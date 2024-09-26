Почему люди радуются неудачам других?

Замечали ли вы за собой, что подчас радуетесь неудачам и провалам других людей? Откуда берется это чувство? Ведь даже маленькие дети радуются чужим неудачам. Оказывается, злорадство связано с дегуманизацией. Вот как это работает: результаты специальных экспериментов.

Человек способен испытывать богатую гамму разных чувств. Как достойных, так и не очень. Среди последних можно выделить чувство, которое называется «радость от вреда». Это особое удовольствие, которое нам доставляют несчастья других. Знакомо? Признайтесь! Нам нравится видеть, как летит в пропасть карьера звезды, когда попадает в тюрьму давно разыскиваемый герой криминальной хроники, когда вылетает из финала футбольная команда соперников.

Почему мы злорадствуем

Как идентифицировать эту эмоцию? Она рождается в настолько богатом ситуационном диапазоне, что кажется невероятно сложным подвести ее под единую основу.

Такое разное злорадство

У злорадства нет общепринятого толкования. Одни убеждены, что эту эмоцию уместно рассматривать в плане социального сравнения, и акцентируют внимание на взаимодействии зависти/негодования со злорадством. Другие привязывают данную эмоцию к правосудию, справедливости (вроде того, что страдалец получил по заслугам).

Расхождения в определении злорадства говорят о его многоликости, каждая из его сторон может иметь разное происхождение.

Дети и злорадство

Имеются доказательства того, что ещё в раннем детском возрасте мы начинаем испытывать чувство злорадства.

Вот пример. Дети четырех лет принимают чью-то неудачу (падение в грязную лужу или на скользком льду) тем более забавной, если указанный человек перед этим каким-то образом навредил им, например, отобрал игрушки, обидел, побил.

Специалисты пришли к выводу, что малыши двух лет, завидующие сверстникам, приходят в неописуемый восторг, если с этими ровесниками случаются неприятности. А в возрасте семи лет ребёнок более удовлетворён победой в игре, если его соперник в данном случае проиграл, чем когда они выиграли вместе.

В 2013 году было проведено интересное исследование, в рамках которого специалисты работали с девятимесячными младенцами. Учёные предоставили тем наблюдать, как «ведут себя» друг с другом куклы. Одни куклы «получали удовольствие» от видов еды, которые нравились младенцам, у других кукол вкусы были другими. Далее одни куклы начали «обижать» других. И вот тут оказалось, что малыши предпочли, чтоб страдали те куклы, которые не разделяют их вкусовых пристрастий, а не те, которым нравилась та же пища, что и испытуемым деткам.

Злорадство

Описанные выше исследования говорят нам, что злорадство - сложная эмоция, глубоко укоренившаяся в нашей природе. Но возможно ли свести всё великое множество видов злорадства к одному общему знаменателю? В итоге возникла мысль рассматривать злорадство как форму дегуманизации. Что такое дегуманизация? Это изображение и рассмотрение любого субъекта как того, кто человеком не является.

У большинства из нас само слово «дегуманизация» связано с чем-то негативным. Мы в связи с этим представляем себе худший сценарий: абсолютное отрицание чьей-то человечности. Чтобы было понятным, можно вызвать в себе ассоциацию с застенками, войнами и расистскими проявлениями. Так «работает», по нашему мнению, дегуманизация.

Но это не совсем так. Психологи сумели доказать, что мы, считая людьми представителей «своей» группы, одновременно - неявным путём - отрицаем человечность тех людей, которые пребывают вне нашей условной группы.

Имеется предположение, что человек ведет себя следующим образом: чем большее сочувствие он испытывает по отношению к кому-то другому, тем меньше окажется вероятность того, что №1 (назовем его так) почувствует злорадство, когда №2 будет испытывать страдание.

Испытать злорадство, направленное в чью-то сторону – им может быть соперник, враг, чужак, преступник – возможно, если этого человека так или иначе дегуманизировать. Лишь в этом случае проблемы и горести страдальца подарят удовлетворение кому-то.

Взаимосвязь между чувством злорадства и дегуманизацией может вызвать сомнения, тем более, что злорадство (как мы поняли) – достаточно универсальная эмоция. Но дегуманизация имеет место в нашем мышлении намного чаще, чем принято считать. И, скорее всего, именно она кроется за удовольствием, которое мы получаем, становясь свидетелями чьей-то неудачи.опубликовано econet

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