Парадоксальная забота о близких: Что НЕЛЬЗЯ делать

В среднем процесс горевания длится около 1,5 лет. За это время если этот процесс специально не останавливается или если не накладывается еще одна потеря, человек проходит все этапы горя и возрождается, начинает снова жить в полную силу, строить планы на будущее, заводить новых друзей, кого-то впускать в свое сердце.

В кругу моей семьи умер человек. Умер друг нашей семьи. Это событие подняло много мыслей и переживаний, связанных с правилами проживанием горевания.

Потеря близких: как лучше не помогать

Скрывать смерть, тем более от близких людей

Избегать похорон, пытаясь запомнить близкого живым

Канонизировать умершего. Делать из его комнаты – мавзолей, а и его вещей – святыни

Посвятить свою жизнь поиску виноватых

Изъедать себя чувством вины

Остановить свою жизнь в память о близком. Похоронить себя вместе с ним

Чего нельзя делать:

Скрывать смерть, тем более от близких людей.

В моей психотерапевтической практике были случаи, когда годами скрывали правду от близкого члена семьи. Не говорили ребенку на протяжении шести месяцев, что его мама умерла, «берегли»; скрывали от бабушки, что ее сын умер, «боялись ее расстроить».

В эти моменты я впадаю в ступор, мне даже сложно аргументировать – почему так делать нельзя. В этом случае человек, который живет в неведении, начинает существовать в двух параллельных реальностях – в одной реальности – он чувствует, что что-то происходит – видит признаки горя в семье, ощущает это кожей - горе скрыть невозможно, оно витает в воздухе. Он чувствует, что-то произошло, но когда пытается прояснить что, ему говорят: «Все в порядке, тебе кажется. Все хорошо.» «Мама просто уехала в командировку». «Он просто не звонит, у него много дел.»

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ощущение полного безумия… Когда ты чувствуешь, что что-то происходит, но тебе все время говорят обратное, так недолго и с ума сойти, в двойной-то реальности.

Почему не говорят: «Он\она не переживет этого известия».

Смерть – это часть жизни. У взрослого человека есть опыт переживания потерь.

У ребенка этого опыта может не быть, поэтому ему говорят, подбирая слова, понятные в его возрасте. НО ГОВОРЯТ!

Чем младше ребенок, тем сказочнее, метафоричнее история.

« Мама уехала в далекую страну, из которой нет обратной дороги. Уехала навсегда. Мы все по ней плачем и скучаем. Она никогда не вернется».

Более старшему ребенку вполне можно сказать, что мама умерла и говорить об этом столько, сколько ему будет нужно.

Скрывать же от взрослого человека смерть его близкого – это чистое издевательство. Стоит подумать, зачем именно так жестоко заботиться о нем, скрывая столь важное для него известие.

Избегать похорон, пытаясь запомнить близкого живым.

Одна из начальных стадий переживания горя – это отрицание. Очень сложно поверить, что человек, который вчера еще был живым, сегодня умер. Что его больше нет.

Похороны как раз призванны помочь пережить эту стадию. «Увидеть своими глазами». Все ритуалы с бдением возле гроба, с бросанием горсти земли - шаг за шагом подводят человека к осознаванию, что именно произошло.

Часто только в последние мгновения, когда уже гроб засыпается землей, мужчинам удается заплакать. Осознать, что же произошло и отпустить на мгновение контроль. Важно поддерживать эти рыдания, а не стыдить и затыкать человека.

Раньше даже приглашали профессиональных плакательщиц, чтобы они своими причитаниями разбудили горе и дали возможность пролиться живительным слезам.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Непереносимость сильных чувств, заставляет нас обрывать другого человека в его горе. Быть рядом с острым горем – серьезный вызов. Но в этом случае достаточно просто быть – не затыкать, не стыдить, не убегать. А просто выслушивать и быть рядом.

С маленьким ребенком постоянно должен быть кто-то рядом. Просто в одной комнате. Не навязываясь. Просто, чтобы ему было понятно, что он не один.

Канонизировать умершего. Делать из его комнаты – мавзолей, а и его вещей – святыни.

Наверняка, он был просто человеком и не был идеальным или святым.

Часть его вещей может пригодиться кому-то из живых, а в части уже нет никакой надобности, а что-то особенно ценное можно оставить на память о нем.

Посвятить свою жизнь поиску виноватых.

Это путь в никуда. Потребность заполнить пустоту и найти того, на ком можно выместить все зло и предьявить все счета.

Изъедать себя чувством вины.

То что произошло, уже не вернуть.

Я много лет работаю с людьми, переживающими смерть близких, и я знаю, насколько сложно увидеть истинные границы своей ответственности.

Остановить свою жизнь в память о близком. Похоронить себя вместе с ним.

Есть такое выражение « Жизнь в присутствии отсутствующего». Его давно нет, но вся жизнь строится так, как если бы он был рядом.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

В среднем процесс горевания длится около 1,5 лет. За это время если этот процесс специально не останавливается или если не накладывается еще одна потеря, человек проходит все этапы горя и возрождается, начинает снова жить в полную силу, строить планы на будущее, заводить новых друзей, кого-то впускать в свое сердце.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet