новая работа, новые отношения, новое хобби, новая квартира или машина.

Когда надоело всё...

Что же произошло? Мы ведь так мечтали о том, чтобы изменить свою жизнь, привнести в нее нечто новое. А здесь получается, что снова оказались в той же самой рутине, что и до этого. Новые цели, достижения и отношения стали привычными и перестали давать тот позитивный импульс радости, что прежде.

Если происходит нечто подобное, то скорее всего существует нечто, стоящее за всеми этими новыми целями, отношениями и достижениями. Это что-то, присутствие его мы осознаем, но каждый раз стараемся закрыть на это глаза. Мы боимся признаться себе в том, чего продолжаем раз за разом избегать.

Часто можно слышать такое заявление, как «мне нужен отпуск». Однако, смена обстановки, деятельности зачастую дает лишь кратковременный эффект. Мы по сути уходим в отпуск от самих себя. Мы отвлекаемся от проблем, противоречий, рутины…

В целом отстраненность – это прекрасный инструмент для размышления и переосмысления чего бы то ни было, оценки своих сил и ресурсов перед началом нового этапа. Однако, эффект будет кратковременный до тех пор, пока мы не начнем замечать того себя, от которого мы таким образом пытаемся убежать.

На самом деле это очень важная и порой незаслуженно игнорируемая часть нас. Пусть она, возможно, неидеальная, непривычная, да и вообще загнанная в тень, но она имеет право на жизнь и хочет быть замеченной и обнаруженной.

Поэтому уход в отпуск от самого себя мало что в конечном итоге меняет. Мы, конечно, возвращаемся обновленными, как нам кажется. Сменив обстановку, круг общения и характер деятельности, мы, безусловно, здорово переключаемся. Однако обновление зачастую оказывается чисто внешним, «окруженческо-поведенческим». На более глубоком уровне, где находятся наши ценности и убеждения, все остается примерно в том же состоянии.

Получается, что мы меняем упаковку для того, что внутри нас. Смена контекста, нарядов, видов занятий представляет для нас иллюзию того, что что-то глобально поменялось внутри. Мы можем даже сменить место жительства, но по сути просто перевезем того же себя, только в другое место.

Как же прекратить бегство от самого себя?

Для начала просто остановиться и задуматься в том момент, когда захочется наметить для себя новую «цель». И задать себе вопрос «А что изменится внутри меня, когда я это получу?»

Если эмоционального отклика не возникает или мы понимаем, что это вряд ли будет что-то действительно новое, то, похоже, мы начали ходить по кругу избегания чего-то внутри себя.

Самый сложный и даже волнующий момент заключается в признании себе, что вообще есть нечто, что мы постоянно избегаем. Мы бросаемся в погоню за очередными внешними целями, считая, что они радикально изменят нашу жизнь и сделают нас счастливыми. Но это возможно только при условии, что нечто давно забытое внутри нас получит, наконец, признания, и для него включится зеленый свет.

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Мне очень нравится притча про алмазные поля, которая отражает суть ухода в отпуск от самого себя. Ей и хочу завершить эту публикацию.

Жил один фермер, который едва сводил концы с концами и страстно мечтал разбогатеть, или хотя бы улучшить свое материальное положение, но никак не мог сделать это. Однажды к нему в дом пришел странствующий торговец и рассказал ему о том, что в Африке открываются новые алмазные месторождения и уже немало людей сделали на этом огромные состояния. В сердце фермера возникло желание самому попытать счастья в этом деле, он продал свою ферму и уехал в Африку, на поиски сокровищ. Там он долгое время безуспешно пытался найти алмазы, деньги кончились, он стал нищим и в конце концов, отчаявшись, бросился вниз с обрыва.

Человек, который купил его ферму, однажды купал свою лошадь в ручье, который протекал через его участок и увидел странный камень, немного прозрачный. Он подобрал его и положил в доме на каминную полку. К нему в дом зашел тот же самый странствующий торговец и увидев этот камень, воскликнул:

- Неужели прежний хозяин вернулся?

- Нет.

- А откуда тогда этот камень?

- Я нашел его около ручья.

- А вы знаете, что это за камень?

- Понятия не имею. Просто странный камень.

- Это не просто камень, это алмаз!

Тогда они вместе пошли к ручью и стали искать похожие камни и вскоре нашли один, а потом еще один, а потом еще один и еще… Оказалось, что этот ручей – настоящая алмазная россыпь. В итоге новый владелец этой фермы стал очень богатым человеком.

Смысл этой притчи в том, что каждый из нас обладает собственными алмазными россыпями, но мы часто не видим их и ищем свое сокровище где-то в другом месте.Ошибка старого фермера заключалась в том, что он понятия не имел, как выглядят алмазы в природе. Он рассчитывал найти бриллианты в таком виде, как они выглядят в ювелирном магазине. Необработанный алмаз похож на обычный камень.

Любое дарование Бог дает в зачатке, зародыше, в виде семени. Любое полезное ископаемое необходимо перерабатывать, алмаз нужно огранить, а семя необходимо вырастить.

Поэтому не смотри как зелена трава на чужом дворе, а подумай о том, где находятся твои собственные алмазные россыпи!опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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