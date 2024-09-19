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Почему надо прямо сейчас перестать себя жалеть и как это сделать

Автор: Econet 19 сентября 2024 6556
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Периодически испытывать жалость к самому себе – абсолютно нормальное явление, которое время от времени бывает у каждого человека. Но жалость бывает разная. Это чувство может затянуть как в болото, и вот уже человек полностью перестает в себя верить, решать проблемы и нормально взаимодействовать с другими людьми. Как перестать себя жалеть, и почему это так важно?

Почему надо прямо сейчас перестать себя жалеть и как это сделать

Психологи утверждают, что существует две разновидности жалости – та, которая мотивирует и та, что убивает. Мотивирующее чувство встречается у людей, переживающих трудный период в жизни: развод, тяжелую болезнь близких, увольнение. Она длится непродолжительное время, потом человек понимает, что жизнь продолжается дальше и начинает новый этап. Болезненная жалость может продолжаться многие годы, перерастать в депрессии и панические атаки. А кто-то начинает даже получать от этого удовольствие, превращая болезненную жалость к себе, в оружие манипуляции своими близкими людьми и друзьями. Извращенная жалость к себе может довести до полной деградации, серьезным проблемам со здоровьем и разрушению своей и чужой жизни.

Непсихологические последствия жалости к себе

1.Заболевания сосудов и нарушения иммунитета

Чувство жалости к самому себе способствует формированию комплекса жертвы — астенической реакции на внешние раздражители. Постоянная ослабленная реакция увеличивает синтез ацетилхолина – гормона «слабости». Высокий уровень этого гормона негативно влияет на тонус сосудистой системы и снижает артериальное давление. Со временем нарушается работа вегетативной нервной системы и начинаются атаки паники – слабость в конечностях, учащение сердцебиения, постоянная усталость, появление холодного пота. Человек начинает страдать от беспричинных страхов и теряет желание жить.

2. Мнительность затрудняет выздоровление

Люди, склонные постоянно себя жалеть, чаще всего заболевают во время сезонных эпидемий. Постоянно жалея себя, они преувеличивают симптомы, впадают в панику и плохо переносят даже легкие простудные заболевания. Их процесс выздоровления затягивается надолго, чаще наступают различные осложнения. Врачам известно, что иммунитет значительно снижается в результате постоянных стрессов. Может резко начаться авитаминоз, ухудшиться пищеварение, возникнуть диарея или задержка стула.

3. Депрессивное расстройство

Как и все вредные привычки, жалость к себе растет, и человек постепенно впадает от него в зависимость. Психиатры утверждают, что зацикленные на самих себе люди становятся черствыми и равнодушными к окружающим. Жалость не борется со стрессом, а вгоняет его вглубь. Напряженность скапливается и возникает глубокий стресс, который часто перерастает в клиническую депрессию. Чтобы не дать проблемам одержать верх над собой, нужно сгруппироваться в тяжелый момент, призвать все духовные силы и вспомнить свои положительные качества и одержанные победы.

Как перестать себя жалеть

Признать наличие жалости

Психологи считают, что для избавления от любой вредной привычки, нужно признаться в ее наличии. Особенно следует осознать, что страдание длится чересчур долго, что жалость начинает отравлять жизнь себе и окружающим, и даже если очень тяжело, нужно начинать с ней бороться. Для этого нужно понять, какие ситуации вызывают острые приступы жалости и найти причину ее возникновения.

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Почему надо прямо сейчас перестать себя жалеть и как это сделать

Использовать замену

На этом этапе, необходимо научиться замещать негативные мысли позитивными. Вначале это может показаться очень сложным, практически неосуществимым делом. Но постепенно процесс замещения будет идти легче. Для этого в самый сложный период нужно найти себе занятие, которое вызывает положительные эмоции – гулять или заниматься спортом, слушать позитивные аудиокниги или музыку, разговаривать с интересным собеседником. Особенно важно избегать людей, которые культивируют жалость к себе и другим, подпитывают его своими эмоциями и заставляют его испытывать снова и снова.

Осознать ответственность за свою жизнь

Во многих ситуациях это патологическое чувство является признаком эмоциональной незрелости. Обвинение всех в своих несчастьях принесет облегчение только на какое-то время. Нужно начинать взрослеть и понять, что только вы отвечаете за собственную жизнь. Выбор достаточно простой – продолжать упиваться жалостью или строить жизнь заново и стать счастливым. Конечно, убежать от реальности намного проще, чем трудиться и жить дальше, но результат того стоит.

Поставить цель

Чтобы не использовать все свое свободное время на жалость к себе, нужно его занять другими мыслями и делами. Можно поставить себе реальную цель и планомерно ее добиваться. Например, похудеть к лету на 5 килограмм, изучить новый язык, заработать на путешествие. Для этого может подойти любое занятие, которое не будет оставлять свободное время для разрушительных эмоций.

Отпустить старую жизнь

Часто нашу жалость подпитывают старые обиды и разочарования, которые ярко предстают перед собой и заново заставляют себя жалеть. Необходимо постараться простить всем принесенные огорчения, реальные и надуманные, которые и запускают этот процесс бесконечной жалости. Хватит уже постоянно размышлять о случившемся, пора уже прошлому остаться в прошлом. Нужно предать все забвению и начать строить новую жизнь.опубликовано econet

фото ©Hardijanto Budyman

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Источник: https://econet.ru/

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