"Цена у слов бывает велика. Уж лучше посмотреть на облака!" Л.В.С.

Довольно часто от людей приходится слышать фразы, вроде таких:

- Меня это добивает!

- Жесть, Я в ужасе от такого!

- Сдохнуть легче, чем терпеть!

- Да пусть хоть весь мир перевернется, мне теперь все равно!

- Не знаю, как это вынести – я погибаю!

- Вот что делать, что делать, что делать-то???

- Я никому не нужен, мое время ушло…

- Все бесполезно, все напрасно, все без толку!

- Легко советовать – Вам бы так!

- Вы только представьте, что у Вас…

- Поймете, когда Вас коснется…

- Не понимаете меня? Подождите, поймете!

Слова-паразиты, обороты-паразиты и мысли-паразиты

Если брать отношения в быту, то люди так транслирующие себя, считаются проблемными, сложными, со слабой волей или полным ее отсутствием, не умеющие радоваться малому, эмоционально напрягающие окружающих. Кроме того, часто такие соседи странно воспринимают помощь и поддержку других – они бывают недовольны способами помощи, ее количеством, качеством, временем и местом оказания… Желающему помочь выказывается масса претензий, его поправляют, упрекают в непонимании, нелюбови, невнимании, отпугивая и отвращая от себя.

В деловой обстановке такое общение, да еще и частые выражения вслух к месту и не к месту своего черно-белого отношения ко всему, оценивание всего со знаком «минус», естественно, не сопутствуют уважению, вниманию, желанию вникнуть и помочь человеку, потому что он все время поправляет, поучает, оценивает, упрекает, отчаивается. Социально-психологический климат иногда сильно заряжен раздражением на «нытика».

Если присмотреться с пристрастием к описываемым оборотам, то от них уже веет безысходностью, отчаянием, недоверием, даже, неким серым пафосом... А еще странной готовностью употребляющего такие обороты к плохому исходу всего и всея. Отчего же человек припечатывает себя к неудачам, вместо того, чтобы разобраться с сутью проблемы? Отчего он так часто, как молитву произносит «не знаю, не могу, не умею, как мне плохо…», вместо «надо подумать, надо посмотреть, надо начать, надо встать и пойти попробовать…»?

Мы сейчас не о воспитании в семье, образовании, характере, статусе или образе жизни. Речь идет о простой и доступной любому живущему философии бытия – как взаимодействовать с людьми так, чтобы в результате общения не испортить то, что уже есть хорошего. Лучше всего, если мы будем знать ( именно знать!), что другой человек не испытывает сейчас того же, что и мы – у него совсем другая жизнь, другие мысли. Выражаясь в пространстве людей резко и негативно про свое или чужое, приходится, однако, получить ответную реакцию. Иначе никак! Если по-другому – то кому мы говорим тогда и для чего?

Вываливая на другого всякий описываемый «хлам», мы как будто «стараемся» подключить его к тем же переживаниям, которые испытываем сами. Может быть, даже, «спихнуть» часть «чего-то» на другого. И хорошо, если тот другой справится, и не возьмет на себя непосильное, чтобы потом еще и виноватым не стать…

Отсюда мысль: А будет ли нам прок в решении проблемы от того, что тот другой, например, станет тоже реагировать в упадническом ключе – ахать, охать, разводить руками, плакать от сочувствия, впадать в отчаяние – то есть, по сути копировать наше поведение, приумножая проблемы... Или он разозлится и вовсе уйдет по своим делам. Или почувствует свое бессилие и малые возможности, чтобы помочь. В продолжении мысли, уместно сказать, что иногда так появляются недруги, предатели, изменщики, враги и т.п. Загадка в том, кто их сотворил собственными руками …

Если мы хотим поделиться чем-то тяжелым, чтобы нас поддержали – это одно. Истинное доверие вызывает сочувствие, желание соприкоснуться и разделить. Если же мы хотим конкретной осязаемой в чем-то помощи от другого, то стоит увАжить человека, его время, здоровье, возможности, обращаясь так, чтобы не засорять свое послание теми смыслами ( см. выше), от которых мало практической пользы, но только вред.

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Человек может показаться нам жестким, равнодушным, непонимающим только потому еще, что он может не справиться с тем, что ему придется сначала показать нам, что все нет уж и плохо, и в любом человеке много резерва и потенциала для всего на свете, а потом уже только начать вникать в суть помощи. А это не каждому по силам и умениям. Да и свою жизнь неразумно отодвигать, когда другой уже решил, что у него все плохо и лучше уже не будет никогда.

Есть слова-паразиты, есть обороты-паразиты, есть и мысли-паразиты, от которых стоит решительно избавляться, если мы хотим быть услышанными. Личностное развитие в помощь - в словах, мыслях, делах, чтобы было как можно меньше событий-паразитов.опубликовано econet.ru

Автор Людмила Старостина

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