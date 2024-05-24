Переживания из-за мужчины, которому безразлична

Когда все хорошо В ПАРЕ, спокойно и легко, - вы забываете о прошлых неприятностях с партнером. Но стоит появиться маленькой тучке на небе отношений, как мир начинает стремительно меняться, и все погружается в уныние.

А собственно, переживала ли бы ты из-за того, кому была бы не безразлична? Это вопрос. Равнодушие мужчины невольно рождает в душе женщины чувства-антагонисты. Ты как будто возвращаешься в детство, становишься обиженной маленькой девочкой, которая во что бы то ни стало хочет доказать окружающим, что она достойна любви. Ждет ее, требует. А выходит все с точностью до наоборот.

Тот, кому ты безразлична, получает власть над тобой

Когда все хорошо в паре, спокойно и легко, и смех звенит колокольчиком - ты забываешь о прошлых нестыковках и шереховатостях с партнером.

Тебе просто в кайф быть вместе с ним, весь мир становится уютным и комфортным. Но стоит появиться хоть маленькой тучке на небе отношений, как мир начинает стремительно меняться, и все погружается в унылые серые тона.

Послушай, это не дело. Твоя картина мира не должна быть так буквально привязана к действиям и настроениям, пусть даже самого лучшего и замечательного, мужчины. Можно любить, хорошо испытывать сильные чувства в отношениях. Но нельзя позволять, чтобы эти чувства затопили и поработали тебя. А чаще всего, так и бывает - к сожалению.

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Именно тот, кому ты безразлична, каким-то невероятным образом получает власть над тобой. Эмоциональная зависимость от равнодушного партнера становится сродни наркотику, без которого ты уже не мыслишь свой день. Остановись, выдохни, попробуй взглянуть на себя чистым незамутненным страстью взором.

Порой самостоятельно это сделать довольно трудно. Невозможно признаться себе в поражении. Разобрать свое фиаско в отношениях, попытаться найти выход из создавшегося положения лучше всего вместе со специалистом. Даже если ты не веришь, что решение проблемы возможно - стоит попытаться. Так как ты чувствуешь, что твое состояние все больше тяготит тебя, становится уже болезненным.

Подумай, даже простой участковый врач знает о твоей простуде больше, нежели ты почерпнешь из популярной литературы. И когда взлетит температура, ты все же вызывает его на дом. Так почему же в состоянии нравственных блужданий, в тупике нахлынувших чувств ты будешь изобретать велосипед там, где он давно стоит новенький, готовый для проката?

Берегите себя, не дайте себя сломать, находите выход к свету из темной ситуации, опираясь на помощь человека, обладающего необходимыми компетенциями.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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