Письмо о партнере: техника, которая поможет разобраться с чувствами

В психологии есть методики, которые являются диагностическими и терапевтическими одновременно. И сегодня мы рассмотрим одну из них – «Письмо о партнера». Данная техника помогает найти причины конфликтов между партнерами и пути решения проблем.

При использовании этой методики потребуется закончить определенные фразы. Идеальный вариант – если оба партнера проходят тест, то есть пишут письма друг другу, затем зачитывают их и разбирают каждую проблему, желательно в присутствии семейного психолога. Но мы предлагаем упрощенную версию техники, которая позволит вам самостоятельно разобраться в собственных чувствах и понять партнера. Приступать к упражнению следует в том случае, если вы внутренне готовы обсуждать сложные ситуации со своим партнером.

Пишем письмо о партнере

В процессе написания письма наблюдайте за своими чувствами. Насколько легко вы находите ответы? Какие вопросы вызывают у вас сложности? В каких случаях можно ответить коротко, а когда нужно развернутое объяснение? Даже самостоятельное выполнение упражнения будет полезным – вы лучше узнаете себя, разберетесь в своих претензиях и требованиях.

Мы предлагаем вам несколько фраз с пропущенными словами, ваша задача – закончить предложения. В процессе работы соблюдайте тишину, не обсуждайте ничего с партнером. Время выполнения не ограничено, главное, чтобы вы писали искренне.

Перечень вопросов, на которые вам нужно ответить и фраз, которые нужно продолжить:

1. Что я могу рассказать о своем партнере?

2. Во время нашего знакомства главным для меня было ... , а для партнера – ...

3. Потом оказалось, что ...

4. Если говорить в шутку, то мой партнер похож на животное ... , потому в нем есть ... , а я похожа на ... , потому что ...

5. Наши родители ...

6. Когда я решила вступить в отношения, мне хотелось, чтобы ...

7. А мой партнер, я думаю, хотел бы ...

8. Мои личные ожидания ...

9. Наши отношения в целом ...

10. Но иногда у нас ...

11. В этом случае я ...

12. Ревность по отношению к нему я ...

13. Сейчас мы ... понимаем друг друга, чем раньше.

14. Безусловно, со временем мы изменились. Я стала ... , а он ...

15. Иногда меня посещает мысль, что если бы все сложилось по-другому, то ...

16. Когда я решила написать это письмо, я хотела признаться, что внутри ...

17. Я считаю, что начинать нужно с себя, например, я ...

18. А еще у меня ...

19. И напоследок я ...

20. У моего партнера есть некоторые качества, которые мне не нравятся. К примеру, мне сложно ...

21. Но, тем не менее, я могу смириться с тем, что ...

22. На месте своего партнера я бы ...

23. Но у него есть и положительные качества, например, главными для меня являются ...

24. Для моего партнера работа – это ...

25. Моя цель следующая: ...

26. Если говорить о развлечениях, то мне нравится ...

27. И в этом вопросе мой партнер ...

28. Во время знакомства я бы дала партнеру 10 баллов и 10 возможных, а сейчас ...

29. У нас возникают проблемы в сфере ...

30. Причиной проблем часто служит то, что мой партнер мог бы ...

31. Взгляды на совместную жизнь у нас ...

32. Когда мы проводим время вместе, мы очень редко ...

33. Родственники и друзья для нас являются источниками ...

34. В отношении детей мы ...

35. Я думаю, что лучшим выходом из ситуации было бы ...

36. С любовью ...

Попробуйте сконцентрироваться и честно ответить на все вопросы, тогда вам удастся разобраться в собственных чувствах. А если вы проведете тест вместе с партнером, то надеемся, сможете найти компромисс в спорных ситуациях и укрепить отношения.опубликовано econet

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