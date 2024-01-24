Паттерны негативного мышления: как их определить и сломать

Паттернами называют схемы либо модели поведения, применяемые человеком автоматически в обыденной жизни. Существуют паттерны негативного мышления, от которых стоит избавляться. Обнаружить «ошибки» в чужом мышлении легче, чем в собственном, но при желании задача вполне выполнима.

Разберемся, насколько велика сила мыслей и как избавиться от негативных мыслей. Обо всем по порядку.

Определяем и ломаем паттерны негативного мышления

Какой силой обладают мысли

Мысли обладают огромной силой, они способны влиять на наше настроение и поведение. От мыслей зависит, как мы поступим – отомстим либо простим, откажемся или согласимся, опустим руки или доведем дело до конца. Позитивное мышление всегда идет нам на пользу, но иногда появляются автоматические негативные мысли, причем без какого-либо влияния с нашей стороны.

Психика человека может иметь множество отклонений и бывают моменты, когда мышление искажается и мешает нам принимать верные решения. Зачастую негативные мысли возникают, когда эмоциональное состояние человека нестабильно, когда он зол или находится в депрессии. К примеру, нам может казаться, что собеседник намеренно хочет поставить нас в неловкое положение, хотя на самом деле у него исключительно благие намерения. Когда нас переполняют негативные мысли, возникает состояние тревоги. Выясним, как определить «ошибки» мышления и как с ними справиться.

Как определить проблемное мышление и избавиться от негатива

Негативный паттерн можно было бы легко определить, если бы он открыто заявил о себе: «Не воспринимай эту мысль всерьез, это сплошной негатив». Но мы устроены так, что свято верим нашим мыслям и думаем, что они максимально объективно отображают действительность. Например, мысль о том, что вы невезучий кажется такой же объективной, как и мысль о том, что Земля круглая.

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Нужно быть умнее собственных мыслей. Мозг способен не только производить их, но и оценивать. Из всего мыслительного потока следует научиться выбирать то, что действительно заслуживает внимания. Для этого нужно уяснить следующие моменты:

1. Определить «время» мысли. Мы можем думать о прошлом, настоящем и будущем, например:

«Я была не права» – прошлое;

«Я проваливаю экзамен» – настоящее;

«Потом я буду чувствовать себя плохо» – будущее.

2. Чтобы понять, что у вас на уме, создайте комфортное пространство:

найдите место, где вас никто не будет отвлекать;

закройте глаза и подумайте над тем, что произошло сейчас (что вас потревожило);

глубоко вдохните, успокойтесь.

3. Мысли могут проявляться как образы либо впечатления, к примеру:

вы едите за рулем и внезапно представляете, как попадаете в ДТП;

вы представляете, что выступаете перед миллионной аудиторией, но теряетесь и беспомощно смотрите на людей;

у вас возникает ощущение, что вы ведете себя неадекватно.

Если вы резко почувствовали ухудшение настроения, приступ тревоги или раздражение, то попробуйте отыскать мысли, которые спровоцировали такой эмоциональный сдвиг. Если вам не удается избавиться от негатива, вероятнее всего, вами управляют отрицательные паттерны, то есть чувство подпитывается соответствующими мыслями. Если вам сложно реализовывать задуманное, к примеру, вы постоянно находите отговорки, чтобы не приступать к делу, то к этому вас побуждают конкретные негативные мысли. Помните, что вы можете управлять своим мышлением, все в ваших руках.

Если вы откровенно спросите себя, о чем вы думаете на самом деле, то вероятнее всего быстро найдете ответ. Но иногда найти ответ действительно не легко и на поиски приходится тратить уйму времени.опубликовано econet

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