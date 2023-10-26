Почему мужчины ухаживают за женщинами и добиваются их, а не наоборот?

У мужчин есть несколько стратегий, которые помогут покорить "даму сердца". Например, добиться ее благосклонности. Или банально вложиться в женщину (это приземленный, "материальный" вариант). А если просто постараться понравиться ей и понять, есть ли взаимность?

Увидела в ленте интересный вопрос: почему именно мужчины ухаживают за женщинами и добиваются их? А дамы максимум подмигнут, правильно поведут бровками? Но практически никогда не делают каких-то серьезных вложений в мужчину?

Добиваться - Ухаживать - Вкладываться: как мужчины относятся к женщинам

С моей точки зрения, прежде всего, нужно разграничить несколько понятий.

Добиваться женщины.

Ухаживать за женщиной.

Вкладываться в женщину.

С виду они похожи. Но глубинный смысл у них разный.

Добиваться женщину – это даже звучит зловеще. Похоже на «добивать». Поднажать, если не соглашается, сломить сопротивление. Звучит жутковато, а на деле реализуется еще хуже. Недавно на соседней улице случилось страшное. Несколько молодых парней затолкали девушку в машину, несмотря на ее отчаянные крики. К счастью, один из прохожих сумел запомнить номер, и в итоге этот «свадебный картеж» остановили где-то под Сызранью. Для девушки все кончилось относительно благополучно, моральной травмой. А чем могло закончиться – я даже думать не хочу. Как выяснилось из опросов ее подруг – молодой человек заприметил ее где-то на празднике, и поставил себе целью добиться во чтобы ты ни стало в соответствии с традициями своего села.

Ситуация страшная, а стоящая за ней история еще страшнее – веками к женщине у нас не относились к полноценному объекту, который может, подумавши, сказать четко «да» или «нет». И вот они, отголоски. Когда мужчины шуткой говорят, что неплохо было бы, если бы их кто-нибудь добивался, они имеют в виду, конечно, что им оплатят счет в баре и закажут такси. А не что их будут прогибать, заставлять и заталкивать в машины против их воли. «Женское нет – это да!» - поговорка с тех времен, когда за открытое женское «да» плевали в лицо. Сегодня к слову нет принято относиться уважительно, и слава богу.

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Иначе звучит слово «ухаживание». Поухаживать, в принципе, можно и за мужчиной, и за женщиной, и за дедушкой, и за бабушкой. Вы мне нальете за столом компотик, я положу вам салат «Мимоза». Вы откроете мне тяжелую дверь при входе, я угощу вас домашними пирогами. Вы мне подарите маленького магнитик-зайчика, а я вам блокнотик-белочку. Вы будете милым, а я еще милее. Это можно делать взаимно. Да более того, именно взаимность таких маленьких шагов и есть доказательство того, что с вами хотят общаться. Потому что как ни ухаживай, как пальто не подавай, а подойти к человеку можно ровно настолько, насколько он сам подпустит. Ухаживать – значит, создавать для этого подходящую атмосферу. Это дело обеих сторон.

Вкладываться в женщину – это что-то из древних книг по «Стервологии», которые с прошлого века пылятся у некоторых в кладовке. У меня тоже была такая книга, когда мне было 17-ть лет. Тогда было модно говорить всем, что женщина ты до невозможности роковая, и жестокая к тому же. А на деле на нашем факультете психологии мальчиков было так мало, что пирожные в буфете покупали девочки мальчикам, а не наоборот. Во взрослом состоянии я видела несколько женщин, про которых говорили, что для них важно, чтобы вкладывался. Думаю, именно им и завидуют джентльмены – знай себе ходи в спортзал, да в салон красоты. И путешествуй. Райская жизнь! Но положа руку на сердце, я бы предпочла такой вариант развития событий, когда между мной и деньгами нет никаких посредников. Гораздо приятнее распоряжаться своими деньгами, чем выклянчивать их у кого-то. Что же касается женщин, которые прямо требуют вложений… Я уже упомянула, что у нас на факультете мальчики требовали пирожных? Они требовали, а я не покупала, это дело добровольное. Намек, думаю, понятен.

Ну а вообще хочу напомнить, что женщина – не судно, которое дерзкий пират берет на абордаж, не хитрый продавец сладостей на восточном базаре, с которым нужно отчаянно торговаться. Ведь как только мы начинаем относиться к женщине как к объекту, так и получается, что надо или добиваться, или сманивать, или покупать, или выпрашивать... А можно попытаться понравиться ей как человеку, создать атфосферу, понять, есть ли взаимность. Это и женщины делают. Но это уже совсем другая история...опубликовано econet

Автор morena_morana

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