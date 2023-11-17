Почему не получается отпустить прошлое: 4 причины

✅Психолог Михаил Ефимович Литвак рассказывает о 4-х возможных причинах почему же мы не можем забыть и отпустить прошлое.

Есть два вида прошлого. То, что произошло однажды в реальности. И то, что постоянно живет у вас в голове. Второе, как спрут из фильма, тянет свои щупальца в мозг. Приобретает новые формы. Возникает каждый раз перед сном. В любую свободную минуту. Постоянные переживания по поводу горьких воспоминаний прошлого приводят к тому, что человек не живет в настоящий момент.Не дайте тому, что произошло однажды, стать вашим вечным настоящим.

4 возможные причины почему мы не можем забыть

1. Не хотим или не можем меняться

Мы понимаем, что жизнь требует от нас постоянных изменений, способности приспосабливаться к обстоятельствам, работать над собой. Иногда нам просто не хочется этого делать, а порой мы настолько устаем, что не чувствуем в себе силы приложить усилие и хотя бы чуточку преобразиться. Именно поэтому мы пускаемся в воспоминания о счастливом прошлом, которое, как нам кажется, идеально нам подходило. Или наоборот, виним прошлое в своем нынешнем бессилии, повторяя: «Я столько всего пережил (а), что теперь совершенно разбит (а)».

2. Прошлое ясно и понятно

Прошлая любовь лежит перед нами словно на ладони: мы видим все совершенные ошибки, помним все обидные слова и вместе с тем наслаждаемся мыслями о счастливых моментах. А вот новое чувство нас пугает — это же совсем другой человек, его надо узнавать заново, проходить все этапы «притирки», которые с бывшим уже пройдены. К тому же, думая о прошлом, мы на какое-то время забываем о своих страхах, ведь все, что могло нас испугать, уже испугало.

3. Мы обижаемся на людей из прошлого

Перебирая в голове моменты неприятного события, когда кто-то из близких сделал вам больно, вы намеренно сохраняете эмоциональную связь с обидчиком. Женщине, отвергнутой мужчиной, может даже казаться, что она все еще его любит, а на самом деле ею руководит лишь обида. Недаром обиженные дамы чаще всего вопрошают не «почему он ушел?», а «как он мог со мной так поступить?».

4. Мы чувствуем себя виноватыми

Совсем не обязательно винить себя за то, что вы причинили кому-то боль или сказали обидные слова. Нередко люди испытывают чувство вины непосредственно перед собой, считая, что наломали кучу дров, не сказали вовремя то, что нужно было, не отстояли собственную точку зрения, и из-за этого их жизнь пошла кувырком. Однако эта игра в самообвинения никому не приносит пользы — ни вам, ни тому, кого вы, возможно, обидели.опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

Фото Justine Tjallinks

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