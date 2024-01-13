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Письмо на воде

Источник: b17.ru 13 января 2024 5926
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Неисполненное обещание, что письмо на воде. Обещать - дело человеческое, а не выполнить - чертовское. От слова до дела целая верста. Что не властен давать, то бесчестно обещать. Насулить златые горы и копеечки не дать.

Письмо на воде

Почему так важны обещания? Отчего так плохо на душе, когда обещания не выполняются? Как так получается, что невыполненные обещания становятся тяжелыми обидами, неудовольствиями, постоянным эмоциональным грузом в душе, способными вызывать самые непредсказуемые последствия даже для здоровья человека…

Невыполненные обещания

Невыполненное обещание  подрывает авторитет, доверие, надежность, чувство безопасности не только к тому, кто обещал и не выполнил, но и в отношении того, кому обещали и не выполнили для него. «Со мной не считаются. В который раз мне обещали и не выполнили. Меня опять обнадежили и подвели. Значит, я плохой, неправильный, если со мной можно так поступать…» Так рождаются непонятного рода вина, стыд, разочарования.

Особенной болью отдаются невыполненные обещания от близких людей, в которых мы видим до поры родных и надежных людей, к которым испытываем самые светлые чувства - дружбу, любовь, привязанность в самом хорошем смысле. Еще хуже, когда человек, давший обещание, забывает о нем, и удивлен, когда ему напоминают об этом. В ход могут пойти различные неуместные отговорки, пространные оправдания, даже, упреки « а почему ты не напомнил, я бы сделал…»

Письмо на воде

Обещания – это всегда про личную ответственность. Обещать – это учитывать и свои возможности, и участие тех, кто будет помогать реализовывать данное нами слово.  Если мы обещаем и не выполняем, то это обязательно  со временем будет негативно отражаться и на нас, и на  тех, кто ждет от нас  обещанного. «Обещалкиным» не стоит уповать на дешевый эффект в моменте, все достаточно быстро встает на свои места, и образ человека ненадежного и лживого прочно поселится в умах других.

Внутренний порыв может сослужить нам плохую службу, если мы обещаем ради красного словца, заискивания, упрощения, тем более в делах серьезных, судьбоносных. Обещания не только связывают, но и разрушают. Не стоит приписывать себе всемогущество и всеумелость там, где есть сомнения в смысле выполнения обещанного. Не стоит портить свою Картину Мира конфликтами, войнами и потерями, без которых вполне можно обойтись, здраво оценивая свои возможности.опубликовано econet

Автор Людмила Старостина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология жизнь обещания людмила старостина

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