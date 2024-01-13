Неисполненное обещание, что письмо на воде. Обещать - дело человеческое, а не выполнить - чертовское. От слова до дела целая верста. Что не властен давать, то бесчестно обещать. Насулить златые горы и копеечки не дать.

Почему так важны обещания? Отчего так плохо на душе, когда обещания не выполняются? Как так получается, что невыполненные обещания становятся тяжелыми обидами, неудовольствиями, постоянным эмоциональным грузом в душе, способными вызывать самые непредсказуемые последствия даже для здоровья человека…

Невыполненные обещания

Невыполненное обещание подрывает авторитет, доверие, надежность, чувство безопасности не только к тому, кто обещал и не выполнил, но и в отношении того, кому обещали и не выполнили для него. «Со мной не считаются. В который раз мне обещали и не выполнили. Меня опять обнадежили и подвели. Значит, я плохой, неправильный, если со мной можно так поступать…» Так рождаются непонятного рода вина, стыд, разочарования.

Особенной болью отдаются невыполненные обещания от близких людей, в которых мы видим до поры родных и надежных людей, к которым испытываем самые светлые чувства - дружбу, любовь, привязанность в самом хорошем смысле. Еще хуже, когда человек, давший обещание, забывает о нем, и удивлен, когда ему напоминают об этом. В ход могут пойти различные неуместные отговорки, пространные оправдания, даже, упреки « а почему ты не напомнил, я бы сделал…»

Обещания – это всегда про личную ответственность. Обещать – это учитывать и свои возможности, и участие тех, кто будет помогать реализовывать данное нами слово. Если мы обещаем и не выполняем, то это обязательно со временем будет негативно отражаться и на нас, и на тех, кто ждет от нас обещанного. «Обещалкиным» не стоит уповать на дешевый эффект в моменте, все достаточно быстро встает на свои места, и образ человека ненадежного и лживого прочно поселится в умах других.

Внутренний порыв может сослужить нам плохую службу, если мы обещаем ради красного словца, заискивания, упрощения, тем более в делах серьезных, судьбоносных. Обещания не только связывают, но и разрушают. Не стоит приписывать себе всемогущество и всеумелость там, где есть сомнения в смысле выполнения обещанного. Не стоит портить свою Картину Мира конфликтами, войнами и потерями, без которых вполне можно обойтись, здраво оценивая свои возможности.опубликовано econet

Автор Людмила Старостина

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