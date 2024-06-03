Почему некоторые люди любят говорить гадости

Почему некоторые люди обрушивают на других поток необоснованной критики и стремятся высказать что-то неприятное? Так они целенаправленно сбрасывают свои комплексы, нереализованные желания и проблемы. Когда человек не признает в себе определенные качества, желания, чувства и переносит их на других, это называется проекцией.

Ой, ты так поправилась! А что ты такая худая? Что это у тебя? Седые волосы? Ты заболела? Так плохо выглядишь! А я считаю, что тебе нужно развестись/жениться/родить/родить второго десятого/и вообще начать жить как все, или так как говорю тебе я. А что!? Я просто высказываю свое мнение!!!

Выбросы собственных комплексов и проблем на другого

Вы что, не умеете воспринимать критику?! Критика - из др.греч. "искусство разбирать". Какое красивое слово, искусство, правда? Мне представляются картины Ван Гога, залы Эрмитажа, книга Фромма "Искусство любить" и его необыкновенный стили изложения мысли.

Поэтому давайте сразу отделим зерна от плевел. Непрошенные выбросы собственных комплексов и проблем на другого - это не критика. А "свое мнение" - это именно свое мнение по теме дискуссии. И к этому я отношусь с уважением. А уничижение, оскорбления, оценочные характеристики, советы не по теме и без спроса - это все не мнение и не критика. Это Ваши проекции.

Проекция - механизм психологической защиты, тесно связанный с вытеснением. Когда человек не готов признавать в себе какие-то качества, желания, чувства, но благополучно переносит их на других. В норме защитные механизмы служат на благо нашей психике, помогая ей справиться с чрезмерной нагрузкой. Но если защитный механизм начинает преобладать и становится доминирующим способом взаимодействия с миром, речь идёт о невротическом поведении.

В случае проекции человек меняет местоимение Я на ТЫ, ОНА, ОНИ.

Для большего понимания можно привести в пример зависть. Это не тоже самое, что проекция, так как зависть является осознанной, а проекция бессознательна. Но принцип тот же. "У меня этого нет/я не могу себе это позволить/я боюсь это сделать и я злюсь на других, что у них это есть, что они так могут".

Пример: Старуха на лавочке, которая громче всех кричит, что все девушки распущенные, проецирует свои желания, или желания своей молодости на других. Это ей хотелось/хочется быть такой.

Последствия: люди, погрязшие в проекциях, часто не реализованы в жизни, так как вся их энергия расходуется на других. Они как бы реализуют себя за счет других, упуская бесценные дни своей жизни.

Важно: чем более выдающаяся личность попадает под их прицел, тем больше они испытывают удовлетворения.

Итак, если человек везде и всюду выливает свое высококомпетентное мнение, которого никто не спрашивал, то это про него и его нереализованные желания.опубликовано econet

Автор Анастасия Корепанова

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