Почему мужчин пугают независимые женщины

На независимую женщину реагируют те, кто не могут, как она. Ведь оценка другого начинается тогда, когда нечего оценивать в себе или когда собой серьёзно не доволен.

Вчера я думала на тему зависти и оценки поведения окружающих, поэтому сегодня я вспомнила о независимых женщинах и решила снова рассуждать на свою любимую тему независимости и ответственности.

Независимая женщина - почему ее боятся?

Для начала освободимся от стереотипов:

Независимые женщины пугают далеко не всех. А только тех, кого цепляет такое положение дел.

Людей, которые не могут спокойно воспринимать независимость и счастье кого-то напрягают не только женщины, но и мужчины. В общем и целом, все независимые люди.

Независимые женщины цепляют не только мужчин, как обычно считается в быту, но и женщин соответственно. Особенно зависимых.

С этим разобрались.

Теперь нужно определить, кто же она - независимая дама, которая не даёт покоя многим вокруг.

Это будет общий и явно субъективный портрет, но вы всегда можете поправить его под себя.

Независимая женщина:

Знает, куда идёт. То есть уверена в своём предназначении

Может обеспечить себя, может обеспечить свою семью, если хочет, конечно.

Не следует стереотипу о том, что она должна быть “ниже” своего партнёра, что должна чем-то ему уступать, казаться глупой. Она такая, какая есть. Уверенная, сильная, в чем-то слабая и явно с мозгами:)

Более того, она не страдает, если сейчас у неё никого нет. Самодостаточность и любовь к себе — вот её конёк.

Портрет, в общем и целом, готов.

Так почему же она пугает, её боятся, такую женщину?

Не факт, что она пугает.

Ей завидуют?

Её презирают?

Ее пытаются оскорбить?

Возможно, это все вместе и даже больше, а где-то меньше.

Но ясно одно. На такую женщину реагируют те, кто не могут, как она. Ведь оценка другого начинается тогда, когда нечего оценивать в себе или когда собой серьёзно не доволен.

Таких мужчин тоже оценивают и обсуждают. Просто женщина - менее частый пример независимости в нашем традиционном, погрязшем в «средневековых» стереотипах обществе. К моему большому сожалению.

Помните, оценивают всех, кто отличается от массы. Но обычно именно те, кто отличается идёт туда куда можно прийти, не растеряв самое ценное что у нас есть - себя.опубликовано econet

Автор Мария Залесская

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