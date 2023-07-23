Это очень грустно, когда в отношениях мы путаем признаки большой любви и преданности с симптомами созависимости. В чём причина такого поведения - читайте далее...

Если человек в отношениях начинает "платить" собой, делать больше чем хочет, ждать отдачи, жертвовать, снимать с себя последнее, чаще всего это не признак большой любви или преданности, но признак приближениям к детской травме и созависимым отношениям.

Любовь даётся бесплатно

Это память того, как этот человек, будучи ребёнком, не мог получить любовь просто так и начинал платить собой, своим телом, желаниями или эмоциями, чтобы заслужить любовь, потому что у детей нет ничего кроме их самих.

Нечем платить, кроме себя. И это очень грустно.

Ведь любовь даётся бесплатно, только не все об этом знают.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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