Почему метод последствий не работает – и что делать вместо этого

Импульсивность ребенка – это не недостаток, а часть естественного развития. Процесс формирования мозга таков, что малыш способен воспринимать 1 набор сигналов, 1 эмоцию или мысль в единицу времени. Постепенно мозг развивает способность к интеграции. Поэтому лишний раз не ругайте детей за их поведение.

Почему в воспитании детей метод последствий не эффективен? Что делать, если не применять санкции и наказания в отношении детей? На эти вопросы отвечает Дебора Макнамара.

Что можно использовать вместо метода последствий?

Маленькие дети попросту не могут думать о том, какие последствия влекут за собой их действия. И вот что можно использовать вместо метода последствий.

Если вы имели дело с дошкольниками, то знаете, что они не останавливаются и не очень задумываются, прежде чем действовать или реагировать.

В пылу момента они не скажут вам, что одна их часть хочет кричать на вас, в то время как другая считает, что вместо этого нужно говорить потише. Они не задумываются и не размышляют, прежде чем действовать. Ими движут импульсы, эмоции и инстинкты, если только они не следуют за взрослым, который направляет их.

Маленькие дети подобны гоночным автомобилям без тормозов и сложных систем управления.

Импульсивность дошкольника – это не ошибка или недостаток, а часть естественного плана развития. Здоровый процесс формирования мозга предполагает, что маленький ребенок способен воспринимать один набор сигналов, одну эмоцию или мысль в единицу времени.

Как лошадь с шорами, они видят только то обстоятельство, человека или эмоцию, которые находятся прямо перед ними.

Это позволяет дошкольникам осмысливать мир фрагментарно, прежде чем позволить всей картине проявиться в поле зрения. Ирония заключается в том, что маленькие дети живут настоящим моментом, в то время как взрослые тратят время и деньги, пытаясь вернуться в это состояние.

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Почему дошкольникам не хватает эмоционального контроля

Взрослые иногда борются с отсутствием эмоционального контроля у маленьких детей и принимают их действия на свой счет. Префронтальные отделы мозга, отвечающие за контроль импульсов ребенка, скорее всего, созреют в возрасте от 5 до 7 лет для большинства детей, или от 7 до 9 лет для более чувствительных. До тех пор, пока это созревание не приведет к более сложной интеграции мозга, у маленького ребенка будет мало тормозной способности при эмоциональном возбуждении или не будет вовсе.

По мере того как мозг развивает способность к интеграции, ребенок начинает проявлять признаки смешивания чувств: задумывается, прежде чем реагировать, размышляет и оказывается в состоянии оценить влияние своих поступков на окружающих.

У маленького ребенка появится способность держать в уме одновременно две вещи: свое действие и его последствие. Он сможет хранить тайну, врать с невинным лицом и даже понимать игру слов в анекдотах. Он сможет останавливаться, прежде чем реагировать, или трястись – но не взрываться, как это было раньше.

Например, одна пятилетняя девочка сказала отцу после того, как накричала на него: «Прости, папа, я пыталась не выпускать свой крик, но мое горло не могло больше его удерживать».

Почему метод последствий не эффективен

Родители обычно дают маленьким детям указания, как себя вести, например: «Не бей, а скажи словами» или «Обещай, что не будешь больше так кричать». Ребенок может в силу своих добрых намерений охотно обещать поступать так, как его просят, но эти указания как будто забываются снова в пылу момента.

Это происходит не намеренно, но обусловлено процессом развития. Они просто еще не могут контролировать свои импульсы и хорошо обдумывать наперед; они сосредоточены на происходящем, а не на последствиях своих действий.

Хотя маленькие дети могут потом осознать последствия своих действий, это, конечно, не мешает им моментально реагировать, потому что их фокус внимания направлен на что-то одно в единицу времени. Мы должны продолжать направлять их действия, и в то же время держать в голове, что они живут в настоящем моменте, а не в мире последствий, как мы.

Применение к дошкольнику метода дисциплины, основанного на последствиях, слабо влияет на его поведение и может внести враждебность в отношения. Мы часто не принимаем во внимание, что из-за недостаточного развития их мозга метод последствий будет неэффективен.

Столкновение с последствиями не помогает маленьким детям стать зрелыми. Их необузданное, импульсивное поведение в основном и прекращается после 5-7-летнего рубежа.

Они все больше будут способны думать, прежде чем говорить или действовать. Именно тогда они начнут задумываться о влиянии своих поступков и станут действовать более уместным образом. Например, 6-летний ребенок остановился и с досадой сказал маме: «Я не хочу чистить зубы, но и кариеса я тоже не хочу». Как будто все эти годы, когда мы объясняли детям, зачем нужно поступать так или иначе, наконец дают свои плоды, и теперь они могут начать воплощать свои благие намерения.

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Если у ребенка нет добрых намерений и он не хочет следовать наставлениям своего взрослого, это невозможно изменить наказаниями. Дети следуют за теми, к кому они привязаны и кто заботится о них; именно отношения с ними позволяют нам направлять ребенка в нужном направлении.

Для маленького ребенка, который вступает в «разумный возраст» между 5 и 7 годами и осознает, что у него действительно есть руль и тормоза, чтобы управлять всеми своими сильными эмоциями и поведением, в этом проявляется много чувства собственного достоинства.

Лучшие методы дисциплины для маленьких детей просты: руководство со стороны взрослых, которые могут завладевать ребенком и направлять его должным образом, а также формирование его благих намерений.

И лучший выход для незрелого ребенка – быть привязанным к зрелому взрослому.опубликовано econet

Автор Макнамара Дебора

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