Почему бывший хочет вернуться: 5 причин

Часто бывает, когда девушка расстается с парнем, она рыдает несколько дней в подушку, потом уходит в загул с подругами, потом записывается на прием к психотерапевту и после длительного самовосстановления наконец-то начинает чувствовать уверенность в себе и обращать внимание на других мужчин. Но как по закону подлости именно в момент, когда жизнь налаживается, появляется бывший... С просьбой дать ему второй шанс. А надо ли?

Понятно, что многим девушкам сложно устоять в такой ситуации, старые чувства вспыхивают с новой силой и все такое. Но неужели вы правда считаете, что он изменился и вот теперь уж точно вы проживете с ним долгую и счастливую жизнь? Снимите розовые очки. Мы расскажем вам, почему у бывшего возникла идея вас возвращать и на что вам следует обратить внимание.

Несколько причин возврата бывших

1. Вы удобны для него, не более.

Напомнить ситуацию, когда вы полдня проводили на кухне, чтобы удивить его вкусными блюдами, а потом полночи удовлетворяли его в постели? Но в определенный момент ему захотелось большего, он завел отношения на стороне, но как оказалось, не просто найти девушку, в которой сочетается домохозяйка и отличная любовница или если такая и находилась, то требовала немалой отдачи. Тут у него и закрадывается мысль – "а если позвонить бывшей? Она меня любит, в постели все нормально, готовит неплохо, достаточно купить дешевый букет и она растает".

2. Реванш.

Давайте говорить честно – когда парень уходит, то в девушке просыпается гордость и она всеми силами пытается доказать, что он многое потерял. Именно поэтому при разрыве отношений девушки с энтузиазмом рвут совместные фото, выбрасывают подарки парней, покупают себе новые стильные вещи, записываются в тренажерный зал и достигают успехов в карьере. И это правильно, нужно себя мотивировать и находить силы жить полноценной жизнью. Девушки активно демонстрируют свои успехи в социальных сетях, а парни уже думают – как так случилось, что из серой мышки бывшая превратилась в настоящую львицу? И идея возвращения возникает по причине спортивного интереса. Бывший просто хочет отомстить и снизить самооценку девушки.

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3. Неудачная охота.

Парень ушел, чтобы найти девушку лучше? А на практике оказалось, что он не нужен никому, особенно если на фоне отсутствия надлежащих мужских качеств подкачала и внешность. Но ведь вы же любили его и таким! И у него возникает желание повысить самооценку за счет вас, разумеется. Только если вы согласитесь, то окажитесь в настоящем аду, бывший отыграется на ваших нервах по полной за все свои разбитые иллюзии. Поэтому если в вашей голове возникает мысль – «бедненький... иди сюда, пожалею», гоните ее прочь!

4. Вы уже другая.

Мы уже говорили о том, что делают девушки после расставания. И как только они избавляются от раздражителя, который говорит, что у них ничего никогда не получится, что лучше сидеть и помалкивать, то начинают происходить чудеса. А потом бывшие парни смотрят на эти чудеса, на то, как девушки худеют, путешествуют, живут яркой и насыщенной жизнью и конечно они хотят вернуться. Но дамам не стоит обольщаться и верить в сказки про любовь.

5. Он хочет все начать сначала и причин этому может быть несколько:

бывший на самом деле поумнел, понял, что другой такой не найти. Но надеяться на это особо не стоит, это один случай из тысячи, от добра добра не ищут;

он скучает по воспоминаниям – бывшему кажется, что если начать все сначала, то он окунется в лавину страсти и драйва. На практике зачастую происходит, что он снова высосет всю энергию и исчезнет;

он снова хочет все контролировать. Если после расставания девушка перекрывает все контакты, блокирует бывшего бойфренда в социальных сетях и не расспрашивает у общих друзей как там у него дела, то у парня возникает желание взять ситуацию под контроль и почувствовать себя хозяином, а для этого, разумеется, нужно предпринимать любые меры по возвращению бывшей.

Что будет дальше, если сказать «да»?

Если бывший пытается наладить отношения, нужно не обольщаться, а хорошо подумать. Не кажется ли, что победа достается ему слишком легко? Нужно понять, что руководит им – настоящие чувства или обычная выгода? А что, если он через время снова уйдет? Опять придется бороться с депрессией? Здесь нужно включать мозги и учитывать несколько моментов:

1. Предатели не меняются.

Даже если вы дадите человеку десять шансов, если он предал один раз, он сделает это снова. Если ваша интуиция кричит во весь голос «не соглашайся» – прислушайтесь к ней. Чтобы понять цель его возвращения нужно вспомнить причину ухода, вариантов может быть несколько:

он завел роман с другой девушкой;

он не хотел брать на себя ответственность;

он не замечал ваших лучших качеств;

он слушал свою маму, которая была настроена против вас.

И нужно задать вопрос себе – не повториться ли ситуация снова? Запомните, мужчины-бабники никогда не будут любящими семьянинами, если тогда парень не хотел серьезных отношений, то не стоит рассчитывать, что он позовет вас в ЗАГС сейчас. Не бывает никаких чудес. Так что думайте сразу, чтобы потом не жаловаться, где были ваши глаза.

2. Нельзя дважды войти в одну реку.

Девушки обожают цепляться за прошлое, воображать различные варианты исхода событий, даже идеализировать бывших. Но никакой нормальный мужчина не потерпит сравнений. До тех пор, пока не будет поставлена жирная точка в прошлых отношениях нельзя строить новые. Запомните, отношения между мужчиной и женщиной не рушатся на ровном месте, если разрыв произошел, значит вам не по пути.

3. Не нужно зря терять время.

Перевоспитать взрослого человека невозможно, поэтому не стоит строить воздушных замков. Если девушка сама навязывается бывшему, потому что боится остаться одна – эти отношения обречены, это будет пустой тратой времени.

4. Не упускайте достойных мужчин.

Пока девушка будет жить прошлым, в ее жизни не появится достойный мужчина, поскольку подсознательно она не подпускает никого к себе. Это словно ходить вокруг витрины с красивыми и дорогими вещами, не позволяя себе купить их, потому что не достойная или такие растраты не по карману.

5. Вы не меняетесь.

Цепляясь за старые отношения, девушка не развивается. Вокруг мир, полный возможностей, не стоит их упускать. Если девушка не отпускает болезненные отношения, то проблема именно в ней, значит, она не работает над собой, не развивается и отпугивает достойных мужчин.

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