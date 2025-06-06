ПОЧЕМУ люди поступают ПЛОХО: 14 психологических причин

14 психологических ОБЪЯСНЕНИЙ, почему мы в той или иной ситуации ведем себя аморально и даже противозаконно.

Стоит признаться себе, что практически каждый из нас хотя бы раз в жизни совершил неблаговидный поступок. Что же заставляет умных, вроде бы порядочных и успешных людей втягиваться в противозаконную деятельность и вести себя аморально? Оказывается, подобному поведению есть перечень объяснений с точки зрения психологии. Вот 14 из них.

Почему мы поступаем аморально

1.Эффект Галатеи

Самооценка определяет наше поведение. Люди, которые имеют вполне определенное и устойчивое ощущение себя как личности, с меньшей вероятностью будут совершать неэтичные поступки.

Кроме того, люди, стиль поведения которых определяется внешней средой, или подчиняющиеся выбору, сделанному за них, более склонны нарушать правила, так как они чувствуют меньше индивидуальной ответственности.

2.Теория социальных связей

В крупных организациях люди начинают чувствовать себя винтиками и шестеренками в огромном механизме, а не отдельными личностями.

Когда люди на своем рабочем месте ощущают себя оторванными от общих целей, они более склонны к мошенничеству и воровству или причиняют вред компании, пренебрегая своими обязанностями и пуская дела на самотек.

3.Сила названий

Когда взяточничество называется «смазыванием колес» , а денежные махинации становятся «финансовой инженерией», аморальное поведение может рассматриваться в более позитивном свете.

Использование условных обозначений и эвфемизмов для подобной сомнительной практики освобождает слова от их моральной составляющей, заставляя вещи, которые они обозначают, выглядеть более приемлемыми.

4. Влияние среды

Поведение работников является отражением среды и норм окружения.

Если коррупция, большая или мелкая, является частью рабочего процесса, сотрудники становятся равнодушны к ее возникновению и возможным издержкам.

Чем меньше прозрачности и больше коррумпированности в системе, тем охотнее принимают и дают взятки на всех ее уровнях.

5.Эффект компенсации

Иногда люди, долгое время совершающие прозрачные и честные сделки, чувствуют себя так, словно они подтверждают некие «этические кредиты», которые можно использовать для оправдания незаконного поведения в будущем.

Исследования показывают, что люди, которые целенаправленно финансировали социально-ответственные проекты, чаще обманывали и злоупотребляли полномочиями впоследствии, чем те, кто участвовал в обычных коммерческих проектах.

6.Принятие мелкого воровства

Существуют десятки мелких соблазнов на рабочем месте. Работники часто уносят домой канцелярию, пакетики с сахаром и даже туалетную бумагу.

Это мелкое воровство обычно игнорируется, так что сотрудники легко переходят к более серьезным злоупотреблениям, вроде неподтвержденных расходов или подлогу. Расширение границ мошенничества в этом случае не занимает много времени.

7.Реактивное сопротивление

Правила предназначены для предотвращения противозаконного поведения, но когда люди видят, что они несправедливы или их нарушение влечет чрезмерное наказание, это может спровоцировать противоположную реакцию.

Людей возмущает угроза их свободе, и они часто проявляют сопротивление, сознательно пренебрегая теми или иными правилами.

8.Туннельное зрение

Постановка и достижение целей важны, но узконаправленный фокус может вызывать «этическую слепоту».

Например, когда компания предлагает большие бонусы работникам для увеличения продаж, они сосредотачиваются только на этой цели, часто совершая нецелесообразные или неэтичные поступки. Мы все знаем, чем это заканчивается.

9. Ослепление властью

Облеченные властью люди кажутся более коррумпированными, потому что они более публичны.

Кроме того, получив власть, люди устанавливают этическую планку для других намного выше, чем для самих себя.

Если кто-то влиятельный устанавливает свои правила для избранного круга, входящие в этот круг начинают видеть самих себя как морально отличающихся от других сотрудников, и перестают подчиняться общим правилам.

10.Теория разбитого окна

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани популяризовал теорию «разбитого окна», когда прикладывал серьезные усилия для снижения уровня преступности.

Идея заключалась в том, чтобы разобраться с мелкими правонарушениями и очистить город, создав некое подобие порядка, и таким образом снизить число более серьезных преступлений.

Когда люди видят вокруг беспорядок и неорганизованность, они полагают, что в городе нет реальной власти. В такой среде порог преступления закона и моральных границ гораздо ниже.

11. Давление времени

В одном исследовании, группе студентов, изучающих богословие, проповедовали историю о добром самаритянине, после чего они должны были идти в другое здание к определенному времени.

В течение этого пути, за помощью к ним обращался человек, явно находящийся в беде. Когда студентам предоставляли достаточное количество времени, почти все помогали ему. Когда их сознательно отпустили с проповеди позже, только 63% помогли. А когда необходимо было спешить изо всех сил, 90% проигнорировали человека в беде.

12. Проблема безбилетника

Раз никто не ворует канцтовары, компания не заметит, если это сделаю я.

Если ни одно предприятие в районе не загрязняет окружающую среду, никто не заметит, если в сточных водах появится немного токсичных отходов.

Если общий ущерб имеет определенные рамки, люди чувствуют, что могут позволить себе больше.

13.Когнитивный диссонанс и рационализация

Когда поведение человека зависит от моральных принципов, люди прибегают к рационализации, чтобы защитить себя от болезненных противоречий и выстроить защиту против возможных обвинений.

Чем больше диссонанс, тем сильнее рационализация, а чем дольше она длится, тем менее аморальной кажется.

14. Эффект Пигмалиона

То, как люди выглядят и как к ним относятся окружающие, влияет на то, как они себя ведут.

Когда работники сталкиваются с подозрительностью руководства и с ними постоянно обращаются как с потенциальными мошенниками, они с большей вероятностью будут воровать.

Этот эффект наблюдается даже у тех сотрудников, которые изначально не имели склонности к противоправному поведению.опубликовано econet

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