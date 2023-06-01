Почему мужчина сначала уходит, а потом хочет снова к вам вернуться

Не стоит возвращаться к тому, кто уже однажды отказался от вас, испугавшись ответственности и обязанностей, которые вы хотели от него увидеть.

Женщины часто не понимают, почему мужчины сначала уходят, бросая острые, словно лезвие ножа слова "не люблю", что врезаются как будто в самое сердце, а потом спустя какое-то время, возвращаются или же хотят вернуться. На самом деле все довольно просто. Мужчины возвращаются, потому что им было с вами удобно и комфортно. Им нравилось, как вы его любили и как заботились о нем. Нравилось, что в его жизни был кто-то, кто просто искренне и бескорыстно любит. Поэтому то, что мужчина вернулся еще совсем не значит, что он одумался и наконец-то понял, как безумно сильно он вас любит.

От тех, кого действительно любят, так просто никогда не уходят

Да, иногда бывает, что мужчине нужно время, чтобы разобраться в себе и понять, действительно ли он вас любит, и для этого, возможно, ему нужно почувствовать, что он теряет вас. Но это бывает не так часто, ведь будучи с вами в отношениях достаточно долгое время, думаю, что уж как-то можно было бы разобраться и понять любит он вас или нет.

Ведь если ему для этого нужно даже уйти от вас, тем самым делая больно, то хорошо подумайте, а нужен ли вам вообще такой "долго думающий и разбирающийся в себя" мужчина? Ведь от тех, кого действительно любят, так просто никогда не уходят.

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Возможно, вы очень нравились этому мужчине, но он все равно не был готов к тому, к чему так сильно стремились и уже давно были готовы вы. Он просто не был готов брать на себя ответственность за вас и вашу будущую семью. Не был готов прикладывать усилия и искать компромиссы, когда вы из-за чего-то ссорились. На самом деле ваш мужчина просто не любил вас достаточно сильно или не любил вообще. Поэтому как только вы начали разговоры о вашем совместном будущем и дали ему ясно понять, чего именно вы хотите от него и ваших отношений в дальнейшем, он просто ушел.

Но пройдет немного времени, и он может начать скучать за вами, а потом даже снова захочет вернуться. Это все происходит потому, что мужчина больше не испытывает давления на себя, ведь вы больше не требуете от него что-то решать, не требуете серьезных шагов, а уже даже смогли пережить и отпустить это или даже встретили кого-то, с кем думаете двигаться дальше.

И тогда мужчина начинает понимать, как хорошо ему было с вами и как много он потерял. Он видит, что вы можете быть счастливы еще с кем-то, и это очень бьет по его самооценке. Он хочет вернуть вас, чтобы прежде всего вернуть себе все те удобства и привилегии, которые вы приносили в его жизнь. Он снова хочет, чтобы кто-то так же сильно и бескорыстно любил его, как это умели делать только вы. В нем может проснуться эгоист и собственник, который просто не хочет делиться "своим" с кем-то еще.

Но поймите, что это никакая не любовь. Ведь если бы вас любили по-настоящему, то неужели смогли бы вот так просто взять и бросить, исчезнув в неизвестном направлении? Поэтому не стоит возвращаться к тому, кто уже однажды отказался от вас, испугавшись ответственности и обязанностей, которые вы хотели от него увидеть.

Вы, конечно, можете снова попробовать склеить разбитую вазу, но как только мужчина поймет, что вы простили ему и уже снова полностью в его власти, не удивляйтесь, когда все снова повторится. Вы начнете поднимать серьезные темы, строить планы о совместном будущем, а он, скорее всего, снова морозиться и собирать свои вещи. Круг замкнется. Круг из которого вам нужно вырваться раз и навсегда.

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Поймите, что в такой ситуации есть только два выхода.

Первый - это когда мужчина действительно одумался и понял, что любит вас и главное - он готов хоть завтра на вас жениться, ведь его больше не пугают ни ответственность, ни обязанности, что появятся после этого. Конечно, в таком случае, если вы действительно любите этого мужчину и готовы прожить с ним всю свою жизнь, вы можете попробовать все сначала.

Конечно, в таком случае, если вы действительно любите этого мужчину и готовы прожить с ним всю свою жизнь, вы можете попробовать все сначала. И второй вариант - это если вы видите, что мужчина, как был, так и остался не готовым к чему-то серьезному. Это можно легко понять, если он говорит что-то типа: "Давай просто попробуем, а там будет видно", "Поживем-увидим" или "Но нам же было так хорошо вместе, зачем все портить?" А вернулся он просто потому, что сейчас ему уже не так хорошо и комфортно живется, как это было с вами. В таком случае смело ставьте точку в этих отношениях. Счастливыми в них вы уж точно не будете.

Двигайтесь дальше - навстречу тому, кто уже никогда от вас не откажется, потому что просто не сможет уйти и представить свою жизнь без вас. Помните, что вы заслуживаете на отношения именно с таким мужчиной и просто верьте, что они обязательно у вас будут.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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