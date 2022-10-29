Почему не стоит быть хорошим для чужих за счёт своих

Вам необходимо, чтобы окружающие были вами довольны, одобряли ваши поступки? В результате вы стремитесь быть для всех хорошими? Если да, то зачем? Ведь у каждого из нас есть близкие люди, которые нуждаются в заботе, внимании, помощи.

Есть два вида людей. Человек может быть очень хорошим для других. Отдавать людям своё время, создавать прекрасное для всех, любить все человечество! И все таким человеком восхищаются. Какой он светлый, хороший и великодушный! Настоящее светило добра и источник света!

Белые одежды подождут

Все восхваляют такого человека. А его личные дети заброшены и не получают тепла. Его близкие страдают от отсутствия внимания и заботы. Прекрасному для других человеку некогда ими заниматься и помогать им.

Он бросил престарелую мать, позабыл про своих детей, груб и холоден с женой. Он слишком занят, источая свет и елей для других. Которые осыпают его хвалами. И такой хороший для всех человек может добиться высокого положения.

А есть люди, которые не слишком ласковы с чужими. И не уделяют все своё время решению проблем человечества. Не берут на себя миссию любви ко всему миру, - вот такие это мелкие личности.

Они заботятся о своих: о родных, о любимых, о друзьях. На большее им сил не хватает. А если остаётся излишек - они отдают его тем, кто на самом деле нуждается.

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И включают этих нуждающихся в круг "своих". Принимают их в свой дом и в круг своей заботы.

И таких людей ругают. Бранят. Почему они не отдают своё время, силы, имущество всем подряд? Вот нам, например? Почему не любят все человечество? Вот нас, например?

Потому что силы и время принадлежат не только нам. Но и нашим близким, нашей системе, в которой мы находимся. И об этой системе мы должны заботиться в первую очередь.

Даже если посторонние люди набрасываются с упрёками - почему мы не отдали им хлеб наших детей? Время наших родителей?

Вот поэтому и не отдали. Сначала надо позаботиться о своих, а потом любить все человечество.

А белые одежды подождут. Они, знаете, легко пачкаются, когда живешь в трудах и заботах о тех, о ком должен заботиться. И хорошим для всех быть хорошо, конечно. Но почти невозможно - наш ресурс ограничен. А людей на свете несколько миллиардов...опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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