Почему бабушки так любят внуков?..

Рождение внуков непростой период в жизни семьи. Молодая бабушка решает две основные задачи: сохранить свои интересы и сохранить отношения со взрослыми детьми. Иногда эти задачи вступают в противоречие.

Пример из практики. Бабушка жалуется, что дочь часто просит посидеть с внуком. Бабушка иногда отказывает и сразу начинает испытывать чувство вины, которое пережить просто не в состоянии. Помучившись короткое время, начинает передвигать все свои дела, звонит дочери и сообщает, что изменила свой график и может взять внука. При этом, сразу же чувствует обиду на дочь. На себя, на жизнь. Чувствует себя совершенно несчастной, потому что «ну должна же она понимать!..»

Молодая бабушка: сохранить свои интересы и сохранить отношения со взрослыми детьми

Другой пример: бабушка жестко контролирует дочь в отношении воспитания внука. Только она знает, как правильно ухаживать за ним: чем и как кормить, как заботиться о чистоте, соблюдать режим. Молоденькая мама не смеет даже включить телевизор. Никаких радостей не положено по определению. При этом мама-бабушка гневно восклицает: «Что-то тебе слишком легко достается твой ребенок! Вот я, когда ты у меня была маленькая!..»

Ситуации казалось бы противоположные, однако, психологический механизм взаимодействия персонажей один и тот же: симбиотические отношения.

Участники таких отношений как будто бы перестают чувствовать свои личностные границы. Почему-то оказывается, что то, чего от меня ожидают, важнее моих собственных целей и желаний. Если я перестаю соответствовать ожиданиям значимого человека, то испытываю острое чувство вины. Хорошо, если еще эти ожидания действительно существуют, а не сам человек придумал, что партнер хочет от него именно этого, как бы «прочитал мысли».

При этом, от партнера я тоже ожидаю определенного поведения, часто даже не сообщая ему о своих ожиданиях. Зачем? Ведь «и так ясно», например, что бабушки должны сидеть с внуками.

Каждый имеет в виду некоторые «всем известные» нормы поведения, которые следует соблюдать. В результате становится непонятным, кто кому что должен, кто на что обижен и чего каждый хочет на самом деле. Основные чувства, которые испытывают участники этой неразберихи – это вина и обида. Если не выполняются мои ожидания, я обижаюсь. Если я думаю, что я не соответствую ожиданиям близкого человека, появляется чувство вины. При таких отношениях очень трудно просить и отказывать. Просить страшно, а вдруг откажут! И вообще, сами должны понимать… и т.д. (см. выше)

Сказать «нет» тоже невозможно. Чувство вины замучает. Знакомая ситуация?

Почему это происходит?

В свое время вы наверное научили вашу дочь испытывать чувство вины за свое «неправильное» поведение. Вы контролировали ее, объясняя, как ведут себя «хорошие» девочки, вместо того, чтобы честно сказать, чего хотите именно вы. Например: я хочу, чтобы ты убирала свои вещи, даже если тебе это не нравится и ты чувствуешь себя недовольной. Вместо этого говорилось, что хорошие девочки радостно убирают свои вещи и никогда не сердятся. Это было условием вашей любви. То же самое, скорее всего делала ваша мама, манипулируя вашими чувствами, вместо того чтобы честно заявлять о своих желаниях.

Теперь, когда дочь сама стала мамой, она пытается контролировать вас так, как вы ее научили, потому что сами научились этому от своей мамы.

Любой манипулятор не признается, что ему лично что-то от вас нужно, чего он не хочет или не может сделать сам. Он пытается вызвать у вас чувство неуверенности и вины, тестируя вас на соответствие неким существующим правилам и стандартам.

Дочь не говорит вам «Я хочу, чтобы ты посидела с моим ребенком, потому что сама я хочу заняться кое-чем другим, что для меня более важно и интересно. Нет! Она найдет способ внушить вам, что хорошие бабушки сами радостно бросают все свои дела, чтобы нянчить внуков или совмещают работу по профессии с работой няни, рассматривает такую смену деятельности как отдых. Она приведет массу аргументов в пользу того, что ее карьера и ее заработок объективно важнее, чем ваши.

Таким образом, вместо того, чтобы противопоставить ее и ваше хочу, вы будете сравнивать ее «объективную необходимость» и ваше чувство долга. Все это будет ценой сохранения ее любви, потеря которой представляется вам личной катастрофой.

С другой стороны, бабушка тоже может заставить свою взрослую дочь чувствовать себя провинившейся маленькой девочкой. Умеет делать это виртуозно даже без слов. Эти мамины глубокие вздохи, ледяной тон или неодобрительный взгляд, когда дочь делает что-то «неправильно».

Думаете, это две разные бабушки: одна мягкая, белая и пушистая, а другая жесткая холодная и колючая? Ничего подобного!

Мы не задумываясь манипулируем нашими близкими, не потому что мы такие плохие, а просто не знаем как по-другому. Нас не научили родители, а мы не можем научить своих детей.

В симбиотических отношениях партнеры легко перемещаются между полюсами вина-обида. Когда вы отстаиваете свои правила, то обижаетесь, что им не хотят следовать. Когда что-то требуют от вас, то отказать очень трудно – сразу возникает чувство вины.

Решение

Идеальный вариант – создать искренние отношения с близким человеком (дочерью).

Осознайте свои чувства в проблемной ситуации и заявите о них.

Отдайте себе отчет, чего вы хотите для себя.

Попросите дочь четко заявить о ее желаниях (именно, что хочет она, а не что «должны» сделать вы, или что делают «понимающие бабушки» в подобных случаях.

Выберите зону совпадения интересов и договоритесь о взаимодействии.опубликовано econet

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