Почему любят недостойных и где проходит граница любви

Почему женщины так часто любят недостойных? Отдают своё сердце тому, кто его разбивает. Женщина терпит плохое обращение, измены, грубость, безденежье, обман. Вроде бы решается на разрыв, головой все понимает, но снова прощает плохого партнёра и снова вступает с ним в отношения. Любовь не исчезает даже после самых отвратительных поступков! Почему не проходит эта любовь?

Много сейчас говорят о созависимости и о женщинах-жертвах, которые не могут порвать отношения с абьюзером. Причины созависимости сейчас известны; и способность абьюзера подчинять жертву своей воле через манипуляции тоже известна. Нельзя осуждать женщину, которая попала в токсичные и тяжёлые для себя отношения. Это верно и правильно.

Созависимые отношения и как в них страдают дети

Но есть одно «но»: если у той, что терпит жестокое отношение, есть дети, они поневоле становятся жертвами ситуации. Мать терпит плохое отношение, потому что у неё любовь-созависимость. А дети терпят потому, что они полностью зависят от матери. Без всякой психологии; ребёнок зависит от матери и поневоле вынужден терпеть поведение партнёра матери, родного своего отца или чужого мужчины.

И мать главного героя из «Двух капитанов» можно только пожалеть за то, что она связала свою жизнь с отвратительным человеком. А мальчик-то при чем? Ведь именно ему пришлось терпеть жестокость мерзкого отчима.

И в жизни так иногда бывает; жестокость мужчины распространяется на ребёнка женщины. И вот тут и надо подумать: почему женщина позволяет так обращаться со своими детьми? Она же их любит. Она же мать. Но как много случаев, когда партнёр женщины бьет её ребёнка или ещё что-то похуже делает. А женщина продолжает отношения, потому что она любит этого недостойного мужчину. Любит и находится в созависимости. Якобы.

Созависимость - это когда речь о самой женщине. А когда издеваются над её ребёнком при полном попустительстве этой «созависимой» матери - это уже попустительство и пособничество. Или психическое расстройство, которое надо лечить не у психолога - психолог вообще лечить не имеет права. А у врача-психиатра или психотерапевта.

К любви это не имеет отношения. Потому что тот, кто позволяет издеваться над своими детьми, никакого понятия о любви не имеет и к любви не способен. Такая женщина может испытывать некие другие чувства, но не любовь. Если нет банального материнского инстинкта, нет и способности истинно любить.

Да, женщина может полюбить недостойного человека. Так нередко бывает. В этом нет ничего постыдного; манипуляторы отлично знают способы вызвать чувства. Тайну женской любви раскрыл писатель Поль де Кок, автор любовных романов - давным-давно, ещё в девятнадцатом веке. Любовь женщины пропорционально увеличивается с каждой жертвой, которую она приносит ради любимого человека. Вот и ответ, почему женщины так часто любят недостойных. Каждое прощение, смирение, каждая потраченная копейка и частица энергии все больше привязывают женщину к мужчине. И чем больше она отдаёт и жертвует - тем больше любит. Жестоко это. Но так зачастую устроена жертвенная женская душа.

Чем больше жертв - тем сильнее любовь. И только одним не пожертвует нормальная женщина - ребёнком. Все узы страсти и любви порвутся в тот миг, когда любимый страстно мужчина грубо оттолкнёт ее ребёнка или ударит его. Если же отношения с тем, кто толкает и бьет ребёнка, продолжаются и оправдываются «любовью» - либо с психикой у женщины проблема. Либо она лжёт, называя «любовью» физиологию или корысть.

Собой мы вправе распоряжаться. И можем совершать ошибки, имеем на это право, если речь только о нас. Но когда речь о жестокости к детям - это не любовь. И никакого права обрекать детей на побои у женщины нет. Ни у кого нет такого права. Какой бы сильной «любовь» ни была…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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