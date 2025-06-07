Пассивно-агрессивные люди: 10 признаков

Пассивно-агрессивный собеседник, коллега или спутник жизни – это нелегкое испытание. Он никогда не скажет вам прямо, что что-то не так, а будет изводить вас долго и медленно, в духе «Милый мой, хороший, догадайся сам». Как, вы еще не научились читать его мысли?! Ну да, конечно, он так и знал, что всем наплевать на то, что он чувствует…

Главная особенность пассивного агрессора – подавление гнева. В нем очень много обиды, злости, агрессии, но он не умеет и боится выражать негативные эмоции. Такие люди никогда не говорят прямо, чего им хочется, чего не хочется, что их не устраивает и чем они не довольны. Вместо этого они изощренно уходят от конфликта, терзают вас недомолвками, ждут, когда вы сами угадаете, на что они обиделись. До поры до времени такой персонаж может казаться хорошим партнером: не ругается, не орет, во всем с вами соглашается – да находка вообще! Но тайное всегда становится явным, и отношения превращаются в кошмар. Впрочем, пассивно-агрессивный родственник (особенно старший), коллега или подружка – это тоже тот еще подарочек. Но почему мы всё о других – может, какой-то из этих пунктов и про вас?

10 признаков того, что перед вами пассивный агрессор

1. Они не говорят «нет»

Прямо, в лицо, сказать, что ему что-то не нравится, что он не хочет и не будет этого делать, о нет, на такое пассивный агрессор никогда не решится. Он покивает головой, со всем согласится, но не сделает. «Забудет» про дедлайн, «не успеет» зарезервировать столик в ресторане, в который на самом деле просто не хотел, а то и ногу сломает по дороге – лишь бы не идти с вами в театр.

2. Они саботируют

Если на работе пассивному агрессору дали задание, которое ему не нравится или в котором он чувствует себя некомпетентным, он не признается в этом прямо, а саботирует и тянет до последнего.

Вместо того, чтобы честно сказать: «У меня проблемы с этим проектом, мне нужна помощь», они предаются прокрастинации и изо всех сил демонстрируют максимальную неэффективность – в надежде, что все как-то решится само и задачу передадут кому-то другому.

3. Они избегают прямой конфронтации

Даже чувствуя себя уязвленным до глубины души, пассивный агрессор не скажет об этом прямо, а будет посылать спутанные послания, которые должны показать вам, как вы бездушны и жестоки. Если такой человек – ваш близкий, то вы постоянно слышите от него что-нибудь вроде: «Конечно, конечно, поступай, как считаешь нужным, зачем тебе волноваться по поводу того, что я чувствую…»

4. Они подавляют гнев

В их картине мира любые несогласия, недовольство, злость или обиду лучше замести под ковер, а не выносить наружу. Больше всего на свете эти люди боятся открытого конфликта. Так часто бывает с теми, кого с детства ругали за любые проявления чувств, а также с теми, кто рос в очень эмоционально нестабильной семье, где мать и отец постоянно ругались, а то и набрасывались друг на друга с кулаками.

Такой ребенок растет с ощущением, что гнев – это ужасная неконтролируемая сила, что это уродливо и невыносимо стыдно, поэтому эмоции надо сдерживать и подавлять. Ему кажется, что если он даст негативным переживаниям хотя бы немного свободы, наружу вырвется чудовище – вся злость и ненависть, которые он копил годами, выльется и спалит все живое вокруг.

5. Они не признаются, что на самом деле чувствуют

Понятно, что, веря в такую страшную силу отрицательных эмоций, пассивный агрессор не хочет их показывать – лучше спрятать их, чем разрушить хорошие отношения (или чем показаться злым). В паре пассивный агрессор никогда не скажет первый, что что-то не так.

Если вы спрашиваете его, что случилось и чем он недоволен, он отвечает: «Ничего», «Все в порядке», «Я отлично». Но его голос за километр демонстрирует, что все совсем не в порядке и не отлично. Вы пытаетесь разобраться, поговорить по душам, – не тут-то было: глухо, как в танке.

6. Они играют в молчанку

Разозлившись, такой партнер не взрывается, а замыкается и уходит в круговую оборону. Пассивный агрессор может молчать часами, днями, неделями. Не отвечает на ваши вопросы, отказывается от диалога. Это такой способ наказания: вот так-то вы и поймете, что что-то сделали не так, чем-то его обидели.

Что именно? Где вы допустили роковую ошибку? В чем была ваша неисправимая вина? Ишь, чего захотели – так каждый может! О нет, в этом клубе изощренных пыток вам ничего не скажут и не объяснят – догадайтесь сами. Помучайтесь, подумайте, вспомните каждое свое слово. Наказаны? Что, лучше бы вас побили? Нет уж, не дождетесь!

7. Они провоцируют вас на гнев

И уход от открытого взрослого диалога, и игры в молчанку, и любимое «Делай как знаешь, тебе же все равно наплевать…» – все это рано или поздно доводит вас до белого каления, и вы начинаете орать. Ага, попались! Пассивно-агрессивный собеседник именно этого от вас и добивался (скорее всего, бессознательно – хоть что-то в его оправдание). Сам он боится выражать гнев, поэтому передает эту почетную функцию вам: теперь он с полным основанием можно считать вас плохой, злой, несдержанной…

Собственно, он так и думал. Ну конечно, ничего другого он от вас и не ожидал. Он, конечно, надеялся, что вы не такая, как все, но как мог он, наивный, мечтать об таком чуде… В общем, спровоцировав вас на припадок адской ярости, он пройдется по вашей самооценке по полной программе, а для себя получит очередное подтверждение: гнев – страшная неуправляемая стихия, его надо сдерживать всеми силами, а строить отношения с людьми открыто и искренне – нельзя, опасно.

8. Они манипулируют

Пассивные агрессоры постоянно давят на две любимые кнопки: жалость и чувство вины. Сказать прямо, чего они хотят, – это для них примерно так же нереально, как сказать «нет». И если им что-то нужно, они идут сложносочиненными окольными путями. Вместо того чтобы просто попросить вас помочь нести тяжелую коробку, такой родственник или сосед припомнит все свои медицинские диагнозы, будет издавать тяжкие стоны и ныть, что в прошлый раз при таких обстоятельствах у него было защемление грыжи, сердечный приступ и геморрой.

9. Они делают гадости за спиной

Они очень стараются показать себя милыми, добрыми и желают нравиться людям. Но не выраженный гнев, злость и зависть никуда не деваются, а копятся внутри. Когда они завидуют чьему-то успеху или чувствуют себя несправедливо обойденными, то вместо прямой конфронтации выбирают тайные способы мести – распространить о ком-то гадкий слух, послать анонимный донос начальнику. Да, эти безобидные одуванчики могут испортить вам репутацию.

10. Они перекладывают ответственность

Как нетрудно заметить, пассивная агрессия – это очень инфантильное, невзрослое поведение. Пассивный агрессор не чувствует себя хозяином своей судьбы, он постоянно винит во всем жизнь, обстоятельства, других людей. Внезапно вы оказываетесь виноваты во всех несчастьях вашего близкого человека.

Считается всё: вы были недостаточно внимательны и не проявили сочувствие, не угадали, почему он обиделся, дали ему неудачный совет, из-за которого все пошло не так, да и просто то, что он связал свою жизнь с вами (или то, что вы у него родились, если вдруг это кто-то из ваших родителей) испортило эту жизнь напрочь.опубликовано econet

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