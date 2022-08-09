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Почему детям нельзя говорить "нельзя"?

Автор: Econet 09 августа 2022 5872
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В семье, где растут маленькие дети, слово «нельзя» приходится употреблять десятки раз в день. Но психологи утверждают, что злоупотребление запретами негативно сказывается на формировании характера малыша, может сломать формирующуюся личность. Поэтому необходимо учиться говорить «нет» аккуратно и правильно в зависимости от ситуации.

Почему детям нельзя говорить "нельзя"?

Увлекаясь современными методами воспитания, родители часто впадают в крайности: могут совсем не запрещать детям баловаться и шалить, или держат малышей в строгости с рождения. Существует «золотая середина», которая помогает воспитать полноценную и гармоничную личность без комплексов, неуверенности в себе.

Почему запреты вредны

Основные виды запретов

Психологи уверены, что истина находится посередине. Если воспитывать ребенка полностью без запретов, у него сформируется ощущение вседозволенности, способное привести к серьезным проблемам в подростковом возрасте. Постоянные ограничения уничтожают инициативу и здоровое любопытство, рождают скрытность, замкнутость, подавляет задатки лидера.

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Существует четыре основных ситуации, когда слово «нельзя» становится необходимостью:

1. Если малыш подвергает себя опасности, пытаясь свеситься из окна, выбежать на дорогу или полезть в розетку.

2. Когда ребенок провоцирует драку, оскорбляет детей на площадке, пытается обидеть более слабого и беззащитного.

Почему детям нельзя говорить "нельзя"?

3. Не уважает старших и членов семьи, не желает соблюдать границы при непринужденном общении.

4. Если ребенок делает недопустимые вещи, о которых родители предупреждали неоднократно и проводили беседы (украл игрушку, испортил личные вещи).

В остальных ситуациях соблюдайте гибкость, старайтесь говорить «нельзя» корректно и мягко. Попытайтесь снизить количество отказов, предупреждая неприятные ситуации иным способом без ссоры и запретов.

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Учимся говорить «нельзя» правильно

Психологи, работающие с детьми и подростками, разработали множество рекомендаций, как действовать с малышами в подобных ситуациях. Не игнорируйте шалости детей, но говорите «нельзя» другими словами:

  • Переключайте внимание на помощь. Попросите помочь с посудой или накрыть на стол, чтобы прекратить баловство или опасную для здоровья игру. Пусть почувствует себя взрослым и ответственным человеком, на которого можно положиться.
  • «Я не против, но…» Можно согласиться на просьбу ребенка, но внести определенные ограничения. Разрешите кататься на велосипеде, но после уроков или завтра после школы. Приучайте, что не все человек получает сразу, развивайте терпение и силу воли.
  • Мотивируйте ребенка. Не отказывайтесь категорично купить новую игрушку, объясните, что необходимо скопить денег, получить определенное количество хороших оценок в табеле. Так негативное поведение легко перевести в позитивное русло.
  • Учите меняться местами. Если малыш обижает вас или друзей словами, попросите его представить, что он будет чувствовать в подобной ситуации. Как правило, возникает чувство стыда, которое остается в памяти надолго.
  • Смех вместо запрета. Чтобы разрядить ситуацию и отвлечь от негатива, попробуйте насмешить ребенка и вызвать у него искреннюю улыбку, разрядите ситуацию шуткой или смешной рожицей.
  • Объясняйте причину отказа. Не спешите резко сказать «нельзя» нат очередную идею ребенка. Спросите: «Ты уверен, что это правильно или безопасно?» Стимулируйте его осознанно принимать решения, поясните степень опасности, почему вы против покупки собаки или роликовых коньков.
  • Перенаправляйте энергию. Большинство шалостей и непослушания связаны с природным желанием детей двигаться. Вместо строгого «нельзя» предложите веселые игры в качестве альтернативы, придумайте место и время, где можно выплеснуть энергию, не опасаясь окриков мамы.

Любые запреты сильно режут слух малыша. Получая постоянные отказы от родителей, ребенок перестает мечтать и учиться планировать, не проявляет инициативу. Научитесь объяснять причину несогласия, пытайтесь спокойно договориться и предложить альтернативное решение, чтобы сохранить доверительные отношения с детьми.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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