Измена - это когда была пара, а потом стало два отдельных человека, которые могут общаться, дружить, играть вместе в дом, - хоть до конца жизни играть вместе в семью и в любовь. Но все теперь другое...

Первая измена - она случается очень рано. В детстве. И к сексуальности отношения мало имеет, - не в этом смысл измены, совсем не в этом. И это не предательство, хотя многие думают именно так. Это измена.

Измена

Она вот такая: пятилетняя Зоечка играла с мальчиком во дворе, с Сережей. Они очень хорошо играли, они были друзья. И даже больше чем друзья; в пять лет уже бывает любовь. Не такая, как во взрослом возрасте, но искренняя и чистая. Зоечка с Сережей играли в дом, "секретики" делали, человечков из желудей. Все знали, что они - пара. Они и в пару всегда вставали вместе, когда воспитатель в садике вела группу на прогулку в парк.

А потом во двор вышла новая девочка, их семья получила квартиру в этом доме. Девочка вышла гулять с замечательными игрушками: с калейдоскопом, заводным танком, - им можно было управлять через провод, нажмешь на кнопочку - танк едет сам по себе! И вертолет еще у нее был, у него крутился пропеллер, вот так. Невиданное диво в те годы. Ну, и Сережа побежал к этой девочке играть. Зоечка его растерянно позвала, но он только отмахнулся. И стал играть с этой новой девочкой в танк и в вертолет. И в калейдоскоп смотреть. И совсем он про свою подружку забыл; даже мама Зоечки посмеялась через несколько дней. "Забыл, - говорит, - тебя твой дружок Сережа? Это потому, что у Ирочки игрушки лучше. Потом игрушки ему надоедят, он снова будет с тобой играть!". Так и вышло. И Сережа через неделю снова подошел к Зоечке, когда она строила дом из песка. Он улыбался и снова хотел играть. Зоечка стала играть с ним, конечно. Она же не злая была, не злопамятная. Просто они больше не были парой, вот и все. Был отдельно мальчик, отдельно - девочка. И у девочки в груди было горячо и как-то тяжело, - а потом прошло. Все проходит, рано или поздно...

Или на даче веселый и смелый парнишка Игорь дружил с Олей, - им по четырнадцать лет было. И тоже была любовь, даже первый робкий поцелуй куда-то в уголок губ. И полное доверие было, и откровенные задушевные разговоры, и сидение на берегу озера в час заката, и куртка Игоря на олиных плечах... Они были - пара. Любовь у них была, полное понимание и притяжение. А потом на дачу с родителями приехала очень красивая девочка: немного постарше, она уже в торговом училище училась. У нее была "химическая завивка", золотые кольца в ушах, длинные красные ногти и грудь. И пахло от нее духами "Шахерезада", они пятьдесят копеек стоили, такой пряный и сладкий запах... Куда там Оле, плоской, как доска, с прыщиками на лбу, голенастой, еще неуклюжей. Игорь бросился к этой новой девочке и стал ухаживать за ней, сыпать анекдотами, катать на мопеде, курить в пещерке в лесу. И от него тоже пахло теперь духами "Шахерезада" за пятьдесят копеек, - эти духи сильно пахли.

Оля сидела вечером одна на берегу озера. Бросала камушки в воду. Ждала, - но Игорь не приходил. Он с девочкой проводил время.

Девочка побыла неделю и уехала, - скучно на даче. И кассетный магнитофон сломался, даже музыку не послушаешь. Она села на автобус и уехала. А Игорь пошел к Оле и позвал ее гулять. Оля вышла, - чего же не выйти? И они погуляли, как раньше. И еще потом ходили гулять, и рыбу ловить, и в волейбол играли вместе с ребятами. Но они больше не были парой. Был Игорь, и была Оля. Совершенно отдельные люди.

Вот что такое измена. Без секса, без физики, они бестелесные, настоящие измены. Измена - это когда была пара, а потом стало два отдельных человека, которые могут общаться, дружить, играть вместе в дом или в волейбол, - хоть до конца жизни играть вместе в семью и в любовь. Но все теперь другое.

Хотя играть можно вместе - но это игра, а не доверие и любовь.

Запах измены почти невозможно выветрить, как запах плохих духов. Зеленых духов за пятьдесят копеек, которые продавались в каждом ларьке...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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