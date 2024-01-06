Почему чужая наглость так жутко злит?

С наглецами можно общаться и дружить при условии устойчивости и незыблемости ваших границ. Но если ни дружить, ни строить отношения вам не хочется, а с наглецом приходится взаимодействовать (на работе, например), то не стоит самому становиться беспардонным хамом. Не стоит отбиваться от вторжения границ ответной дерзостью и грубостью. Если вы транслируете уверенность в себе, самоуважение, то наглец и не рискнёт к вам подобраться.

- Алло! Привет! Можешь 30 тысяч занять?

- Не могу, мы на ремонт копим.

- Да ладно тебе, 30 тысяч ничего не изменят, а нам на отпуск не хватает. Дашь?

*кладу трубку*

Про границы и наглость

Читаю синонимы к слову «наглость»:

бессовестность, бесстыдство, беззастенчивость, бесцеремонность, беспардонность, нахальство…

Любопытный момент: синонимы начинаются с приставки «без», то есть сразу намекая, чего у наглеца нет, чего он лишён: совести, стыда, застенчивости, церемоний. Жаль, что в этот контекст не впишется слово «безграничность», потому что как раз этого, в первую очередь нет у наглых людей — представления о личных границах и личном пространстве другого. А ещё, «безрамочность» — нет рамок, нет представления о правилах. Или есть, формально наглец может догадываться или знать, что можно, а что нельзя, но по своим внутренним причинам игнорирует все эти общественные, социальные писаные и неписаные правила.

В процессе воспитания мы усваиваем от взрослых нормы поведения, правила построения отношений. В нормальной семье и цивилизованном мире транслируется идея о том, что

*твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека*

То есть не только у тебя, дружище, есть личные границы (что можно, а что нельзя с тобой делать, как можно, а как нельзя с тобой поступать). Личные границы есть у всех людей. И есть формальные правила, как обращаться с этими границами в процессе межличностного общения. Мы это называем «вежливостью». Именно вежливость регламентирует правила поведения на стыке личных границ друг друга.

Так вот, у наглеца нет представления о важности соблюдения этих границ, правил, норм. Это может быть вполне законопослушный гражданин (хотя и не обязательно). Но в межличностном общении, на уровне бытовухи, это — злостный нарушитель. Нахальный. Некультурный. Невоспитанный.

Это могут быть люди с диссоциальным расстройством личности (социопаты), с зависимым расстройством личности. Хотя вторые будут нарушать границы с формальной вежливостью: «будьте так любезны», «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры», при этом, лезть под кожу. Но не обязательно наглость — это симптом какой-то патологии.

Наглость может стать продуктом соответствующего воспитания: когда права и границы ребёнка точно так же попирались. Личность ребёнка не бралась в расчёт: воля взрослых — это наше всё, воля ребёнка — ничто. «Ты никто и звать тебя никак, молчи, сопля зелёная!». Ребёнок усваивает, что так — можно, надо только подрасти (не равно повзрослеть!!!) и можно будет так же.

Либо напротив, этому ребёнку можно было ВСЁ. Замилованные, зацелованные в попу мальчики и девочки. Взрослые не ставили никаких границ для своего ребёнка вообще. «Он же маленький! Наш сладопусик!».

А может быть, ребёнок рос в таких условиях, что заключил, что если я не урву себе кусок, не возьму нахрапом, то мне ничего и не достанется. Если сам не заберу, никто и не подаст. Что выжить в этом мире можно только идя по головам, расталкивая локтями, пробивая себе дорогу к светлому будущему. Жизнь — борьба и побеждает сильнейший. И здесь не до поклонов, не до расшаркиваний.

Отсутствие у человека представления о границах, правилах, культуре общения вызывает раздражение у тех людей, у которых все эти представления как раз есть. Очень сложно общаться с невоспитанным человеком, будучи воспитанным. У тебя есть рамки, у наглеца — нет. Ты блюдёшь его границы, свободу, он твои — нет. Ты соблюдаешь правила, он — нет. И это ужасно выводит из себя!

Пишу статью и чувствую, как сама соскальзываю в раздражение. Это то, что в контрпереносе традиционно чувствуешь к наглым людям. Почему же наглость так жутко злит?

Во-первых, это злостные нарушители границ. Нарушение границ можно предотвратить, укрепив свои. В этом наглецы как раз могут оказать услугу, указав на собственные уязвимые места.

Но есть кое-что ещё… Это будет во-вторых…

Наше воспитание, вежливость, культура — это рамки, которые зиждутся на страхе оценки со стороны общества. Если не поздороваюсь, не поделюсь, войду без стука, не скажу «спасибо» — меня осудят. Со мной не будут общаться. Со мной не будут дружить. Меня отвергнут, выдворят из социальной песочницы. Поэтому я забочусь о соблюдении правил, чтобы со мной дружили. Я завишу от рамок. Общество блюдёт мою вежливость — это как социальный facecontrol. Хочу, чтобы меня любили и принимали. Поэтому буду котей.

И тут вижу, как какой-то гад (гадина) чхать хотел на все эти рамки! Плевать ему на оценку окружающих, он не зависит от мнения других! Не зависит так, как я. Там, где мне приходится раскланиваться в реверансе, он просто идёт напролом! Да ё.. твою мать! Как так то?!

Мы говорим «наглость — второе счастье», потому что такая беспардонность вызывает … зависть. Завидно такой независимости от чужой оценки, осуждения. Вся наша культура построена на страхе быть отверженными. У наглеца этот страх атрофирован. И мы завидуем этому бесстрашию. И мы злимся и бесимся.

Но если от чужой наглости совершенно мутит, в глазах темнеет и хочется взяться за нож при виде наглеца, то можно обратиться к себе:

во-первых, проверить свои границы на их устойчивость, крепость. Быть может, такая реакция следует из собственной неспособности сказать «Нет», отказать. И тогда это ваша задача — укрепить оборону своего личного пространства. Это не проблема наглеца. Это ваша проблема. Наглец всего лишь её выявил.

во-вторых, проверьте свои рамки. А не тесно ли вам в них? Рамки, конечно, нужны, они сохраняют за вами место в обществе, они нужны и вам, и вашему окружению. Да хоть бы для того, чтобы люди не поубивали друг друга. Чтобы общение было безопасным для всех его участников. Но, может быть, ваши рамки — уже душат вас? Ваши правила уже не помогают, а мешают вам? Может, стоит провести ревизию своих внутренних установок на их актуальность и адекватность настоящему времени? Сделать пошире свои рамки, впустить побольше кислорода.

Эпилог.

С наглецами можно общаться и дружить при условии устойчивости и незыблемости ваших границ. Но если ни дружить, ни строить отношения вам не хочется, а с наглецом приходится взаимодействовать (на работе, например), то не стоит самому становиться беспардонным хамом.

Не стоит отбиваться от вторжения границ ответной дерзостью и грубостью. Если вы транслируете уверенность в себе, самоуважение, то наглец и не рискнёт к вам подобраться. Ваши нормы, правила приличия, культура — это часть вашей идентичности, не стоит её предавать из-за чьей-то наглости. Чтобы противостоять наглецу, не нужно становиться наглецом. Достаточно не быть жертвой.опубликовано econet

Автор Анна Максимова

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