ПОЧЕМУ мужчина уходит БЕЗ объяснений

Женщины довольно часто задаются вопросом - почему мужчины исчезают без объяснений? На эту тему существует масса предположений и об этом можно говорить вечно. На мой взгляд, лучший ответ можно получить только от самих мужчин, к сожалению, не каждый мужчина желает об этом говорить. И все же один мужской взгляд на женский вопрос пролил свет на истину.

Если мужчина то пропадает, то появляется, то существует несколько причин такого безразличного поведения со стороны мужчины. Например, женщина не интересна мужчине полностью (душевное и физическое влечение). Если бы он испытывал к ней и то, и другое, то не вел бы себя так. Значит, либо она привлекает его только физически, либо он использует ее душевные и человеческие качества, например, в роли утешительницы или жилетки.

Если мужчина пропал: вдруг и без объяснений... Причины такого поведения

Иногда у мужчин возникают проблемы, и тогда им просто не до построения отношений. Женщина должна понимать, что если отношения не прошли доверительную стадию и не стали пока еще очень близкими, то ей нужно в этот момент просто оставить мужчину со своими мыслями. В нужное время он сам объявится.

В некоторых ситуациях мужчина хочет просто проучить девушку, пренебрегая разговором с ней. Если девушка действительно чувствует за собой вину, тогда можно в мягкой форме извиниться. Но только если, действительно, есть за что! Если этого не произойдет, тогда обида мужчины просто перерастет в досаду.

Мужчина может то пропадать, то появляться, то отвечать на смс или сообщения в агенте, то нет, просто потому, что у него есть другая женщина.

Кстати, бывают и так, что мужчине нравится, когда он выводит из себя женщину. Если мужчина намеренно провоцирует легкую ссору, а потом всячески извиняется, обнимает женщину, тогда, возможно, ему просто нравятся женщины в гневе, нравятся их надутые губы, нравится негатив, который женщины потом выплескивают.

Мужчину могут обидеть на стороне. Конечно, в отношениях нужно научиться быть толерантным и не нужно выплескивать свой гнев или плохое настроение на любимую женщину. Но бывают такие представители сильного пола, которых обидела одна женщина, а они срываются на других.

Также мужчинам очень важно иногда просто побыть в одиночестве. Если у вас были неплохие отношения с ним, а потом мужчина пропал, перестал звонить или стал неохотно идти на контакт, то это может быть по вышеперечисленным причинам, но, вполне вероятно, это так называемая «оттяжка», то есть желание мужчины уединиться и подумать. Женщине важно переждать и перетерпеть это время и если у мужчины есть к ней чувства, то он вскоре вернется, причем еще более наполненным и любящим. Как резинка, которую сильно-сильно натянули, а потом отпустили, и она притянулась с большей силой.

Но, милые мои женщины, суть здесь одна – если вы мужчине нужны, он обязательно найдет способ быть с вами. Как мужчина, могу вам посоветовать, не навязываться и не терроризировать мужчину звонками и разборками. Так вы сделаете еще хуже.

Будьте мудрыми и уверенными в себе и своей женской силе. Будьте любящими и наполненными. И не тратьте свое время, нервы и здоровье на «непонятных» мужчин!

Если мужчина пропал без объяснений, это его проблемы, а не ваши.

Не берите все на себя, не копайтесь в себе. Берегите себя, любите себя! Любящий мужчина всегда вернется к объекту своей любви и поэтому если мужчина пропал без вести, не придумывайте ему оправданий и не зацикливайтесь на нем! Если вы нужны и интересны, если есть чувства – он обязательно придет. А если нет, то пожелайте ему счастливого пути и ждите СВОЕГО мужчину! Любящего и заботливого!»опубликовано econet

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