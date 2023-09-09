Почему мужчины боятся красивых женщин: 3 причины

Говорят, что мужчины боятся красивых женщин... Так ли это и чего на самом деле боятся мужчины, видя красавиц? Об этом в данной статье.

Бог делает женщину прекрасной, а дьявол – хорошенькой.

Виктор Гюго

Красота, безусловно, это ценность и даже можно сказать, что богатство. Иногда кажется, что мир помешан на красоте. Все стремятся к ней, она действует на многих как магнит. Тем, кто ей обладает, завидуют, стремятся подражать, боготворят.

3 основных мужских страхов, связанных с восприятием красавиц

Вряд ли кто-то будет отрицать, что красота – это сила. Тем не менее, женская красота действует часто совершенно непредсказуемым образом на основных ее «потребителей» – мужчин. Одновременно с притягательным эффектом красота их отпугивает. Сегодня попытаемся разобраться, действительно ли красивые женщины, привлекая мужчин с одной стороны, с другой вызывают у последних желание обходить их стороной.

Существует ряд основных мужских страхов, связанных с восприятием красавиц как объекта знакомства и построения отношений с ними. Рассмотрим, насколько каждый из них соответствует действительности, заняв позицию «за» и «против».

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Страх 1. «Я недостоин такой красоты».

Мужчины считают, что будут не соответствовать такой красавице, потому что сами недостаточно успешны, недостаточно финансово обеспечены, недостаточно уверены в себе или как-то не так выглядят.

За. Действительно, такая неуверенность в собственной заслуженности быть вместе с красивой женщиной может останавливать представителей мужского пола сделать первый шаг. Еще до того, как раскрыть рот, мужчины строят в воображении образ настолько неприступной красавицы, которая стоит перед ними, словно это некое божественное существо, спустившееся с небес на землю.

Против. Склонность принижать свои достоинства может быть следствием заниженной самооценки. В этом случае страх быть недостойным распространяется на все области жизни, в том числе и взаимоотношения с противоположным полом. Красота не является прямой причиной того, что мужчина боится общаться с привлекательной женщиной. Он просто убежден, что не заслуживает в жизни многого, в том числе и общения с красавицами.

Страх 2. «Я боюсь отказа».

Страх неудачи знакомства или завязывания отношений с шикарной женщиной обосновывается мужчинами тем, что у такой женщины огромный выбор партнеров и она легко может дать «от ворот поворот».

За. Часто красивая женщина действительно может иметь достаточно высокий статус в жизни, что толкает ее на поиск партнера, соответствующего ее уровню. Мужчины бессознательно понимают это, а также то, что они будут явно не первыми, кто попытается завоевать симпатичную незнакомку. Действительно, такие женщины часто оказываются в центре внимания, да и обеспечены этим самым вниманием в достаточном количестве.

Против. Страх неудачи связан с неопределенностью. Во взаимоотношениях и знакомстве определенности и закономерности нет и быть не может. Никто не знает, что именно привлечет ту самую красавицу в мужчине, который пытается добиться ее расположения. Мнение, что у красивых женщин множество партнеров и внимания является распространенным мифом, в который верит большинство мужчин. Зачастую именно красавицы обделены мужским вниманием, что происходит как раз вследствие указанного мифа.

Страх 3. «Красавицы расчетливы и не умеют любить».

Многие мужчины уверены в «стервозности» красивых женщин. Они считают, что последние вступают в отношения не по любви, а только ради определенных выгод, чаще всего находящих свое выражение в денежном выражении.

За. Безусловно, данное утверждение является действующим общественным стереотипом. Однако стереотипы не возникают на пустом месте. Их создают те, кто столкнулся с подобным опытом в своей жизни. Другие, находя подтверждение чужому опыту, способствуют распространению подобных «правил жизни».

Против. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы пользоваться мудростью, полученной от кого-то. Однако нельзя принимать стереотипы на веру, особенно касающиеся взаимоотношений. Более того, если относиться к кому-то определенным образом, например, к красивой женщине как к стерве, то неудивительно, что она так и начнет себя вести.

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Помимо описанных страхов большинство мужчин признают, что общение с красивой женщиной связано со стрессом. Испанские ученые утверждают, что пять минут общения с красавицей для мужчин сравнимо с прыжком из самолета по количеству выделяемого адреналина. Если добавить к этому влияние страхов, общественных стереотипов, проблем с самооценкой и прошлых неудач, то общение с красивой женщиной превращается для мужчины в настоящее испытание на прочность.

Вообще любая женщина хочет, чтобы ее завоевывали, чтобы мужчина проходил какие-то испытания. Поэтому вопрос «боятся ли мужчины красивых женщин» можно задать как «боятся ли мужчины пройти испытания, чтобы добиться понравившейся женщины». Суть будет одной и той же. При этом преодоление общественных стереотипов и собственных страхов и комплексов – это тоже часть испытания. У мужчин в крови соревноваться с другими мужчинами за понравившихся женщин, в то время как у последних также на уровне инстинктов выбирать среди них лучшего. Конечно, все это происходит совсем в другой манере, нежели в животном мире. Однако правила игры остаются теми же.

В заключение хочется подчеркнуть, что физическая красота – это, безусловно, сила, природный дар, полученный от рождения. Однако не меньшей силой обладает красота духовная. Об этом притча.

Было это в старину. На улице сидел слепой мальчик лет 12 и рисовал портреты прохожих, и люди были удивлены необычайным сходством лиц на портрете с оригиналом.

- Чудо, говорили они, как это слепой с такой точностью может передать характер человека, его внешность?

В это время по улице шел знатный боярин.

- А ну-ка, - сказал он, подбочась, - напиши мне, малец, и мой портрет .

Когда работа была закончена, боярин заметил, что толпа в страхе притихла.

- Я так и думал. – горделиво сказал он, - Слепому не под силу передать мою удаль и красоту. Я хочу взглянуть на свой портрет.

Люди молча расступились.

И он увидел страшную картину: на рисунке была изображена свинья с ослиными ушами и лошадиным хвостом. Разгневанный боярин приказал выпороть мальчика. И того забили бы батогами, если бы не появился нищий-странник.

- Остановись,- сказал он,- боярин, - ребенок ни в чем не виноват! Ты не понял: он рисует портрет души. Обескураженный боярин отпустил юного художника и пошел прочь. Всю ночь он не сомкнул глаз, а на утро пошел по городу искать нищего. И когда нашел, нищий ему сказал:

- Твой портрет изменится, если сумеешь измениться ты сам.

С того времени боярина никто не мог узнать: он стал щедр, не наказывал слуг, и через год он снова нашел слепого художника и обратился к нему с той же просьбой нарисовать портрет. Но, увы, портрет не изменился. И он снова нашел странника и спросил:

- Почему так случилось? Ведь я стал совсем другим человеком.

- Да, но это только внешне.

Шли годы. Нищий умер. Боярин продолжал жить праведной жизнью. И вот однажды на улице его окликнул мужик, перед которым лежали кисти и краски. Это был тот самый художник, который вырос и возмужал:

- Добрый человек, - сказал он, позволь мне нарисовать твой портрет. Никогда я не встречал подобной красоты и чистоты. Боярин низко поклонился и ответил:

- Этим я обязан тебе.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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