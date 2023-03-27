Почему мужчина молчит

В личных отношениях бывает трудно понять поведение мужчины. Почему он не желает разговаривать, стремится к одиночеству, не идет на контакт с женой? Женщине не стоит пугаться мужского молчания, гораздо важнее понять причину и мудро реагировать на замкнутость мужа.

Мужчины по природе своей не склонны обсуждать свои переживания, тревоги, чувства. И этим отличаются от женщин. Поэтому в паре часто возникают осложнения: она не понимает, почему он молчит. А для него это – нормальное состояние.

Причины мужского молчания

Воспитание

Для многих мужчин молчаливость – это не черта характера, а социальный навык. Стереотип, что мужчина должен быть немногословным, идет рука об руку с утверждениями «мальчики должны быть сдержанными», «мальчики не плачут».

Пока мы не научились говорить ребенку: "Обращай внимание на свои чувства". Родители сами приучают мальчиков сдерживать эмоции и быть молчаливыми. Мальчикам прививают умение постоять за себя и отвечать за свои поступки, что и способствует их замкнутости. Если де девочка плачет и капризничает, это воспринимается нормально.

Разница между женщинами и мужчинами

Женщина, переживая, плачет или говорит без умолку. Это ее естественный способ выплеснуть эмоции. Мужчина же чаще замыкается в себе. Когда женщина обращается к нему «Дорогой, нам надо поговорить», мужчина может попросту впасть в ступор. Он понимает, что не переговорит свою партнершу, проиграет ей в словесной битве.

У женщин более активны области мозга, отвечающие за эмоции. И даме становится легче, когда она говорит. Мужчина не имеет такой особенности.

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Он недоверчив

Мужчина склонен отмалчиваться, потому что уверен, что его не поймут. Он имеет свои страхи, но боится поделиться проблемой, чтобы не показаться слабым.

Возможно мужчина выбирает закрытость, так как в прошлом он сделал попытку открыться перед женщиной (например, матерью), но опыт оказался неудачным – она не проявила отзывчивости и готовности помочь. Если женщина хотя бы раз отказалась прислушаться к эмоциональным потребностям мальчика / мужчины, он не станет делать новых попыток раскрыть свою душу.

Молчаливые выбирают разговорчивую партнершу

Нередко мужчины-молчуны создают семью с истеричными женщинами. Их приятно удивляет, что женщина умеет эмоционально, ярко реагировать. Эмоциональная спутница жизни как бы чувствует за них двоих.

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Мужчина устал или расстроен

У него был трудный день на работе, поэтому вполне естественно, что муж не хочет разговаривать дома. У него одно желание – отдохнуть. Молчание супруга задевает жену: она ждала его возвращения домой, чтобы поделиться своими впечатлениями, пообщаться. А супруг устал и расстроен. Он ищет уединения, чтобы обдумать свои проблемы. И здесь жена должна отнестись с пониманием и чуткостью такому поведению партнера. Желательно просто оставить его в покое, дать возможность восстановить силы, а завтра вы обо всем поговорите.

Разлюбил и охладел

Если раньше он был интересным собеседником, а сейчас старается отмалчиваться, то, вероятно, он разочарован общением с женой (она не умеет слушать, провоцирует ссору, сосредоточена только на себе). Есть немало семей, где между мужем и женой отсутствуют понимание и поддержка, а со временем отношения совершенно исчерпывают себя. И мужчина не имеет общих тем для разговора с супругой.опубликовано econet

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