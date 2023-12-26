«Письмо благодарности»: техника, наполняющая силой

Регулярное выполнение техники «письмо благодарности Вселенной» позволит вам стать неуязвимым при любых жизненных ситуациях. Мы часто не задумываемся о самом главном – практически все в этом мире имеет начало, середину и конец. Смысл всех наших действий заложен в середине, а начало и конец для нас всего лишь символические ритуалы и это не правильно. Начало любого события нужно встречать приветствием, а конец провожать с благодарностью.

Чтобы ваше желание сбылось, недостаточно произнести «хочу больше денег/машину/квартиру...». Для начала реализации желания нужно хотя бы поздороваться с Вселенной... А как только желание осуществится, то поблагодарить Высшие силы. И такими ритуалами не стоит пренебрегать.

Быть благодарным - стать счастливым

Не относитесь к жизни пренебрежительно

Всегда будете приветливы и благодарны, тогда ваши желания будут исполняться гораздо быстрее. Соблюдайте законы Вселенной, уделяйте внимание трехчастным структурам, присущим любым линейным процессам.

Начиная новое дело, определите ориентировочные временные границы – когда будет начало, сколько потребуется на раскрытие середины и когда наступит конец.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Начинайте правильно и придумайте для себя какой-либо ритуал. К примеру, можно пойти в церковь и поставить свечу. Это будет хорошим началом, которое непременно повлияет на дальнейший процесс развития событий.

Но бывает, когда не хочется проводить никаких ритуалов, когда нет настроения и сил. Что делать в этом случае? Исправить ситуацию поможет простая техника «письмо благодарности».

С чего начать

Для начала возьмите чистый лист бумаги и напишите на нем «Здравствуй, дорогая Вселенная! Я доверяю тебе и знаю, что ты направишь меня на правильный путь. Благодаря тебе каждый день моя жизнь становится лучше, судьба балует меня». Это пример начала, можно писать все, что посчитаете нужным.

Далее подумайте, за что вы благодарны миру и напишите об этом. Можете описать свою биографию, начиная с самого рождения. Пишите, за что вы благодарны и почему.

Если вы пишите письмо первый раз, то не страшно, что упустите некоторые факты, за которые действительно стоит благодарить Вселенную. Поэтому перечитайте письмо несколько раз и при необходимости дополните. Будьте искренни. Описывайте свои проблемы с благодарностью, и тогда ваша жизнь действительно может измениться.

Можете писать письма каждое утро, разумеется, в этом случае не стоит снова описывать свою биографию. Достаточно указать, за что вы рады новому дню. Пишите кратко о событиях дня, хороших и не очень, но в последнем случае обязательно в положительном ключе. Не забывайте в конце письма поблагодарить мир за сегодняшний день. Регулярное и осознанное выполнение данной практики сделает вас неуязвимым.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Виды благодарственных писем

Благодарственные письма бывают двух видов – маленькие и большие. Существует также два вида психологических карт, они пригодятся тем, кто не хочет писать письма.

Предлагаем вам освоить два упражнения:

1. Глобальное письмо-биография, целью которого является настойка на новый этап жизни.

2. Благодарственное утреннее письмо, которое позволит настроиться на рабочий процесс.

Упражнение 1

Простое и индивидуальное упражнения, суть которого – составить список личных событий, за которые вы благодарны, но первые три пункта в таком списке одинаковы для всех:

1. Я благодарен(а) миру, что родился(ась) такого-то числа, месяца и года.

2. Я благодарен(а), что родился(ась) в этом месте (описать почему).

3. Я благодарен(а) Вселенной за родителей (описать почему).

Можно поработать с картами «Тысяча дорог/жизней/идей» и выбрать одну карту для каждого пункта. Список желательно расширить до десяти пунктов. Начинать упражнение нужно с поклона своему прошлому. Это обязательно, без такого ритуала не произойдет никакого волшебства.

Упражнение 2

Перед тем как приступить к этому упражнению, важно найти повод выйти утром на улицу, чтобы получить новые впечатления или хотя бы перекинуться с кем-то парой слов. Замечательно, если утром вы отправляетесь на работу, жизнь сама дает вам муссу впечатлений и важно, чтобы какая бы ситуация не произошла, вы не унывали и не теряли веру в себя, только при таком условии можно написать искреннее благодарственное письмо.

Писать можно о многом:

что вы увидели сегодня утром и чему это вас научило;

кого вы встретили и о чем говорили с людьми;

к чему могут привести те или иные события, которые произошли за день.

Если у вас нет возможности утром выйти на улицу (по уважительной причине!), тогда хотя бы выгляните в окно или выйдите на балкон. Глоток свежего воздуха необходим, чтобы настроиться на письменную работу. Или же в этом случае устройте себе сказкотерапию – это увлекательная игра, благодаря которой вы сможете улучшить качество своей жизни. Правила игры очень просты. Придумайте свое «Идеальное утро». Возьмите чистую тетрадь и ручку, представьте, будто вы отправились в путешествие, и опишите, какие подвиги вам удалось совершить. Также можно поработать с картами, достаточно вытащить любые три из колоды и по этим картам сформулировать историю – где вы оказались сегодня, кого встретили на своем пути и чем помогли окружающим. И ничего, что каждый день вы будете описывать вымышленные истории, главное, чтобы процесс вызывал у вас положительные впечатления. А как только появится возможность выйти на улицу, то обязательно сделайте это, попутно покормив бездомную кошку или сделав комплимент продавщице из ближайшего магазина.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet