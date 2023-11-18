Почему не надо проверять любовь на прочность?

Эгоисты проверяют прочность любви постоянно. Им важны доказательства. Служи, собачка, получишь кусочек сахара. Вытерпи пинок, а за это тебе почешут за ушком. Вот теперь я вижу, что ты меня любишь. Иди сюда, заслужила награду. Так испытывают прочность любви. И страшно удивляются, когда любовь разбивается вдребезги или умирает. Она не выдержала испытаний...

Есть такой соблазн и манера - испытывать любовь человека. Проверять на прочность узы, которые привязывают его - насколько они крепки? Что они выдержат? Так машину испытательную проверяют на прочность: ездят по ухабам и ямам, разгоняются до невероятной скорости, врезаются в преграды… Узнают, прочная ли машина. Стоит ли налаживать серийное производство?

Не надо испытывать любовь человека на прочность

Только любовь серийно не производится. Но человек как-то забывает об этом. Подметил, что любящий ревнив - и умышленно эту ревность вызывает. Подметил, что быстро прощает - и наносит удары. Подметил, что ради него готовы на жертвы - и эти жертвы начинает требовать. Без всякой нужды. Просто проверяет чувство на прочность. Мол, а если я сделаю такое, ты тоже это простишь? А если такое? А если оболью тебя холодом и причиню боль, тоже простишь? А ещё сильнее? Ещё больнее?

Одна девушка говорила своему молодому человеку: «А ты заслужи!», когда он тянулся к ней с объятием. Или приглашал куда-то. Заслужи, тогда получишь! Или муж пренебрегал женой, грубо кричал на неё, а потом, как ни в чем не бывало, обнимал и проявлял интерес. И наблюдал исподтишка: скажет она что-то об инциденте или промолчит? Если она начинала лепетать что-то о своих чувствах, он говорил: «да я же люблю тебя, глупыш!». И глупыш растерянно замолкал в его нежных объятиях. Вплоть до следующего словесного подзатыльника.

Проверяют прочность любви обидным вниманием к другим. Поздними приходами. Тем, что забывают позвонить. Забывают поздравить. Странная память у таких людей: день рождения начальника помнят отлично. А день рождения любимой женщины могут «забыть». И про подарок могут как бы забыть. И смотрят исподтишка: насколько прочны узы любви? Такая вот проверка.

И все свои просьбы, а потом - требования, такой человек начинает с вопроса: «ты меня любишь?, - и продолжает: тогда сбегай за папиросами в лавочку!». Или - сходи в магазин, пропылесось квартиру, дай денег, купи машину… Заслужи мою любовь!

Эгоисты проверяют прочность любви постоянно. Им важны доказательства. Служи, собачка, получишь кусочек сахара. Вытерпи пинок, а за это тебе почешут за ушком. Вот теперь я вижу, что ты меня любишь. Иди сюда, заслужила награду.Так испытывают прочность любви. Ставят на ней опыты, как академик Павлов на собаках. И страшно удивляются, когда любовь разбивается вдребезги или умирает. Она не выдержала испытаний. Наверное, недостаточно прочная была или больная.

…И они идут на поиски новой любви, которая окажется прочнее и выносливее. Только не так уж часто встречается настоящая любовь в жизни. И тот, кто ставит на других изуверские опыты, часто остаётся ни с чем. Или с жалкой копией, имитацией, которую и испытывать не надо - это фальшивка. Но теперь придётся довольствоваться этим. Другого не будет. Другое надо заслужить; а такие люди не заслуживают любви…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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