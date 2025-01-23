Почему архиважно уважать своего мужчину?

Что значит уважать мужчину? Это принимать его таким, какой он есть, видеть в нем личность, понимать достоинства. Неуважение к мужчине происходит от плохих отношений родителей, родовых сценариев и даже современной культуры. Как же научиться уважению к мужчинам?

Что такое уважение и почему нам так сложно это дается? Почему мы часто думаем, что уже уважаем мужа, а на практике постоянно с ним спорим, критикуем, рассказываем другим о его особенностях и проблемах? Почему многие женщины считают, что мужчин уважать не за что – пусть сначала заслужит уважение? И зачем оно вообще нужно?

Что такое уважение и в чем оно проявляется

Давайте по порядку. Что такое уважение? Обратимся к словарю Ожегова. Уважение — почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. Может быть, проблема в том, что мы опасаемся слова «почтение» и боимся замечать только достоинства? Кто ж правду скажет, если не я… Настоящей женской зрелости не бывает без уважения к мужчинам. И не только потому, что уважение – это единственный прочный фундамент для отношений. Но еще и потому, что не уважая мужчин, невозможно полностью принимать и уважать себя.

Почему важно уважение?

Для меня долгое время это было больной темой. Больной, потому что росла я с мамой, отца своего не видела. А слышала о нем не самое приятное. Отношение к мальчикам и мужчинам было соответствующее – пренебрежительное. Они и пахнут так себе, и мозгов меньше у них, да и красоты никакой.

Мне всегда казалось, что уважать их не за что, и вообще уважение надо заслужить. Я очень долго училась уважать мужчин в целом и своего мужа в частности. На это ушло много лет. И мысль о том, что у меня рождаются мужчины, прибавляла решимости, ведь если я не могу мужа уважать, как мужчину, как я буду уважать мужчин в своих сыновьях? А их ведь уже трое (неспроста Бог дает мне таких учителей).

Я помню и расстановки, которые я делала для себя на эту тему. Как гордо я стояла с детьми, на грудь можно было повесить орден мать-героиня. И с каким презрением с этой точки я смотрела на остальных – и на мужа в том числе. Это наша родовая женская позиция.

Я помню и слезы, которые проливались потом. Когда я училась принимать и уважать своего отца. Училась говорить и чувствовать, что он лучший отец для меня. Училась видеть в нем человека достойного. Принимать свою жизнь с благодарностью.

И я помню точку, в которой я смогла иначе посмотреть на мужа. Когда мы все вместе все-таки приехали на могилу моего папы – и я впервые увидела его. Увидела не только его фотографию, но и его настоящего. Не тот образ, к которому я привыкла. А моего папу, как человека и мужчину. В тот день для меня началась другая жизнь.

И хотя уважение – это не конечная точка, это ежедневный процесс, я научилась уважать мужа. Когда бывают сбои – я сразу это замечаю, и начинаю восстанавливать то, что упущено. Потому что я понимаю, зачем я это делаю.

Слагаемые уважения к мужчине

Для меня уважение состоит из множества деталей, как мозаика. По этим деталям я и собирала уважение к отцу, к мужу, сейчас собираю по отношению к детям – хотя они маленькие, но уже такие мужчины….

Принятие. Принимать человека таким, какой он есть. Не строить иллюзии, не пытаться изменить. Не переделывать, не доделывать. Уважать – значит, позволить человеку быть таким, каким создала его природа. Таким, каким он родился в этот мир. Позволить ему быть собой. Часто именно такого позволения нет.

Ценить. Уважаю – значит, считаю тебя важным в своей жизни. И важным так же считаю все то, что ты для меня делаешь. Умение быть благодарной и видеть заслуги и подвиги. Даже если он «всего» лишь вынес мусор или погулял с ребенком. Вы ведь не были в его шкуре и не знаете, насколько для него это сложно. Делать что-то для тех, кто не ценит ничего, — бессмысленно. А слово «спасибо» и правда волшебное – если им пользоваться с душой.

Видеть в нем личность.

Наша классическая мантра «Я-Мне-Мое» приводит к тому, что мы думаем, что наши близкие такие же как мы. Любят ту же еду, ту же музыку, те же места. Испытывают те же чувства. Но уважение рождается тогда, когда мы видим, что перед нами другая личность. И когда мы начинаем узнавать этого человека, искренне интересоваться им и позволяем (опять же позволяем!) ему быть таким, какой он есть. Готовим то, что он любит. Спрашиваем его мнения, когда выбираем путевку для отдыха. Даем ему возможность выбирать – или хотя бы принимать участие в выборе – цвет стен в доме.

Конфиденциальность.

Никто не знает о мужчине столько, сколько его жена. На публике несколько часов в день можно играть роли, носить маску. Но приходя домой, любой человек расслабляется. И тот, кто рядом, знает множество секретов и тайн. Уважение – это никогда не выдавать другим людям секретное досье на супруга. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже если он ведет себя не лучшим образом прямо сейчас. Хранить это досье в сейфе за семью печатями, очищать эту папку по мере скопления в ней бумаг – сжигать их, уничтожать обиды и претензии. И никому и никогда не давать к ней доступ. Это и есть уважение.

Видеть достоинства близкого человека.

Мы легко видим недостатки друг друга. Вообще их заметить проще – они же просто кидаются в глаза. А достоинства нужно искать. Не потому что их мало, а потому что мы не считаем их чем-то особенным. Как само собой разумеющееся. Начать обращать на них внимание, переключаться – это очень полезная практика. И не только в плане развития уважения к супругу. Это даст вам возможность увидеть жизнь в других красках, да и в себе вы тоже начнете видеть хорошее.

Видеть его потенциал. Например, не помогать ему из жалости.

Если ваш порыв помощи человеку построен на мнении, что без вас он не справится, пропадет и умрет – лучше отойдите в сторону. Поддержите словом, но не унижайте такой подачкой. Особенно мужчин. Наши мысли – не такая уж тайна для окружающих. Поверьте, что гораздо лучше учиться верить в него, вдохновлять, поддерживать на пути. Чем вот так обрубать ему все возможности для развития. Здесь полезно еще вспомнить, что мужчины любят женщин, которые верят в них больше, чем они сами.

Прощать ошибки и погрешности.

Давайте честно, если бы вас за каждую ошибку пилили, тыкали в нее носом и повторяли: «Ну я же тебе говорила!»… Как бы вы себя ощущали? Насколько вы были бы уверены в себе? Насколько вам бы легко было жить и действовать? И как вы бы относились к человеку, который так с вами поступает? Идеальных нет. Все совершают ошибки. Вы тоже проливаете молоко, бьете посуду, ставите пятна на одежду, заваливаете какие-то проекты, что-то забываете. Ошибаться – это нормально. Это не конец света. Важно, чтобы у человека после падения оставались силы для того, чтобы встать. И сил становится больше, если рядом находится тот, кто не упрекнет, а поддержит. Это тоже часть уважения.

Не слушать критику в его адрес.

Если кто-то при вас говорит о вашем муже плохо – не слушайте. Выйдите, смените тему, скажите, что вам неприятно такое обсуждение близкого человека. Такие разговоры могут взволновать ваш ум – а он и без того неспокойный, женский . Зацепится за один недостаток и начнет его мусолить. Да так разойдется, что через пару часов вы уже сами будете готовы бежать подальше. Не нужно волновать себя таким образом. Защищать с саблей тоже не стоит – за это мужчины спасибо не говорят. Они ведь и сами могут защитить свою честь. Но сказать, что вы не поддерживаете обсуждение людей за спиной и выйти – это смело. И этого достаточно. Это уважительная позиция – и по отношению к себе, и по отношению к мужу.

Куда пропало уважение?

Изначально все дети приходят в состоянии абсолютного доверия миру, уважения и любви к своим родителям. Но уже к пяти-шести годам их настроение меняется. Появляются первые зачатки проблем.

Почему это случается? Есть несколько факторов риска, которые жизнь нам осложняют. Перечислю самые важные.

Развод родителей. Когда отец не принимает участия в жизни ребенка или мама постоянно рассказывает, что это он во всем виноват. Маленькие дети впитывают такие установки, как губки. Они очень привязаны к матери. Тем более, что отца видят редко или вообще не видят. Перенимают ее настроение – и искренне считают отца последним человеком. А вместе с ним – и всех остальных мужчин. Потому что им всем нужно только одно, они все изменяют, пьют, бьют и так далее.

Плохие отношения родителей. Иногда родители живут вместе, но мама выглядит как жертва. Она жалуется детям, они и сами видят, что папа такой и сякой, а мама бедная и несчастная. Тогда формируется негативное отношение к отцу – и остальным мужчинам. Потому что из-за них женщины очень страдают. А я ж страдать не хочу!

Родовые сценарии. Увидеть их еще сложнее, потому что часто мы не знаем всех подробностей. Но это не мешает сценариям сидеть в нашем подсознании и руководить нами. Если в роду мужчины были хлюпиками, неудачниками, алкоголиками или их никто не считал за людей – вероятность, что потомки будут относиться к мужчинам так же – очень велика. Здесь нужна глубокая внутренняя работа, когда мы учимся принимать и уважать всех мужчин в своем роду.

Карма. Если про родовые сценарии можно спросить у бабушки, мамы, то с кармой сложнее. Ее механизмы не очевидны, мы не знаем ничего о своих прошлых воплощениях. Может быть, я была мужчиной, которого не уважали, и в этой жизни я меняюсь с ним местами. Или может быть, я в прошлой жизни оставила своих детей – и в этой жизни сама росла без папы. Важно понимать, что карма существует. По ее законам мы попадаем в тот или иной род, где работают нужные нашей судьбе сценарии. Но это не приговор, а исходная точка. Точка, с которой мы начинаем сдавать свой экзамен.

Нивелирование роли отца в жизни ребенка. Примерно половина детей – согласно статистике – растут в неполных семьях. Чаще всего неполная семья – это семья, где нет отца. При разводе родителей в 90 процентах случаев дети остаются с мамой, особенно если не могут сами принимать решения. Считается, что мама о них позаботится лучше. Считается, что отцы неквалифицированы, любят детей меньше, не хотят с ними общаться. Но всегда ли это так? Современные женщины открыто говорят, что отец не важен, не нужен, что лучше использовать анонимных доноров. Но кто от этого теряет в большей степени? Дети. Отец так же важен, как и мать. У него другая роль, другие функции. Он не обязан качать ребенка ночами или менять памперсы, как это делает мать. Не обязан быть таким же терпеливым. И не обязан быть идеальным.

Современная культура. Здесь можно говорить долго. Просто посмотрите – мальчики с детства считаются источниками опасности. По мере взросления мы слышим все больше о том, что мальчики – это проблемы для общества. Это и криминал, и наркотики, и драки. Мужчина обязан быть мачо – или он не мужчина. Интеллигентные и спокойные мужчины не в цене. Их называют как угодно, только не мужчинами.

При всем при этом на мужчин обрушивается огромный поток провокаций. Обнаженные девушки в рекламе, телевидении, даже на улице. И настоящий мужчина должен с этим справляться. Должен. Иначе – его не за что уважать.

Женщинам даются поблажки, их часто жалеют. Мужчина же, который не заработал достаточно денег, — неудачник. Ходит пешком – не мужчина. Много ответственности, требований, минимум благодарности и уважения. Мужчина не имеет права на свои чувства, чуть что не так – люди скажут, что он ведет себя «как девчонка». Женщины всячески пытаются мужчин использовать, окрутить, женить, растрясти, заставить что-то делать…. Не потому ли мальчики и не хотят становиться мужчинами, пытаясь навечно застрять в подростковом возрасте?Да, современный мир таков, что делать – мы не сможем изменить его. Но мы можем начать менять его – с себя. Со своей семьи. Девушка, которая учится уважать мужчин и своего отца, привлекает в свою жизнь совсем других юношей, с которыми проще построить прочную семью. Женщина, которая уважает своего мужа, может научить этому свою дочь. И так далее.

Как научиться уважать мужчин?

Есть три важных этапа, без которых научиться уважать мужчин невозможно.

1. Уважать своего отца

На группы, расстановки, тренинги часто приходят девочки с вопросом, обязательно ли это. Можно ли как-то обойти этот этап и сразу начать уважать мужа? И я всегда говорю, что это обязательно. Нравится им такой вариант или нет. К такому ответу не все готовы. У каждой есть своя история, свое «почему я не могу уважать его». Когда-то и у меня была такая.

Например:

Отца не было (а я думала, что непорочное зачатие было только один раз….).

Отец не занимался дочерью.

Отец бил дочь и был с ней жесток.

Отец издевался над детьми.

Отец плохо обращался с матерью.

Отец и мама развелись.

Отец алкоголик, наркоман и деградировавшая личность.

Отец ничего не сделал в жизни.

Некоторые истории ужасны и безумно тяжелы. Но я всегда отвечаю одинаково. Уважать отца стоит. Уважать не значит счесть его поступки хорошими. Не значит «оправдать» и «броситься к нему на шею».

Уважать – значит, позволить ему быть таким, какой он есть. Видеть его сильные стороны – они есть у всех, и когда-то ваша мама за что-то его полюбила. И не судить за ошибки. Потому что не нам решать, кто и как должен быть наказан. Для этого есть высшая справедливость, и там все строго, без накладок.

Уважать отца – это перестать играть в Бога, который решает, кто за что виноват и как должен расплачиваться. Уважать – это видеть в каждом человеке душу. Души у всех чисты, хотя снаружи покрыты сажей и гуталином наших ошибок, за которые каждому придется отвечать однажды. Но не перед нами.

Уважать отца – это быть благодарной за то, что жизнь пришла к вам через него. Сказать ему спасибо за то, что вы есть. Согласиться с тем, что это так, что другого отца у вас нет и не будет. Найти то хорошее, что передал вам отец (и иногда то, что он не воспитывал вас, тоже можно считать подарком и способом оградить вас от чего-то плохого).

И этого достаточно – такое оно, уважение к отцу. Хотя этого достичь очень сложно, знаю по себе.

2. Уважать себя

Если вы не уважаете себя, вы не можете уважать других. Другим можно дать только то, что у нас уже есть внутри.

Уважать себя – это позволять себе ошибки, принимать себя, видеть достоинства. В общем, тот же самый список, что и про мужчин. А главное перестать циклиться на своих несовершенствах и недоработках.

Почему же этот пункт второй по важности, а не первый? Потому что пока вы не примете своего отца, вы не сможете до конца принять свою жизнь – и себя саму. Ведь вы его продолжение, нравится вам это или нет.

Давайте рассмотрим одну психологическую модель, четырех типов восприятия и построения отношений. Здоровой из них будет только одна.

Я не ОК, ты не ОК. То есть я сама недочеловек, и ты тоже какой-то не очень хороший. Вместе мы не особо счастливы, но зато на равных. Деградируем вместе. Разрушаемся тоже вместе.

Я не ОК, ты ОК. Здесь я ужас на ножках, а мой муж – святой человек. И что бы он ни делал, он всегда будет белым и пушистым, а я всегда черная и страшная. Это отличный способ манипулировать. И еще – никогда не прийти к счастью.

Я ОК, ты не ОК. Встречается очень часто. Варианта два. Первый – это если у меня три высших, а у него ни одного, и денег я зарабатываю много, а он ничего. И вообще я вся такая духовная и просветленная, а он может только пиво пить и телевизор смотреть. Позиция гордыни, когда я лучше чем ты. Второй вариант тоньше. Он тиран, всячески издевается надо мной, а я жертва. Несчастная, но почти святая. И все знают, как я с ним мучаюсь, что я хорошая, а он – плохой. Такая позиция разрушает отношения очень быстро.

Я ОК, ты ОК. То есть я хорошая и ты хороший. Мы оба совершаем иногда ошибки, бываем неправы, иногда причиняем друг другу боль. Но при этом я знаю, что мы на равных. И мы оба хорошие.

Только четвертая позиция здоровая. Только здесь возможно уважение. Уважение себя, уважение партнера.

3. Уважать всех мужчин

Можно ли уважать мужа, но при этом презирать остальных мужчин? Я знаю женщин, которые были в такой иллюзии. Ненавидевшие своего отца, бывшего мужа и остальных «кобелей», какое-то время они уважали своего супруга. До первого промаха. А потом он становился таким же как и все остальные.

Муж – это представитель мужского рода. И уважать его одного не получается, за ним стоят все мужчины мира. Да, не все из них совершают хорошие поступки. Но помните, что уважать – это позволять людям быть такими, какие они есть. И не судить их по поступкам.

Когда вы начинаете уважать всех мужчин вокруг вас – будь то начальник, коллега, сосед, дворник – вы заметите, что ваш мир меняется. Вам начинают попадаться другие мужчины. Мужчины, которых уважать проще. А остальные мужчины именно по отношению к вам меняют свое поведение. Просто попробуйте.

Все мы – души. И все мы изначально чисты. Но в связи со своими поступками эту чистоту и красоту мы сверху запачкали – кто-то сажей, кто-то гуталином, кто-то солидолом. И каждому из нас однажды придется эту грязь со своего сердца смыть. Кто-то начнет раньше, кто-то позже. Кто-то в этой жизни, кто-то только через несколько жизней. Не нам судить друг друга. Наша задача – оттереть свою собственную грязь в своем собственном сердце. Например, научиться уважать других людей. В частности – мужчин.

На самом деле все мужчины изголодались по уважению. Каждому из них не хватает именно этого.

Не верите? Спросите! Они пытаются его добиваться – каждый по-своему. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то мускулы качает, кто-то машет кулаками, отстаивая свою честь. Но когда надежды восстановить это самое важное нет, наступает депрессия. А с ней – пиво, телевизор, безделье и прочие неприятные нам вещи. Лентяй и алкоголик – это мужчина, который потерял надежду на то, что его снова кто-то сможет уважать и любить.

Мужчинам необходимо наше уважение. И нам самим оно необходимо не меньше. Тогда мы сможем воспитывать сыновей мужчинами, а не «человеками». Тогда у мужчин начнут расправляться крылья, и они смогут защищать нас, женщин.

Ведь мы изголодались по защите ничуть не меньше, чем мужчины по уважению. И пока в отношениях не начнется уважение, заботы и защиты в них не появится. Просто неоткуда.

Зрелость женщины в том, чтобы начать это движение первой. Начать уважать тех, кого «уважать не за что». И помочь мужчинам стать лучше. А с ними изменится и мир. Понемногу, потихоньку….

Я в это верю.опубликовано econet

Автор Ольга Валяева

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