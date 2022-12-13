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Персональный ад: Идеально или никак

Источник: b17.ru 13 декабря 2022 5522
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Перфекционист – мечта любого работодателя. Именно они не умеют халтурить, работают на износ и добиваются самых значительных результатов. Им завидуют и на них равняются. А каково живётся самому перфекционисту – человеку, вся жизнь которого подчинена установке «или идеально, или никак»?

Персональный ад: Идеально или никак

Перфекционист – это, в первую очередь, человек, который страдает. Человек, для которого каждая ошибка – маленькая смерть. Может ли быть счастливым приговорённый к смерти, который боится её, ждёт, умирает, а потом начинает бояться заново? Человек, одержимый страстью, которая никогда не будет утолена, потому что абсолютное совершенство недостижимо? Американские психологи для диагностики перфекционизма используют опросник с говорящим названием «Шкала недосягаемого совершенства».Сразу стоит уточнить, что речь идёт о патологическом перфекционизме, потому что существует ещё и здоровый, который по сути является не чем иным, как добросовестностью и усердием.

Чем же так коварен перфекцинизм и почему он мешает быть счастливым

Жажда признания с одной стороны и страх оценки - сдругой

Перфекционисты всей душой жаждут признания, однако публичность, как правило, пугает их, ведь одним из самых сильных их страхов является страх оценки. Они и сами постоянно оценивают себя и других. А поскольку к себе перфекционисты предъявляют запредельные требования, они уверены, что и другие будут оценивать их по тем же меркам.

Такие люди могут достичь очень многого, но не могут наслаждаться успехом, потому что всегда найдётся тот маленький изъян, который испортит им настроение. И если что-то выполнено блестяще даже на его строгий взгляд, перфекционист обязательно подумает, что далеко не всё в его жизни так же идеально, и расстроится.

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Персональный ад: Идеально или никак

Люди с «синдромом отличника» в большинстве своём подвержены прокрастинации, поскольку к выполнению каждой задачи долго готовятся, чтобы сделать её идеально. На это тратится очень много энергии. Более того, они часто бессознательно оттягивают начало важного дела - это даёт возможность отсрочить момент, когда будут оцениваться результаты. Для перфекциониста не существует процесса. Единственная его цель – результат.

Но даже если сделать всё «на пятёрку», всегда можно столкнуться с критикой недоброжелателей. А это очень больно бьёт по самооценке и раз за разом снижает мотивацию к действию.

Важной особенностью перфекционизма является невозможность присутствовать в настоящем моменте, жить «здесь и сейчас». Перфекционисты живут прошлым, вспоминая моменты своих побед, и будущим, прогнозируя наихудший исход любой ситуации и заранее проживая весь спектр негативных эмоций, которые он может повлечь за собой.

«Я недостаточно хорош. Я хуже других»

Глубинное убеждение человека с «синдромом отличника» – «Я недостаточно хорош. Я хуже других». Поэтому приговор себе перфекционист вынес давно, а теперь ждёт его подтверждения от окружающих, чутко ловя все косые взгляды, полунамёки и вздохи и толкуя их не в свою пользу. Он превратился в локатор, который настроен исключительно на внешний мир и практически глух к внутреннему. Перфекционист как будто следит за своей жизнью со стороны, постоянно оценивая каждый свой шаг, а не проживает её в своём теле со своими эмоциями.

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Жизнь в ожидании провала

Жизнь превращается в постоянное ожидание провала. Отсюда сильнейшее напряжение, которое со временем нередко перерастает в тревожное расстройство. Но поскольку такие люди с трудом распознают свои чувства и эмоции, они часто не осознают этой привычной тревожности. Для перфекционистов характерны соматоформные расстройства, при которых появляются телесные симптомы (часто – головные боли, боли в спине, животе, сильные мышечные зажимы). Таким способом бессознательное пытается обратить внимание человека на то, что оно переполнено вытесненными, непрожитыми эмоциями. Люди с «синдромом отличника» чаще других заболевают депрессией.

Дефицит самооценки

Такие люди постоянно стараются соответствовать ожиданиям окружающих, поэтому им очень сложно говорить «нет», отстаивать свои границы.

Перфекционист отчаянно нуждается в понимании и поддержке, но не умеет её получить. Он отчуждён не только от своих чувств, но и от чувств окружающих. Он бессознательно убегает от всего, что может «разоблачить» его несовершенство, показать его слабость.

Персональный ад: Идеально или никак

Человек, страдающий «синдромом отличника», испытывает сильнейший дефицит самоценности. Его самооценка зависит только от степени его идеальности. Даже мельчайший изъян в одежде или макияже, совершенно незаметный окружающим, не даст женщине-перфекционисту наслаждаться праздником или свиданием, а мужчина-перфекционист сбежит с него раньше, потому что не успел дочитать пару рабочих договоров, на которые уйдёт от силы десять минут, но эта незавершённость гвоздём засела в его сознании и не даёт расслабиться (с женщинами такое случается не реже).

Родом из детства

Перфекционизм родом из детства. Одна из главных причин его формирования – воспитание, основанное на оценке и обесценивании. Главной своей задачей родители считали мотивировать ребёнка на успех и достижения. Поэтому похвала выдавалась маленькими порциями и только в случае абсолютного успеха (закончить четверть на отлично, выиграть школьную олимпиаду, победить на конкурсе). При этом неабсолютные достижения (например, второе или третье место) обесценивались. А уж на неподобающее, по мнению родителей, поведение, они и вовсе реагировали жёстким наказанием и запретами, возможно, унижали и стыдили.

В своих детей родители вложили раздутые до небес ожидания – всё то, что требовали от них их родители, то, что диктует общество, то, чего когда-то хотели они сами, но не смогли реализовать.

Ребёнок перестаёт быть ребёнком – живым, весёлым, спонтанным, а становится вместилищем ожиданий, которые не может оправдать. Они давят и душат, установки родителей интроецируются – становятся частью личности, и Внутренний родитель перфекциониста начинает говорить их голосом.

При этом человек с детства привыкает игнорировать свои собственные чувства и желания. Связь с Внутренним ребёнком практически утрачивается. Перфекционист обращает внимание лишь на то, что является социально значимым. В итоге он достигает этих целей, но они не приносят желаемого удовлетворения. Потому что где-то в глубине души он понимает – это совсем не то, чего он хотел на самом деле. Потому что невозможно почувствовать себя счастливым, если потеряна связь с собой настоящим. Эту связь можно восстановить. Не легко и не быстро, но это того стоит.

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Стремление избавиться от перфекционизма полностью – это тоже перфекционизм. Лучше просто захотеть стать более счастливым. И если для решения этой задачи понадобится обратиться к психологу, – пусть он будет не идеальным, а просто квалифицированным и чутким.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова 

Иллюстрации Eiko Ojala

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Перфекционизм перфекционист психология Мария Горшкова

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