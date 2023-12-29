Почему не надо сравнивать свою судьбу с чужой

Если кто-то заболел, это не значит, что вы непременно тоже заболеете. Если кто-то пережил удар судьбы, это не значит, что и с вами такое случится. Судьба у каждого своя. И запасы прочности у каждого свои. И срок жизни - тоже, так что не надо его искусственно укорачивать. Пример другого человека поучителен, но это не точная копия вашей судьбы. Вы отдельная личность и у вас своя судьба.

Другие люди - это другие люди. Со своей личной другой судьбой. У каждого своя нить судьбы, ее прядут Мойры, - так считали греки. Римляне называли богинь судьбы Парками. Одна, Клото, прядёт нить. Вторая - сплетает нить судьбы одного человека с другими; это Лахесис. Атропос обрезает нить, чтобы человек закончил жизнь тогда, когда предначертано свыше. Никто не задержится на земле больше положенного ему срока!

У каждого человека своя судьба

А вот меньше - это возможно, наверное. Если нить вашей судьбы слишком прочно сплелась с чужой. Тогда ее и обрезать могут вместе с чужой. Атропос щёлкнет древними ножницами - и обрежет. Ведь главное, чтобы дольше положенного не оставался человек на земле.

Потому близкие и любящие люди часто покидают этот мир буквально вместе. Их нити судьбы тесно сплетены друг с другом. Но возможна и роковая ошибка, которая может оборвать нить постороннего, так сказать, человека. Если это впечатлительный человек, который невольно примеряет на себя чужую судьбу.

Два рыбака провалились под лёд ранней весной. Их спасли чудом, отвезли в больницу. Они были почти незнакомы, жили в соседних деревнях. Их положили в одну палату, стали лечить. И один быстро шёл на поправку, ничего серьёзного, переохлаждение сильное, но уже все неплохо было.

А вот второй обморозил ноги; сильно простудился. Его лечили, но состояние не улучшилось. Он чувствовал себя очень плохо и его перевели в другую палату.

Выздоравливающий рыбак живо интересовался состоянием товарища по несчастью. Выпытывал подробности, переживал, думал непрестанно о несчастном знакомом. Потом узнал, что того не стало. И мгновенно впал в какое-то оцепенение, утратил волю к жизни, ослаб и тоже покинул этот мир - хотя все уже было нормально! Он был почти здоров и готовился к выписке!

Так близнецы иногда уходят вместе, хотя один не болел и чувствовал себя хорошо. Между близнецами есть незримая странная связь, теперь это и наука признаёт. Но можно невольно стать "близнецом" другого человека, сплести свою нить судьбы с его нитью. "Раз такое случилось с этим человеком, то может случиться и со мной!", - говорит внутренний голос.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вот поэтому не стоит примерять на себя симптомы чужой болезни и слишком пристально смотреть на страдания. Помогать надо, если можно помочь. А слушать о том, что с неким человеком приключилась болезнь и он не смог выздороветь, а потом переносить это на себя, - вот это опасно. Этого делать не надо. Выводы можно сделать, меры предосторожности можно принять, но сравнивать судьбу другого и свою - вот это делать не следует.

Если кто-то заболел, это не значит, что вы непременно тоже заболеете. Если кто-то пережил удар судьбы, это не значит, что и с вами такое случится. Судьба у каждого своя. И запасы прочности у каждого свои. И срок жизни - тоже, так что не надо его искусственно укорачивать. Пример другого человека поучителен, но это не точная копия вашей судьбы. Вы отдельная личность и у вас своя судьба. Свои возможности. Свои средства борьбы и самозащиты.

Это важно помнить. И надо поменьше смотреть на плохое и страшное, примерять чужие страдания и представлять себя на чужом месте. Можете помочь - помогите. Можете извлечь урок - извлеките. Можете принять меры для защиты - примите.

Но это другой человек со своей личной судьбой. И не надо соваться под руку Атропос с ножницами. Надо себя поберечь и о себе позаботиться. Это важно и нужно для вас и ваших близких.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet