Почему не слушаются дети? Это должны знать все родители!

Чтобы постичь поведение человека и ребенка в том числе, важно знать, чего он стремится добиться с помощью этого поведения. У каждого из нас есть одни и те же базовые психологические потребности. Например, потребность в поглаживании (во внимании). Игнорирование ребенка приводит к тому, что непослушание или даже агрессия становятся элементами его психологической игры.

Почему дети не слушаются? Почему может быть агрессия по отношению к родителям? Каким образом ребенок может искать наказания? Для того, чтобы ответить на вечный вопрос «Почему не слушаются дети?», полезно обратиться к нашим ключевым психологическим потребностям. Главная потребность – это потребность в «поглаживании», в знаках внимания, рассказывает психотерапевт Евгений Шитов.

Причина детского непослушания

Внимание окружающих служит постоянным подтверждением того, что мы существуем. И это невероятно важно для каждого из нас.

Последствия игнорирования

Представьте, что вы живете с родителями. Встаете утром, идете на кухню. Там мама готовит завтрак, папа сидит за столом и занят смартфоном.

Вы говорите: «Привет, мам! Привет, пап!».

Ноль эмоций.

Ни мама, ни папа не реагируют на ваше приветствие.

Выйдя в коридор, вы встречаете младшую сестренку. «Привет, Катюша!». И снова в ответ полное игнорирование вашего присутствия. Вы едете в транспорте в институт. Вокруг люди, они перебрасываются репликами, предают деньги на проезд. А вас снова никто не замечает. Вы приезжаете на лекцию. Студенты вокруг шумят, смеются, разговаривают. А вокруг вас как будто вакуум.

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Что вы при этом почувствуете?

Большинство людей ответит, что его ощущения в связи с этим будут очень неприятными. Складывается такое впечатление, как будто «меня нет, не существует».

Человек живет с постоянной потребностью в признании, во внимании окружающих.

Мы чувствуем себя живыми, когда кто-то замечает наше существование (это общая экзистенциальная потребность).

Мы чувствуем, что нас не замечают, испытываем в связи с этим невероятный дискомфорт.

Проявляются и другие сопутствующие чувства: недоумение, обида, непонимание, одиночество. А бывает, что человеком овладевает гнев. Он приходит в ярость и готов, что называется «наломать дров». Накричать на кого-то, вспылить, возможно, ударить.

Почему? Страх небытия в человеке настолько силен, что он готов идти на любые меры, чтоб получить веское подтверждение, что он существует на самом деле. Вот почему наказание для ребенка лучше откровенного игнорирования.

До сих пор речь шла о взрослых людях. А теперь попытаемся представить, как себя чувствует ребенок, когда его не замечают самые близкие люди. Ведь мама и папа – это буквально центр Вселенной для малыша. И игнорирование с их стороны может иметь печальные долгосрочные последствия.

С этого момента начинается, то, как люди учатся играть в психологические игры. Родители по каким-то своим причинам не замечают ребенка, не учат его спонтанности, интимности, естественно выражать свои ощущения. А учат (сами того не желая) обходными маневрами получать знаки внимания.

Как формируется общение на двух уровнях: социальном и психологическом

Ребенок обращается к папе. «Папа, заметь меня, покажи, что я существую». Папа игнорирует ребенка, предпочитает в настоящий момент сидеть в смартфоне или смотреть передачу по телевизору.

Возможно, у него имеются свои проблемы невротического характера.

А ребенку это внимание значимо необходимо.

Он начинает обращаться к отцу в виде транзакции с двойным дном, игровой. Он хочет внимания, хочет, чтобы его заметили. Но, вместо того, чтобы просить это внимание, понимая, что его попытки окажутся бесполезными, он начинает хулиганить для того, чтобы его потом наказали, накричали, поставили в угол, но хотя бы таким образом заметили, что он существует. Ведь это лучше, чем совсем ничего.

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И родители приходят в недоумение, испытывают досаду и гнев. «Зачем ты разбил вазу?». «Почему ты постоянно грубишь?»

Потом, когда ребенок вырастает, возможно формирование у него стойкого агрессивного, хулиганского поведения, опять же, с целью получить внимание и подтверждение своего существования.

Так дети, не получая жизненно важного для них внимания, признания, включаются в некую психологическую игру, которой пользуются и во взрослой жизни.опубликовано econet

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