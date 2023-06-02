Почему не стоит торопить детей?

Современные родители старательно заполняют каждую свободную минуту ребенка кружками, секциями и развивающими занятиями. Они старательно торопят детей получать знания и навыки, нередко провоцируя стрессы и неврозы. Несмотря на успехи, маленький человек чувствует себя несчастным, что в дальнейшем негативно отражается на самооценке.

Родители стараются ускорить взросление, ожидают от малыша собранности и соблюдения дисциплины. Они старательно водят на языковые кружки, обсуждают с ними проблемы на работе, постоянно твердят о важности успеха и выбора профессии. Это формирует определенный стиль жизни, необходимость соответствовать ожиданиям взрослых.

Результат неумелой спешки

Стараясь максимально загрузить свободное время ребенка полезными занятиями, многие родители преследуют только благие цели. Они уверены, что знания помогут крохе гарантировано добиться успеха в жизни, построить карьеру. Они торопятся дать больше навыков, забывая, что мозг не готов впитывать несколько иностранных языков, плавание, танцы и оригами одновременно.

Психологи не советуют торопить ребенка: результатом завышенных ожиданий становится серьезный стресс. Мозг пытается защититься от переизбытка информации, поэтому память ухудшается, падает успеваемость. Крохе сложно дается социализация, общение со сверстниками.

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Чтобы не торопить ребенка взрослеть, придерживайтесь простых правил:

Не забирайте у детей детство, возможность веселиться и играть, чаще бывайте семьей в парке, театре и цирке.

Перестаньте заменять совместный отдых подарками, ограничивайте в гаджетах, которые открывают мир взрослых с нелицеприятной стороны.

Говорите о будущем ребенка в позитивном ключе, не навязывайте свои мечты и планы относительно его карьеры.

Показывайте, как школьные знания могут пригодиться в жизни на личном примере, докажите их пользу.

Не нагружайте малыша собственными проблемами на работе, неудачами в карьере, не обсуждайте родственников и учителей с негативной стороны.

Учите ставить цели и достигать их самостоятельно, поддерживайте в реализации самых необычных планов.

Помните, что хорошие оценки в школе – не гарантия успеха и высокой самооценки.

Философия потребления только ускоряет гонку, не оставляя ребенку времени на полноценное взросление. Наслаждайтесь детством собственного малыша, разрешите самостоятельно познавать мир и делать открытия. Это заложит основы здоровой самооценки и поможет крохе найти себя без стресса.опубликовано econet

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet