Почему не надо устраивать судьбу другого без его ведома

У каждого своя судьба. Одно дело - желать здоровья и счастья близкому человеку. Другое дело - устраивать его судьбу по своему вкусу и желанию.

Конечно, хорошие родители желают счастья своим детям. И желают очень сильно, вплоть до вмешательства в судьбу вполне взрослого ребёнка. Без ведома сына или дочери родители молятся за него. Это хорошо. Родительская молитва поддерживает и спасает. Но некоторые родители молят небеса о каких-то событиях, которые нужны им, а не их детям. А иногда и обращаются куда-то с целью для своего ребёнка что-то заполучить. Вернее, для себя! Но не признаются в этом, считают, что о счастье своего близкого заботятся. Только это может привести к непредсказуемым последствиям.

У каждого своя судьба

У Лескова есть история о родителях, у которых было две дочери, одна замужем, а вторая - ещё нет. И родители очень хотели внуков. Обратились в сумасшедший дом, где сидел под присмотром известный ясновидец Корейша и попросили его о даровании потомства дочери. Желание их сбылось, дочь оказалась беременной. Но не та. Не замужняя, а девушка. Из-за чего произошли разные неприятности и вообще - позор это был в 19 веке. Немного проучили родителей Высшие силы.

У каждого своя судьба. Одно дело - желать здоровья и счастья близкому человеку. Другое дело - устраивать его судьбу по своему вкусу и желанию. Одна мать горячо просила о том, чтобы сын женился. Ему уже двадцать восемь, пора! Она, как дикарь, приносила богатые жертвы и просила помощи у разных таинственных целителей. Умные ей советовали положиться на течение событий, а жадные брали деньги и обещали результат. Результат был. Сын женился на такой мегере, что она моментально настроила его против матери. А своим злонравным характером испортила ему жизнь. Не работает, сидит у него на шее и помыкает. Мать ещё детей просила заодно. Дети есть! У жены сына трое от прежних отношений. Можно сказать, комплексно ответили на страстную мольбу и оперативно. С бонусом.

«Пусть мой сын станет инженером, я душу продам и полжизни отдам за это!», - сын стал инженером. И несчастным человеком, потому что он имел талант режиссёра. Или мать молила, чтобы дочь вышла за богатого. И вышла дочь за богатого и злобного человека, который её держит в чёрном теле и считает копейки. Но он действительно богатый. Очень богатый. Но очень злой и скупой.

Просили и о том, чтобы взрослый сын их не покинул, не уехал в другую страну, где ему предложили отличный контракт. Родители хотели, чтобы их ребёнок был рядом все же. Сын не уехал, потому что начал вдруг выпивать, сбил человека и попал в тюрьму. А тюрьма рядом с родительским домом, прямо из окна видно.

У каждого своя судьба. И вмешательство в чужую судьбу не всегда уместно и полезно. Родитель жаждет выдать дочь замуж или женить сына. Подсознательно их ребёнок слышит родительский приказ и старается его поскорее выполнить. Любыми подручными средствами.

Иногда время ещё не пришло. Ещё не встретился тот, с кем возможно счастье. Но близкие люди торопят и толкают на тот путь, который им кажется наилучшим. Они себя уверили, что молят о счастье ребёнка. А на самом деле они исполняют свои желания. И путают смиренную молитву с магическим заклинанием. «Будь по-моему вели!», - как говорила девочка цветику-семицветику. Пока лепестки не кончились…

Принимать за кого-то решения и прилагать усилия без ведома того, кого хотят осчастливить, не надо. Можно просто искалечить чужую жизнь. И постоянно говорить: «когда ты женишься наконец-то?», «когда ты выйдешь замуж? Тебе уже много лет!», «когда ты нам родишь внуков?», - не надо. Потому что можно подтолкнуть к поспешным шагам или к тому, чтобы связать свою жизнь с первым встречным. Без ведома и личного участия взрослого человека не надо устраивать его жизнь и прилагать усилия. Потому что это - обычный эгоизм, неспособность уважать и понимать личность другого человека. Эгоизм иногда можно спутать с заботой и добротой.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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